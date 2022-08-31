Рекордный Антони – 91-й бразилец в АПЛ. Альбион полюбил «избранных»

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сегодня, 19:36

Наследники Жуниньо не дают скучать.

От Жуниньо до Фернандиньо прошли большой путь

Бытовало мнение, что английский футбол не для бразильцев. Роналдиньо, Роналдо, Ривалдо, Роберто Карлос, Кафу и другие легенды не спешили в АПЛ . Когда-то главным бразильцем ключевой британской лиги был Жуниньо Паулиста, полузащитник «Мидлсбро», который трижды выступал за этот скромный клуб. Но теперь многие бразильские рекордсмены английского высшего дивизиона по матчам намного моложе, чем умный хавбек Жуниньо.

Фернандиньо, Виллиан и Лукас Лейва в тройке самых опытных бразильцев в АПЛ по количеству матчей. Но Роберто Фирмино остался в «Ливерпуле». Если даже после ухода из команды Клоппа решит остаться в Англии, то побьет рекорд, ведь капитан «Манчестер Сити» сыграл 264 матча, а у Бобби уже 234. Нападающему подвезли серьезных конкурентов – Жота и Дарвин Нуньес, но свежий рекордный разгром «Ливерпуля» показал, что улыбчивый форвард может положительно влиять на команду.

А скрытым фаворитом можно назвать Эдерсона. Голкиперу «Манчестер Сити» 29 лет, но вратари могут играть до тридцати пяти, поэтому многократный чемпион Англии может пройти отметку Фернандиньо. Или же это сделает другой голкипер, Алисон из «Ливерпуля»? Соперничают в сборной, соперничают в списке гвардейцев АПЛ .

Бразильцев чаще уважают в британском футболе

Когда в какой-то лиге набирается 91 легионер из Бразилии, то выбор героев не составляет труда. Появляются люди, которых уважают – Фернандиньо, Фирмино, Жилберто Силва. Вратари Гвардиолы и Клоппа тоже хороший пример. Встречаются герои ярких отрезков. Виллиан дважды был лучшим игроком сезона в «Челси», выигрывал АПЛ . В «Арсенале» не играл так ярко, но свой след в истории лиги оставил. Лукас Лейва бегал за «Ливерпуль», и хотя не в лучшие времена, это точно не худший хавбек в истории «красных».

Давид Луис – большой весельчак, на счету защитника были жесткие ошибки. Но и классные матчи за «Челси» тоже были. Эурелио Гомеса помнят в «Уотфорде» и «Тоттенхэме», Ришарлисон стал звездой в «Эвертоне», а теперь перебрался в состав «шпор» Конте. Коутиньо классно играл за «Ливерпуль», сейчас попытается возобновить карьеру в «Астон Вилле». Оскар мог задержаться на дольше, но решил законно сделать свою семью намного богаче – уехал играть в Китай, где ему предложили огромную зарплату.

Близнецы Фабио и Рафаэл пытались заиграть в МЮ , у второго даже порой получалось. Эду поиграл за «Арсенал» в хорошее для клуба время в АПЛ , а теперь вернулся в клуб техническим директором, помогает Артете улучшать состав. Подписал, в том числе, Жезуса – Габриэл выигрывал с «Манчестер Сити» титулы, но уступил место результативному Холанду. Игроки совсем разных поколений – от Элано в «Манчестер Сити» до Мартинелли в «Арсенале», оставляли хорошее впечатление в британском футболе.

Даже когда ребята количественно проводили меньше матчей, чем Фернандиньо или Фирмино, то было что вспомнить. Возьмите того же Фабиньо. Когда «Ливерпуль» его подписал, то казалось, что может стать подменой на правом фланге защиты, где играл в «Монако». Оказалось, что речь о ключевом полузащитнике, от которого зависит игровой баланс в схемах Клоппа – бразилец важнее, чем Хендерсон или Алькантара. Рафинья классно играл за «Лидс». У Рамиреса были сильные сезоны в составе «Челси».

Защитник Алекс тоже провел в составе лондонцев не один сильный матч. У каждого найдется любимый бразилец в АПЛ , и если выбирать такого, то хочется остановиться на Жилберто Силве. «Невидимая стена», как его величали, неслучайно стал чемпионом мира в 2002-м году, двадцать лет назад. Тите мечтает повторить успех Сколари, который работал в АПЛ , и у него уже есть такой же умный разрушитель, как хавбек «Арсенала». И теперь этот хавбек тоже играет в Англии.

Ставка на карнавальных парней остается опасной

Хотя Жуниньо первым убедил тренеров из АПЛ , что стоит идти за бразильцами, не нужно их бояться и приписывать несовместимость с британским футболом, хронологически первым бразильцем именно в АПЛ стал форвард Исайас Соареш, игрок «Ковентри». Ничего особенного не показал, быстро уехал, не радовал голами в АПЛ , как в составе «Бенфики». Но мостик проложили. Появлялись новые и новые бразильцы, рынок заработал. А когда увеличивается количество трансферных ставок, то растет риск допустить обидную ошибку.

Среди осечек особое место занимает Жо. Богатый по первому кругу «Манчестер Сити» подписал форварда ЦСКА , а молодой человек оказался алкоголиком. Потом долго лечился, желаем, чтобы избавление от опасной зависимости сохранил навсегда. Фергюсон не получил идеального человека в центр поля, когда поставил на талантливого хавбека Андерсона. Робиньо думал, что его подписал «Манчестер Юнайтед». В составе соседского «Сити» не стал «новым Пеле». Судьба у воспитанника «Сантоса» печальная – его ждет в Италии девятилетний тюремный срок за участие в групповом изнасиловании.

Не стоит забывать, что бразильцы любят загулять. Одна из частых причин, почему у стольких бразильцев в далекое Европе не получается показать себя – выбирают вечеринки, девушек и забывают о футболе. В Англии сами любят перебрать, заставить работать получалось не всех. Андре Сантос из «Арсенала», неудачная ставка МЮ – Клеберсон, Бранко и Афонсо Алвес в «Мидлсбро», Жилберто из «Тоттенхэма», Роке Жуниор времен «Лидса» и Жардел в «Болтоне» доказывают, что можно промахнуться, ставя на парней из страны большого карнавала.

Фанаты МЮ могут добавить в этот список Фреда. Не любимчик публики, не решил проблемы, не отработал каждый фунт трансферной суммы. Интересно, где в итоге окажутся Каземиро и Антони? В Карлосе почти не сомневаемся – у МЮ давным-давно не было хавбека такого класса, за счет мастерства легенда «Реала» может сделать разницу и стать лидером в разрушении. А вот вингеру «Аякса» будет сложно, поскольку специалисты в футбольной торговле говорят, что за него переплатили минимум вдвое. Талантливый мальчишка, но в списке неудачливых новичков из Бразилии таких полно.