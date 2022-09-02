Вторая попытка «Спартака» вскрыть «Зенит», южное дерби и тонущие «Химки». Сюжеты 8-го тура РПЛ

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вчера, 12:12

И снова 3 сентября.

На выходные будет жарко! «Спартак» встретится с принципиальнейшим соперником, «Краснодар» и «Сочи» устроят южное дерби, а «Ахмат» попробует «задушить» прессингом «Локомотив». 8-й тур – первая контрольная точка в распределении мест в чемпионате России.

«Оренбург» — «Химки»

- В подмосковном клубе продолжается неразбериха. Был уволен уже второй главный тренер менее чем за месяц. Руководству, кроме себя, в спаде винить некого – незачем ломать то, что работает. Сейчас новым наставником стал Спартак Гогниев, доводивший «Аланию» до четвертьфинала Кубка России.

- «Оренбург» пытается обосноваться в Премьер-Лиге, победы над «Уралом» и «Торпедо» позволяют не спуститься в зону стыковых матчей. В остальном у команды был довольно сложный этап сезона – играли против «Спартака», «Ростова», «Краснодара». Даже «Локомотив» неожиданно оживил Ивана Игнатьева, тот оформил хет-трик.

- Нет ощущения, что химчане резко остановят падение вниз. Скорее верится, что «Оренбург» зацепит очки и останется в районе 10-12 места.

«Пари НН» — «Факел»

- Поединок двух команд, которым невозможно не симпатизировать. И те, и другие выжимают из своих игроков максимум, но пока барахтаются в зоне стыков.

- «Пари НН» подозрительно часто огорчает московские клубы и за счет этого не опускается на дно. У команды трехматчевая серия без поражений и победа над «Локомотивом».

- Воронежцы не совсем справляются с нагрузками Премьер-Лиги и еще не выигрывали в новом сезоне. При этом подопечные Олега Василенко стремятся играть агрессивно и создавать моменты у чужих ворот. На бумаге нижегородцы – тот соперник, с которым снова можно набрать очки.

«Краснодар» — «Сочи»

- «Быки» потерпели одно поражение в действующем сезоне и уверенно идут на четвертой строчке в чемпионате. Матч с «Сочи» и встреча с ЦСКА на следующей неделе сильно повлияют на место южан в национальном первенстве.

- «Сочи» ошибается чаще, хотя в целом смена тренера несильно ударила по результатам. Подопечные Александра Точилина хороши в прессинге и позиционном нападении – даже поджимали «Спартак» в первом тайме, отбирали у «Ахмата» центр поля.

- В Кубке России сочинцы запнулись об «Урал», который наконец одержал первую победу в сезоне. Команда Гаранина явно едет в Краснодар с настроем реабилитироваться за неудачный матч.

«Динамо» — «Урал»

- Подопечные Виктора Ганчаренко показали зубы в группе Кубка России и переиграли «Сочи». Это может быть хороший задел на продвижение в турнире – но помимо этого надо хотя бы из зоны прямого вылета РПЛ выйти. Календарь легче не становится – за «Торпедо» последует встреча с ЦСКА , «Ахматом» и «Локомотивом».

- У «бело-голубых» сорвался трансфер Арсена Захаряна в «Челси». Это тяжелый удар для 19-летнего таланта, который, вероятно, мыслями уже был в Лондоне. Это первое испытание менталитета Арсена. Хорошо, что в эти выходные не придется играть с принципиальным соперником, будет время собраться с мыслями.

- «Бело-голубым» нельзя расслабляться – как раз в Москве минувшей весной «шмели» обыграли «Динамо».

«Крылья Советов» — ЦСКА

- Самарцы начали второй сезон в РПЛ лучше, чем первый. Тогда подопечные Игоря Осинькина выдали хороший отрезок лишь в октябре-ноябре. ЦСКА – серьезный соперник с системным тренером, «армейцы» вряд ли дадут «Крыльям» много свободного пространства, добиться результата будет тяжело.

- Федотов оступился с ЦСКА лишь раз – и даже не в матче с «Зенитом» («красно-синие» все-таки навязали борьбу), а в поединке с «Пари НН» (2:2). Москвичи быстро перенимают идеи тренера, есть поддержка трансферами. Осталось новым легионерам адаптироваться и показать высокий уровень.

«Локомотив» — «Ахмат»

- Команда Йозефа Циннбауэра опять запнулась в момент, когда должна вылезать из кризиса. Нижегородцы нанесли «железнодорожникам» поражение, а до этого играли с москвичами вничью. Чтобы приблизиться к топ-5, «Локомотиву» нельзя терять очки в эти выходные.

- Два поражения в чемпионате подряд – тенденция, которую «Ахмату» нельзя продолжать ни в коем случае. С ЦСКА грозненцы посыпались после первого же пропущенного мяча, с «Крыльями» упустили минимальное преимущество и не смогли спасти ничью. «Локомотив» не выглядит непобедимым, подопечным Андрея Талалаева стоит включить агрессивный прессинг и нагрузить фланги. Богосавац и Тодорович на это способны.

«Спартак» — «Зенит»

- Ярчайший матч тура. Победа «Зенита» напрашивается – у питерцев слишком сильный и сыгранный состав. Но хочется верить в неожиданность – москвичи показывают яркий футбол на старте, лидеры набрали форму. Чем дольше «Зенит» будет не на первом месте, тем лучше для интриги.

- «Спартак» находится на втором месте и отстает от «Зенита» лишь на 1 балл. Правда, даже в случае победы «красно-белым» потребуется поддерживать статус лидера в следующих турах («Ростов», «Локомотив»).

- «Сине-бело-голубым» не легче, после «Оренбурга» — выездной поединок с «Динамо» и встреча с «Ростовом». Однако «Зенит» обладает необходимым запасом прочности, чтобы даже сложные игры сводить к победе.

«Торпедо» — «Ростов»

- Возможно, боссам «автозаводцев» стоило сделать ставку на более опытного тренера, а не назначать человека из системы клуба. Есть Юран, был свободен Гогниев – варианты имелись. Нет никаких предпосылок к скачку «Торпедо» в таблице. Тем более «Ростов» в отличной форме.

- Команда Валерия Карпина не отстает от первой тройки чемпионата – хотя прошло только 7 туров. Минимум одна команда («Спартак» или «Зенит») потерпит неудачу в выходные, и этим южане могут воспользоваться. В ближайшее время ростовчане встретятся и с москвичами, и с питерцами – будет шанс закрепить успех.