У «Спартака» мизерные шансы на победу. «Зенит» проиграл лишь 9 из 110 матчей РПЛ

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вчера, 12:14

Абаскалю важно удивить зрелостью и хитростью.

9 безопасных осечек три с половиной года

Что объединяет десять поражений в 110 последних матчах «Зенита» в РПЛ на отрезке с марта 2019-го по нынешний день? Они никак не сказались на итоговом месте «Зените» в таблице, всегда первые. А ведь в 2018-м году речь шла о пятой команде РПЛ . Семак начал работу с поражений – к семнадцатому туру первого сезона проиграл пять раз, а еще разок была ничья. Вот только уступал «Анжи», «Динамо», ЦСКА , «Арсеналу» и «Рубину». Все эти команды финишировали за пределами первой тройки. «Динамовцы» были двенадцатыми, казанцы на позицию выше, «Анжи» вылетел.

Прямые конкуренты – «Краснодар» и «Локомотив», не выбивали петербуржцев из колеи еще до старта чемпионской серии. А дальше «Зенит» уверовал в неуязвимость. Минимальные выездные осечки с «Уфой» и «Локомотивом» воспринимались, как неприятные издержки. У Семака есть сезон, где тренер не проигрывал на протяжении девятнадцати туров подряд. Даже в чемпионате, в котором Тедеско поднял «Спартак» на второе место, «Зенит» уступил «Динамо» и «Рубину». Тактически неудобным соперникам, которые держали удар, использовали стандарты и контратаки.

За три с половиной года ничего не менялось. «Зенит» проигрывает редко, почти всегда на выезде, обычно в один мяч. Домашнее поражение от «Сочи» — редчайшее исключение по месту действия, но попытку Абаскаля в Суперкубке видели. «Спартак», составленных из большого количества молодых игроков, сыграть так, как бывшая команда Федотова, не умеет. «Арсенал» в Туле с помощью волевых усилий и классного индивидуального прохода сломал «Зенит» — выиграл 2:1, но чемпионской борьбы после этого не было. «Динамо» потеряло темп весной, «Сочи» отстал от петербуржцев на девять пунктов.

На данный момент у «Зенита» нет свежих поражений, в отличие от «Спартака», но разрыв в таблице всего один пункт. Давно не было столь важной встречи древних врагов в РПЛ . Впервые за много лет результат очной встречи важен и для таблицы, и для моральной подоплеки в чемпионате всего сезона.

2 раза «Зенит» обыгрывали вице-чемпионы

Для «Спартака» важно именно выиграть. Видели за последние годы успехи «Локомотива» и «Сочи» против Семака. Обе эти команды в итоге финишировали на вторых местах в сезонах с викториями над петербуржцами. Но Мележиков заявил о ставке на титул. Не довольствоваться ничьей, которую в Москве видели недавно – в середине мая. Очень важно выиграть, если у Абаскаля есть амбиции и не хочет повторять ошибки всех, кто пытался угнаться за «Зенитом» — «Краснодара», «Динамо», «Локомотива», или команды Тедеско.

Тот «Спартак» отстал на семь пунктов, проиграл на четыре матча больше. Причем оцените имена тех, кто забрал у Доменико титул – «Уфа», «Рубин», «Сочи» и «Ростов». Трижды речь о домашних поражениях. Москвичи дома не обыгрывали крепких, но не самых грозных соперников. Причем для чемпионства Тедеско было достаточно одного гола ростовчанам – поменять поражение на ничью, победы над любым соперником и двух успехов против «Уфы», которая в том сезоне боролась за выживание, но забрала у «Спартака» пять пунктов.

Истина в том, что «красно-белые» теряли титул не потому, что проигрывали ЦСКА , «Локомотиву» и не могли обыграть «Динамо», как и в этом сезоне. Иногда можно не обыгать самих петербуржцев, но финишировать выше них в таблице. Даже в прошлом сезоне четвертый тренерский титул подряд Семаку подарило отчасти именно «Динамо». Если бы «Зенит» провел сезон ровно так, как провел, но Шварц вместо 9 поражений в 30 турах – почти в каждом третье места, сократил их количество на четыре, то уже было бы равенство по очкам, зацепка за «золото».

Причем москвичи уступали тем, кого точно можно обыграть – «Нижнему Новгороду», «Уралу», дважды «Крыльям Советов», которые проиграли другим соперникам тринадцать раз. «Зенит» пользуется тем, как невнятно «Спартак» и остальные работают с середняками, а позже боятся чемпионов с глазу на глаз.

10 матчей без побед – чёрная серия «Спартака»

Разгром в Суперкубке со счетом 4:0 продлил серию громких влетов в Санкт-Петербурге. Довел число игр «Зенита» без поражений против «Спартака» до десяти. А товарищескую победу зачислять за успех москвичам смешно. В спаррингах никто не играет в полную силу. Кстати, петербуржцы и официальных матчах не всегда показывали личный максимум. Несколько поединков откровенно средние по уровню, ведь у «Спартака» дрожат колени, стараются, но ошибаются, а Семак не рискует – главное не проиграть.

За что Абаскалю можно цепляться? Во-первых, характер московских и петербуржских матчей сильно отличается. У «Зенита» одна победа в пяти последних выездных поединках против «Спартака». В 2017-м проиграли 3:1, дальше была ничья с двумя голами, потом минимальная победа осенью три года назад. Еще два матча подарили любимый московский счет – 1:1. Семаку, невзирая на тренерские и кадровые перемены в составе соперника, на выезде игры против принципиального оппонента редко давались легко.

Правда, это не значит, что не извлекут уроки. Тем более, собственный состав тоже менялся и обновлялся. Но Абаскалю нужно показать себя зрелым тренером именно в это воскресенье. Участие Кузяева под вопросом, надо давить на человека, который его заменит на правом фланге защиты. Зобнин, Промес, Соболев и Хлусевич использовали такую тактику против других оппонентов, выдержал только Паршивлюк. Понятия не имеем, что делать с Умяровым – Наиль плохо работает в опорной зоне. Можно поменять его местами с Мартинсом или Зобниным, но если «Спартак» не оставит Вендела и нагрузит работой Барриоса – не будет никакой сенсации и победы хозяев.

Также нужно организовать атаку без Игнатова, он выпадает. Без сменщика Мозеса — атакующего хавбека Паоло Фернандеса, с которым ведут переговоры, можем увидеть дежурную, не обязательно легкую и результативную победу «Зенита». Но в этом прелесть быть вечным чемпионом. Это Абаскалю нужно доказывать всем вокруг и Семаку лично, что сильнее. Сергею Богдановичу достаточно не опозорится. К игре «Зенита» часто есть вопросы, их четко задают фанаты – без Клаудиньо странный темпоритм игры, количество атак не переходит в качество – Кассьерра не повторяет сочинские успехи.

Но на фоне проблем других клубов РПЛ недочеты в игре чемпионов компенсируются просто. Выжидают – могут подарить один тайм сопернику, как на прошлой неделе «Уралу», а потом добивают за счет индивидуального класса. Это не копия подхода веселой и безжалостной «Баварии», а рациональный стиль «Ювентуса» времен чемпионской серии, но ведь схема работает. «Спартак» тоже трудился. С первой игры сезона против «Зенита» до нового матча прошли заметный путь. Точно не кубарем с обрыва, как бывало. Но без победы над чемпионом нечего даже заикаться об интриге в РПЛ нового сезона.