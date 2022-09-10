Непреодолимый кризис «Ливерпуля», сильнейший «Наполи», Левандовски против бывшего клуба. 2-й тур ЛЧ на подходе

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вчера, 18:02

Все, что нужно знать перед матчами.

Несколько сенсаций в ЛЧ случились уже на старте группового этапа – поражения «Ливерпуля», «Челси» и «Лейпцига», отставки Тухеля и Тедеско. Второй тур еврокубка может подарить не меньше неожиданностей. Сегодня разбираем первый игровой день.

«Виктория Пльзень» — «Интер»

- Чехи ожидаемо проиграли «Барселоне». Крайне результативным выдался вечер у Левандовского, по 2 очка набрали Торрес и Дембеле. «Виктория» все же забила гол престижа. Чехам не достанется простых соперников в этом сезоне ЛЧ .

- «Интер» тяжело вкатывается в сезон. Итальянский гранд не смог ничего противопоставить «Баварии» и проиграл всухую. По такой игре можно сказать, что обладатель третьей строчки уже определен.

Прогноз Soccer.ru: для интриги и интереса спрогнозируем ничью «Виктории» — домашний матч, сами чехи крайне мотивированы, а соперник плох в обороне.

«Спортинг» — «Тоттенхэм»

- Португальцы уверенно переиграли «Айнтрахт» в гостях, а во втором туре сыграют дома. При этом «Спортинг» не в лучшей форме – команда чередует победы с поражениями, в чемпионате идет на 10-м месте.

- Антонио Конте старательно исправляет статистику в еврокубках – этот турнир никогда не был для него удачным. Тем не менее, «шпоры» на ходу, надо набирать очки, пока есть такая возможность.

Прогноз Soccer.ru: англичане добудут победу на классе.

«Ливерпуль» — «Аякс»

- Сложно представить, на что смотреть больнее, чем на результаты «Ливерпуля» на старте сезона. Им досталась довольно интересная группа с «Рейнджерс», «Аяксом» и «Наполи». Неаполитанцы в первом матче преодолевали прессинг Клоппа, да еще и Кварацхелия находил подходы к воротам. Мерсисайдцы в тяжелом положении.

- «Аякс» дома не испытал проблем с «Рейнджерс» и попробует пободаться с «Ливерпулем» и «Наполи» за плей-офф Лиги чемпионов.

Прогноз Soccer.ru: «Ливерпуль» играет дома, а болельщики и без того раздосадованы игрой команды. В победу англичан верится несильно, для выхода из кризиса нужна хотя бы ничья.

«Рейнджерс» — «Наполи»

- Подопечные Лучано Спалетти в потрясающей форме на старте. Хвича вписался в игровые построения, Замбо Ангисса проделывает огромный объем работы почти на всех участках площадки, Лоботка надежен в опорной зоне. В прошлом году статистика была еще лучше. Да, позже «Наполи» сдал и упустил первое место в Серии А и группе Лиги Европы. Но сейчас команда как раз на этапе подъема.

- «Рейнджерс» получили разгром от «Аякса» и вряд ли могут конкурировать с этим трио. 13 сентября будут играть в домашних стенах – это, к слову, недостаточный аргумент в пользу шотландцев.

Прогноз Soccer.ru: очередная победа «Наполи» — хотя «Рейнджерс» упрется и забьет итальянцам.

«Бавария» — «Барселона»

- Принципиальный поединок как для обеих команд, так и, в частности, для Роберта Левандовского. Судьба распорядилась так, что поляку дважды придется играть с бывшей командой уже на начальной стадии еврокубков.

- «Сине-гранатовые» много забивают и мало пропускают, Роберт уже сейчас – главный бомбардир клуба. Матч с «Викторией Пльзень» был разминкой, общий позитивный фон позволяет «Барсе» настраиваться на «Баварию» без огромного напряжения и груза результатов.

- Мюнхенцы в своем чемпионате еще более результативны, но голы между собой распределяют сразу несколько игроков. Один из них – Садио Мане. Сенегалец обжился в новой команде и готов показывать свой лучший футбол.

Прогноз Soccer.ru: матч будет яркий и напряженный, по его итогам станет известно, кто станет в позицию догоняющих. Результативная встреча и тяжелые 3 очка «Баварии»

«Порту» — «Брюгге»

- Бельгийцы добились необходимой разницы на табло в поединке с «Байером», хотя даже в разобранном состоянии немцы позволили поразить свои ворота лишь единожды. С «Порту» будет еще сложнее.

- Португальский клуб проиграл «Атлетико» в первом туре, хотя пытался давить на соперника. На своем поле «Порту» может реабилитироваться.

Прогноз Soccer.ru: победа «Порту»

«Байер» — «Атлетико»

- Как и ожидалось, «Байер» пока не в состоянии совмещать выступления в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Предпосылок к преодолению кризиса по-прежнему нет, мяч не держится в ногах. Матч с «матрасниками» — очередное тяжелое испытание.

- Диего Симеоне в привычном стиле добыл 3 очка в игре с «Порту». Теперь «Атлетико» предстоит играть в гостях. При этом испанцы продолжают выпускать Антуана Гризманна, цель – снизить стоимость выкупа француза у «Барселоны». Результативность Антуана упала, но он продолжает забивать в важные моменты поединка. Его гол принес «Атлетико» победу над «Порту».

Прогноз Soccer.ru: 3 очка «Атлетико» и сохранение первого места в группе.

«Марсель» — «Айнтрахт»

- «Тоттенхэм» не заметил «Марсель» в первом матче, французы не могут оказать должного сопротивления английскому топу. Но провансальцы все же на ходу и показывают результативный футбол. Немцы для них – подходящий соперник по уровню и статусу.

- Франкфуртцы тоже начали поступь в Лиге чемпионов неудачно – крупно проиграли «Спортингу». Поединок двух середняков точно не будет интересен в той же мере, что матч «Рейнджерс» — «Наполи». Хотя на распределение 3-4 мест в Группе D эта встреча повлияет значительно.

Прогноз Soccer.ru: «Марсель» дома сможет добыть победу.