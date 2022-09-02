Вторая попытка «Спартака» вскрыть «Зенит», южное дерби и тонущие «Химки». Сюжеты 8-го тура РПЛ

И снова 3 сентября.
На выходные будет жарко! «Спартак» встретится с принципиальнейшим соперником, «Краснодар» и «Сочи» устроят южное дерби, а «Ахмат» попробует «задушить» прессингом «Локомотив». 8-й тур – первая контрольная точка в распределении мест в чемпионате России.
«Оренбург» — «Химки»
- В подмосковном клубе продолжается неразбериха. Был уволен уже второй главный тренер менее чем за месяц. Руководству, кроме себя, в спаде винить некого – незачем ломать то, что работает. Сейчас новым наставником стал Спартак Гогниев, доводивший «Аланию» до четвертьфинала Кубка России.
- «Оренбург» пытается обосноваться в Премьер-Лиге, победы над «Уралом» и «Торпедо» позволяют не спуститься в зону стыковых матчей. В остальном у команды был довольно сложный этап сезона – играли против «Спартака», «Ростова», «Краснодара». Даже «Локомотив» неожиданно оживил Ивана Игнатьева, тот оформил хет-трик.
- Нет ощущения, что химчане резко остановят падение вниз. Скорее верится, что «Оренбург» зацепит очки и останется в районе 10-12 места.
«Пари НН» — «Факел»
- Поединок двух команд, которым невозможно не симпатизировать. И те, и другие выжимают из своих игроков максимум, но пока барахтаются в зоне стыков.
- «Пари НН» подозрительно часто огорчает московские клубы и за счет этого не опускается на дно. У команды трехматчевая серия без поражений и победа над «Локомотивом».
- Воронежцы не совсем справляются с нагрузками Премьер-Лиги и еще не выигрывали в новом сезоне. При этом подопечные Олега Василенко стремятся играть агрессивно и создавать моменты у чужих ворот. На бумаге нижегородцы – тот соперник, с которым снова можно набрать очки.
«Краснодар» — «Сочи»
- «Быки» потерпели одно поражение в действующем сезоне и уверенно идут на четвертой строчке в чемпионате. Матч с «Сочи» и встреча с ЦСКА на следующей неделе сильно повлияют на место южан в национальном первенстве.
- «Сочи» ошибается чаще, хотя в целом смена тренера несильно ударила по результатам. Подопечные Александра Точилина хороши в прессинге и позиционном нападении – даже поджимали «Спартак» в первом тайме, отбирали у «Ахмата» центр поля.
- В Кубке России сочинцы запнулись об «Урал», который наконец одержал первую победу в сезоне. Команда Гаранина явно едет в Краснодар с настроем реабилитироваться за неудачный матч.
«Динамо» — «Урал»
- Подопечные Виктора Ганчаренко показали зубы в группе Кубка России и переиграли «Сочи». Это может быть хороший задел на продвижение в турнире – но помимо этого надо хотя бы из зоны прямого вылета РПЛ выйти. Календарь легче не становится – за «Торпедо» последует встреча с ЦСКА, «Ахматом» и «Локомотивом».
- У «бело-голубых» сорвался трансфер Арсена Захаряна в «Челси». Это тяжелый удар для 19-летнего таланта, который, вероятно, мыслями уже был в Лондоне. Это первое испытание менталитета Арсена. Хорошо, что в эти выходные не придется играть с принципиальным соперником, будет время собраться с мыслями.
- «Бело-голубым» нельзя расслабляться – как раз в Москве минувшей весной «шмели» обыграли «Динамо».
«Крылья Советов» — ЦСКА
- Самарцы начали второй сезон в РПЛ лучше, чем первый. Тогда подопечные Игоря Осинькина выдали хороший отрезок лишь в октябре-ноябре. ЦСКА – серьезный соперник с системным тренером, «армейцы» вряд ли дадут «Крыльям» много свободного пространства, добиться результата будет тяжело.
- Федотов оступился с ЦСКА лишь раз – и даже не в матче с «Зенитом» («красно-синие» все-таки навязали борьбу), а в поединке с «Пари НН» (2:2). Москвичи быстро перенимают идеи тренера, есть поддержка трансферами. Осталось новым легионерам адаптироваться и показать высокий уровень.
«Локомотив» — «Ахмат»
- Команда Йозефа Циннбауэра опять запнулась в момент, когда должна вылезать из кризиса. Нижегородцы нанесли «железнодорожникам» поражение, а до этого играли с москвичами вничью. Чтобы приблизиться к топ-5, «Локомотиву» нельзя терять очки в эти выходные.
- Два поражения в чемпионате подряд – тенденция, которую «Ахмату» нельзя продолжать ни в коем случае. С ЦСКА грозненцы посыпались после первого же пропущенного мяча, с «Крыльями» упустили минимальное преимущество и не смогли спасти ничью. «Локомотив» не выглядит непобедимым, подопечным Андрея Талалаева стоит включить агрессивный прессинг и нагрузить фланги. Богосавац и Тодорович на это способны.
«Спартак» — «Зенит»
- Ярчайший матч тура. Победа «Зенита» напрашивается – у питерцев слишком сильный и сыгранный состав. Но хочется верить в неожиданность – москвичи показывают яркий футбол на старте, лидеры набрали форму. Чем дольше «Зенит» будет не на первом месте, тем лучше для интриги.
- «Спартак» находится на втором месте и отстает от «Зенита» лишь на 1 балл. Правда, даже в случае победы «красно-белым» потребуется поддерживать статус лидера в следующих турах («Ростов», «Локомотив»).
- «Сине-бело-голубым» не легче, после «Оренбурга» — выездной поединок с «Динамо» и встреча с «Ростовом». Однако «Зенит» обладает необходимым запасом прочности, чтобы даже сложные игры сводить к победе.
«Торпедо» — «Ростов»
- Возможно, боссам «автозаводцев» стоило сделать ставку на более опытного тренера, а не назначать человека из системы клуба. Есть Юран, был свободен Гогниев – варианты имелись. Нет никаких предпосылок к скачку «Торпедо» в таблице. Тем более «Ростов» в отличной форме.
- Команда Валерия Карпина не отстает от первой тройки чемпионата – хотя прошло только 7 туров. Минимум одна команда («Спартак» или «Зенит») потерпит неудачу в выходные, и этим южане могут воспользоваться. В ближайшее время ростовчане встретятся и с москвичами, и с питерцами – будет шанс закрепить успех.
Крылья Советов - ЦСКА
Самара смотрится достаточно неплохо, и свой скромный уровень сейчас выдерживает на все 100%. Да, у Самары не получаются игры с топовыми командами, но собственно мало кто и ждет от Крыльев каких-то могучих результатов походу сезона. Обосновалась Самара в районе топ-10, ну а большего им и не надо. И самое главное для команды то, что они активно набирают очки в поединках с себе подобными соперниками. Что касается матча предстоящего, естественно хозяева тут фаворитами не будут, но нервы москвичам попортить они в силах, и прям легкой прогулке у ЦСКА тут быть не должно.
ЦСКА очень даже хорошо смотрится в первой части чемпионата, и по сути идут вообще без поражений (да, было у них поражения от Зенита 1:2...) В целом, впечатление по команде - хорошие. Владимир Федетов, выстраивает интересный коллектив, который не стесняется идти вперед, и активно забивает голы в большом количестве.
Обе команды на старте сезона смотрятся достаточно хорошо. Но ЦСКА естественно куда более высокого класса команда в этой паре, и от москвичей ждут - победу. Я же решил заиграть тут более надежный вариант ставки, и пожалуй что от мирного исхода перестраховаться тут будет уместно, учитывая то, что у ЦСКА определенные проблемы в гостевых играх случаются.
ИТОГО: моя ставка на этот матч: Х2.
Крылья Советов - ЦСКА
Самара смотрится достаточно неплохо, и свой скромный уровень сейчас выдерживает на все 100%. Да, у Самары не получаются игры с топовыми командами, но собственно мало кто и ждет от Крыльев каких-то могучих результатов походу сезона. Обосновалась Самара в районе топ-10, ну а большего им и не надо. И самое главное для команды то, что они активно набирают очки в поединках с себе подобными соперниками. Что касается матча предстоящего, естественно хозяева тут фаворитами не будут, но нервы москвичам попортить они в силах, и прям легкой прогулке у ЦСКА тут быть не должно.
ЦСКА очень даже хорошо смотрится в первой части чемпионата, и по сути идут вообще без поражений (да, было у них поражения от Зенита 1:2...) В целом, впечатление по команде - хорошие. Владимир Федетов, выстраивает интересный коллектив, который не стесняется идти вперед, и активно забивает голы в большом количестве.
Обе команды на старте сезона смотрятся достаточно хорошо. Но ЦСКА естественно куда более высокого класса команда в этой паре, и от москвичей ждут - победу. Я же решил заиграть тут более надежный вариант ставки, и пожалуй что от мирного исхода перестраховаться тут будет уместно, учитывая то, что у ЦСКА определенные проблемы в гостевых играх случаются.
ИТОГО: моя ставка на этот матч: Х2.
Про Спартак и Зенит уже писал...:)
Оренбург - Химки
Выступления Оренбурга в последнее время - это караул. В последних 3 матчах команда уступила, неизменно проигрывая с разницей в 2 или более голов. Обидчиками стали Ахмат, Локо и Краснодар. Однако, свет в конце тоннеля для хозяев виден - они относительно стабильны в атаке. Во всех встречах сезона они забивали хотя бы 1 гол. Теперь бы научиться обороняться.
Химки выглядят еще хуже - их луз-стрик включает в себя уже 4 поединка - красно-черные слились Ахмату, Краснодару, Сочи и Локомотиву. Писарев еще не успел нагреть себе место наставника после увольнения Юрана, как его также попросили на выход. Какая-то клоунада, честное слово. Приход приверженца атаки Спартака Гогниева должен будет взбодрить химчан.
С защитой у обоих клубов все ужасно, поэтому обмен забитыми голами в предстоящем противостоянии весьма вероятен. Сушка исключена - и Оренбург, и Химки однозначно будут лезть на рожон в своей личке, осознавая, что их турнирное положение становится все хуже и хуже.
ИТОГО: Мой прогноз ОЗ.
Про Спартак и Зенит уже писал...:)
Оренбург - Химки
Выступления Оренбурга в последнее время - это караул. В последних 3 матчах команда уступила, неизменно проигрывая с разницей в 2 или более голов. Обидчиками стали Ахмат, Локо и Краснодар. Однако, свет в конце тоннеля для хозяев виден - они относительно стабильны в атаке. Во всех встречах сезона они забивали хотя бы 1 гол. Теперь бы научиться обороняться.
Химки выглядят еще хуже - их луз-стрик включает в себя уже 4 поединка - красно-черные слились Ахмату, Краснодару, Сочи и Локомотиву. Писарев еще не успел нагреть себе место наставника после увольнения Юрана, как его также попросили на выход. Какая-то клоунада, честное слово. Приход приверженца атаки Спартака Гогниева должен будет взбодрить химчан.
С защитой у обоих клубов все ужасно, поэтому обмен забитыми голами в предстоящем противостоянии весьма вероятен. Сушка исключена - и Оренбург, и Химки однозначно будут лезть на рожон в своей личке, осознавая, что их турнирное положение становится все хуже и хуже.
ИТОГО: Мой прогноз ОЗ.
Очень интересно!
Очень интересно!