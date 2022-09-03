У «Спартака» мизерные шансы на победу. «Зенит» проиграл лишь 9 из 110 матчей РПЛ

Абаскалю важно удивить зрелостью и хитростью.
9 безопасных осечек три с половиной года
Что объединяет десять поражений в 110 последних матчах «Зенита» в РПЛ на отрезке с марта 2019-го по нынешний день? Они никак не сказались на итоговом месте «Зените» в таблице, всегда первые. А ведь в 2018-м году речь шла о пятой команде РПЛ. Семак начал работу с поражений – к семнадцатому туру первого сезона проиграл пять раз, а еще разок была ничья. Вот только уступал «Анжи», «Динамо», ЦСКА, «Арсеналу» и «Рубину». Все эти команды финишировали за пределами первой тройки. «Динамовцы» были двенадцатыми, казанцы на позицию выше, «Анжи» вылетел.
Прямые конкуренты – «Краснодар» и «Локомотив», не выбивали петербуржцев из колеи еще до старта чемпионской серии. А дальше «Зенит» уверовал в неуязвимость. Минимальные выездные осечки с «Уфой» и «Локомотивом» воспринимались, как неприятные издержки. У Семака есть сезон, где тренер не проигрывал на протяжении девятнадцати туров подряд. Даже в чемпионате, в котором Тедеско поднял «Спартак» на второе место, «Зенит» уступил «Динамо» и «Рубину». Тактически неудобным соперникам, которые держали удар, использовали стандарты и контратаки.
За три с половиной года ничего не менялось. «Зенит» проигрывает редко, почти всегда на выезде, обычно в один мяч. Домашнее поражение от «Сочи» — редчайшее исключение по месту действия, но попытку Абаскаля в Суперкубке видели. «Спартак», составленных из большого количества молодых игроков, сыграть так, как бывшая команда Федотова, не умеет. «Арсенал» в Туле с помощью волевых усилий и классного индивидуального прохода сломал «Зенит» — выиграл 2:1, но чемпионской борьбы после этого не было. «Динамо» потеряло темп весной, «Сочи» отстал от петербуржцев на девять пунктов.
На данный момент у «Зенита» нет свежих поражений, в отличие от «Спартака», но разрыв в таблице всего один пункт. Давно не было столь важной встречи древних врагов в РПЛ. Впервые за много лет результат очной встречи важен и для таблицы, и для моральной подоплеки в чемпионате всего сезона.
2 раза «Зенит» обыгрывали вице-чемпионы
Для «Спартака» важно именно выиграть. Видели за последние годы успехи «Локомотива» и «Сочи» против Семака. Обе эти команды в итоге финишировали на вторых местах в сезонах с викториями над петербуржцами. Но Мележиков заявил о ставке на титул. Не довольствоваться ничьей, которую в Москве видели недавно – в середине мая. Очень важно выиграть, если у Абаскаля есть амбиции и не хочет повторять ошибки всех, кто пытался угнаться за «Зенитом» — «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», или команды Тедеско.
Тот «Спартак» отстал на семь пунктов, проиграл на четыре матча больше. Причем оцените имена тех, кто забрал у Доменико титул – «Уфа», «Рубин», «Сочи» и «Ростов». Трижды речь о домашних поражениях. Москвичи дома не обыгрывали крепких, но не самых грозных соперников. Причем для чемпионства Тедеско было достаточно одного гола ростовчанам – поменять поражение на ничью, победы над любым соперником и двух успехов против «Уфы», которая в том сезоне боролась за выживание, но забрала у «Спартака» пять пунктов.
Истина в том, что «красно-белые» теряли титул не потому, что проигрывали ЦСКА, «Локомотиву» и не могли обыграть «Динамо», как и в этом сезоне. Иногда можно не обыгать самих петербуржцев, но финишировать выше них в таблице. Даже в прошлом сезоне четвертый тренерский титул подряд Семаку подарило отчасти именно «Динамо». Если бы «Зенит» провел сезон ровно так, как провел, но Шварц вместо 9 поражений в 30 турах – почти в каждом третье места, сократил их количество на четыре, то уже было бы равенство по очкам, зацепка за «золото».
Причем москвичи уступали тем, кого точно можно обыграть – «Нижнему Новгороду», «Уралу», дважды «Крыльям Советов», которые проиграли другим соперникам тринадцать раз. «Зенит» пользуется тем, как невнятно «Спартак» и остальные работают с середняками, а позже боятся чемпионов с глазу на глаз.
10 матчей без побед – чёрная серия «Спартака»
Разгром в Суперкубке со счетом 4:0 продлил серию громких влетов в Санкт-Петербурге. Довел число игр «Зенита» без поражений против «Спартака» до десяти. А товарищескую победу зачислять за успех москвичам смешно. В спаррингах никто не играет в полную силу. Кстати, петербуржцы и официальных матчах не всегда показывали личный максимум. Несколько поединков откровенно средние по уровню, ведь у «Спартака» дрожат колени, стараются, но ошибаются, а Семак не рискует – главное не проиграть.
За что Абаскалю можно цепляться? Во-первых, характер московских и петербуржских матчей сильно отличается. У «Зенита» одна победа в пяти последних выездных поединках против «Спартака». В 2017-м проиграли 3:1, дальше была ничья с двумя голами, потом минимальная победа осенью три года назад. Еще два матча подарили любимый московский счет – 1:1. Семаку, невзирая на тренерские и кадровые перемены в составе соперника, на выезде игры против принципиального оппонента редко давались легко.
Правда, это не значит, что не извлекут уроки. Тем более, собственный состав тоже менялся и обновлялся. Но Абаскалю нужно показать себя зрелым тренером именно в это воскресенье. Участие Кузяева под вопросом, надо давить на человека, который его заменит на правом фланге защиты. Зобнин, Промес, Соболев и Хлусевич использовали такую тактику против других оппонентов, выдержал только Паршивлюк. Понятия не имеем, что делать с Умяровым – Наиль плохо работает в опорной зоне. Можно поменять его местами с Мартинсом или Зобниным, но если «Спартак» не оставит Вендела и нагрузит работой Барриоса – не будет никакой сенсации и победы хозяев.
Также нужно организовать атаку без Игнатова, он выпадает. Без сменщика Мозеса — атакующего хавбека Паоло Фернандеса, с которым ведут переговоры, можем увидеть дежурную, не обязательно легкую и результативную победу «Зенита». Но в этом прелесть быть вечным чемпионом. Это Абаскалю нужно доказывать всем вокруг и Семаку лично, что сильнее. Сергею Богдановичу достаточно не опозорится. К игре «Зенита» часто есть вопросы, их четко задают фанаты – без Клаудиньо странный темпоритм игры, количество атак не переходит в качество – Кассьерра не повторяет сочинские успехи.
Но на фоне проблем других клубов РПЛ недочеты в игре чемпионов компенсируются просто. Выжидают – могут подарить один тайм сопернику, как на прошлой неделе «Уралу», а потом добивают за счет индивидуального класса. Это не копия подхода веселой и безжалостной «Баварии», а рациональный стиль «Ювентуса» времен чемпионской серии, но ведь схема работает. «Спартак» тоже трудился. С первой игры сезона против «Зенита» до нового матча прошли заметный путь. Точно не кубарем с обрыва, как бывало. Но без победы над чемпионом нечего даже заикаться об интриге в РПЛ нового сезона.
Пока ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак» обыгрывают намного Семака реже, чем вылетевший Слуцкий, не будет весенней борьбы за «золото». Впереди системный поединок всего сезона, причем уже не первый. Обновленный ЦСКА свой шанс огорчить «Зенит» уже не использовал.
Максимум, на что могут рассчитывать москвичи, - ничейный результат.
Максимум, на что могут рассчитывать москвичи, - ничейный результат.
обновленный ЦСКА свой шанс огорчить «Зенит» уже не использовал.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1327896/spartak-zenit 03.09.2022
обновленный ЦСКА свой шанс огорчить «Зенит» уже не использовал.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1327896/spartak-zenit 03.09.2022
Всё меняется
Всё возможно
Всё меняется
Всё возможно