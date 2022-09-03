«Челси» раздавит соперника, ПСЖ будет непросто с «Ювентусом». Разбираем интриги 1-го тура ЛЧ

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вчера, 14:57

8 матчей первого дня.

«Боруссия» Дортмунд — «Копенгаген»

- Датчане после шестилетнего перерыва возвращаются в групповой этап ЛЧ . У подопечных Йесса Торупа приличная мотивация начать основную часть еврокубкового сезона ударно.

- Дортмундцы потеряли своего главного бомбардира Эрлинга Холанда и стали явно меньше забивать. Пока это не мешает команде курсировать между первым и вторым местом в чемпионате, но необходимость перестраиваться очевидна – проблем добавляет диагностированный рак яичка у Аллера, который изначально приходил как замена норвежцу.

Прогноз Soccer.ru: «Копенгаген» пропускает больше всех в топ-6 чемпионата Дании, «Боруссия» воспользуется шансом и добьется победы.

«Динамо» Загреб — «Челси»

- Лондонцы потратили на игроков больше всех этим летом. Вполне может быть, что Обамеянг сможет сыграть за синих уже на старте еврокубков. При этом в АПЛ «Челси» явно не на своем месте. Команда медленно вкатывается в сезон.

- Загребцы не попали в группу смерти – это уже большая удача. С «Челси» и «Миланом» конкурировать невозможно – остается борьба третье место и ЛЕ .

Прогноз Soccer.ru: Тухель не станет бросать новобранцев сразу в бой и отдаст предпочтение проверенным людям. «Челси» сможет набрать 3 очка.

«Севилья» — «Манчестер Сити»

- Лопетеги проваливается в первых турах Ла лиги, да и судя по предыдущему сезону, Лига чемпионов – явно не его турнир. Сейчас команда в затруднительном положении и нет предпосылок, что в игре с «горожанами» получится прервать серию без побед.

- «Сити» был на грани в поединках с «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас». В последнем случае вовремя включился Холанд, который уже сейчас пытается взять на себя роль лидера. «Горожанам» от этого только плюс – снова есть завершитель, которым ранее был Агуэро.

Прогноз Soccer.ru: группа ЛЧ для МС — лишь подготовка к главному этапу. Основная борьба будет в плей-офф. С испанцами будет уверенная победа.

«Лейпциг» — «Шахтёр»

- Тедеско нашел, чем ответить на слухи об угрозе отставки после невзрачного старта. Две победы с общим счетом 10:0 (правда, 8 голов – из кубкового матча с клубом 4-й лиги) – довольно яркий результат. Большинство проблем с ротацией упирается в дефицит центральных защитников. Тренер справляется подручными средствами, но на дистанции этого недостаточно.

- «Горняки» держат марку чемпиона Украины, не проигрывая в первых трех встречах первенства. Смущает результативность, 2 гола в трех турах – слабый показатель. С немецким коллективом этого точно не хватит.

Прогноз Soccer.ru: «Шахтёр», как и весь украинский чемпионат, сейчас в состоянии кризиса, а еврокубки – дополнительная нагрузка, с которой клубы могут не справиться. Играть в гостях точно будет спокойнее, однако максимум, который дончане могут зацепить, — ничья.

«Селтик» — «Реал»

- Шотландцы еще не проигрывали в этом сезоне, правда, играли только во внутреннем чемпионате. К тому же противостоять победителю Лиги чемпионов крайне сложно. С мадридцами команда окажется в положении, в котором были ее предыдущие соперники, — придется действовать вторым номером и стараться не пропустить. Если попробуют следовать привычному плану, сливочные накажут.

- «Реал» может расстраивать тот факт, что Анчелотти начал публично говорить о завершении карьеры – итальянец заявил, что испанский гранд будет последним его местом работы в качестве тренера. Хотя вряд ли это помешает мадридцам продолжить добывать результат при минимуме шансов.

Прогноз Soccer.ru: 3 очка «Реала».

«Бенфика» — «Маккаби» Хайфа

- Израильский клуб может гордиться попаданием в группу ЛЧ – это произошло впервые за 13 лет. Чтобы претендовать хотя бы на третье место, израильтянам нужен куда больший запас мощности.

- Португальцы закалены еврокубковыми боями, а в минувшем розыгрыше ЛЧ так вовсе выбили «Аякс» и оказывали сопротивление «Ливерпулю». Команда на правильном пути, сложности могут возникнуть разве что из-за смены главного тренера. Но пока опасений нет – у «орлов» 9-матчевая победная серия без учета товарняков.

Прогноз Soccer.ru: победа «Бенфики».

ПСЖ – «Ювентус»

- Главный матч первого дня старта ЛЧ . Аллегри – не любитель четкой структуры и системного футбола, парижане могут попробовать забрать мяч (тем более на «старую синьору» свалились травмы).

- Кристоф Гальтье не испытывает видимых проблем с лидерами – игроки к нему прислушиваются, руководство доверяет, есть усиление. Атакующая связка Неймар-Мбаппе-Месси может действовать крайне вариативно. У ПСЖ все отлично, но, как и в случае с «Сити», основные выводы будут делаться по поведению команды в плей-офф Лиги чемпионов.

- В «Юве» успешен Влахович – он уже лучший бомбардир бьянконери. В то же время обидно за травму Погба – француз не успел сыграть даже одного официального матча и сразу выбыл на длительный срок из-за травмы.

Прогноз Soccer.ru: «Ювентус» не остановит французскую голевую машину.

«Ред Булл Зальцбург» — «Милан»

- Миланцы в последний день летнего трансферного окна успели урвать Серджиньо Деста. Он будет конкурировать с капитаном Калабрия. Россонери не так ярки на старте, хотя в прошлом году взобрались на вершину Серии А. Сейчас в активе команды две победы и две ничьих, главное – не отпускать далеко группу лидеров чемпионата.

- «Ред Булл» больше специализируется на подготовке игроков для последующей выгодной продажи топам. ЛЧ же – способ показать «товар». Вероятнее всего, «красным быкам» даже неинтересна борьба за топ-2, тем более на то нужен другой подход к комплектованию состава. Команда – не конкурент для «Милана» и «Челси» и лишь с «Динамо Загреб» может пободаться за третье место и плей-офф ЛЕ .

Прогноз Soccer.ru: уверенная победа «Милана»