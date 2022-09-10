ЦСКА продолжит погоню за «Зенитом», в топ-5 ворвется «Ростов». Главные выводы по старту сезона РПЛ

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вчера, 21:14

Прогнозируем положение команд к зимней паузе.

Восемь туров – отрезок, к которому большинство команд выходит на свой оптимальный уровень (как со знаком «плюс», так и со знаком «минус»). В вопросе лидера чемпионата России все стабильно и вряд ли что-то изменится. Но вот в остальном прогнозировать итоги РПЛ к зимней паузе сложно и интересно.

ЦСКА успешнее всех будет бороться с «Зенитом»

Московские клубы наиболее быстро справляются с кризисом, который обрушился на весь российский чемпионат (опять же, «Зенит» за скобками). Федотов наконец получил усиление, «армейцы» ударно провели трансферную кампанию и в короткие сроки нашли потенциальных лидеров. Полностью решить вопрос с центром обороны не удалось, привезли только Виллиана Рошу. Мойсес показал, что может добавить «армейцам» скорости на левом фланге. В центр поля постепенно должны влиться Мендес и Зделар, а в атаке – уже сыгравшаяся связка Карраскаль-Чалов-Медина.

ЦСКА полностью доверяет новому наставнику, чувствуется единство, к тому же Федотов – крайне системный тренер. С ним «красно-синие» уже стали эффективно прессинговать соперника. Они не упустят лидирующие позиции и продолжат погоню за «Зенитом».

«Динамо» тоже проходит период становления с новым менеджером и не теряется в середине таблицы. «Бело-голубые» перешли к концепции, ориентированной на контратаки. Команда плотно обороняется, крайние защитники даже при владении мячом не стремятся уходить ближе к воротам соперника. Центр поля выжигает Лука Гагнидзе, а Фомин и оставшийся Захарян помогают группе атаки. Вдобавок к этому подписали четвертого центрбека Маричала, теперь есть возможность ротации. Тем не менее, тот же «Сочи» нашел способ остановить «Динамо», а новичкам еще надо сыграться. За отсутствием «эффекта» Федотова «бело-голубые» пропустят вперед провинциальные команды, хотя останутся в топ-5.

«Спартак» надеется, что Кейта Бальде сможет временно заменить Мозеса на позиции «десятки», но живучесть идеи покажет время. С Игнатовым на острие противостоять топам сложно, Умяров в опорной зоне теряется под давлением (еще и Литвинов травмирован). С «Зенитом» «красно-белые» не смогли создать ничего, кроме гола Соболева. Есть ощущение, что наиболее успешный отрезок позади, начинается испытание стабильностью. В «Спартаке» нет надежной обороны – класса хватит не более, чем на борьбу с «Динамо» и 4-6 места.

«Ростов» ворвется в топ-5, «Сочи» откатится

Южные команды – еще одна интересная группа, за которой стоит следить. Самый интересный проект – «Ростов» Карпина, который растет над собой прямо по ходу чемпионата. Ростовчане отошли от постоянных голов со стандартов, набирают форму Глебов и Полоз. Коллектив обладает достаточным запасом мощности, чтобы вскрыть «автобус» «Торпедо». По такой игре «Ростов» вовремя отберет очки у «Спартака», а к зиме может запрыгнуть в первую пятерку.

«Сочи» с новым тренерским штабом берет очки там, где должен и теряет в поединках с прямыми конкурентами ( ЦСКА , «Спартак», «Ростов», «Краснодар»). Исключением стал матч с «Динамо». Команда Гаранина-Точилина продолжит взятый курс, ближайшим оппонентом станет «Краснодар». В южном дерби победа досталась «быкам», так что при равенстве очков сочинцы откатятся на 7-ю строчку.

«Краснодар» к 9-му туру попал в тройку лидеров, воспользовавшись поражением «Спартака». Подняться выше не получилось (проиграли 1:4), теперь могут опуститься на пятое. Пока подопечные Александра Сторожука преодолевают отъезд легионеров общими силами, но походу продвижения по сезону потребуется освежить основную обойму. Приехавшие Ленини, Баньяц и Батчи до этого не играли на высоком уровне и больше подходят на перспективу. Стоит ожидать, что к паузе в чемпионате «быки» подойдут за пределами первой пятерке, но не допустят большого отставания.

Борьба за выживание – «Урал» начнет движение вверх

«Шмели» решили усилиться, чтобы заранее обезопасить себя от нервного финального отрезка. Все сводится к тому, что команде Ганчаренко не хватает первого шага. «Урал» наконец нашел нападающего (проблема с этой позицией длилась не первый год), подписал вингера из «Олимпиакоса», нашел замены ушедшим Августиняку и Кузьмичеву. Адаптацию придется форсировать, но на выходе должен получиться боеспособный коллектив. Говорить о скачке в топ-10 рано – хотя подняться к 12-й строчке «Уралу» под силу. Определяющими станут встречи с «Ахматом», «Химками» и «Крыльями Советов».

«Торпедо» усилился наравне с екатеринбуржцами, однако в их случае это лишь уменьшает пропасть в классе с другими клубами Премьер-Лиги. В борьбе с «Химками», «Оренбургом» и «Факелом» «автозаводцы» — один из аутсайдеров. Именно эти команды вероятнее всего будут рубиться в зоне 12-16-х мест.

Второй кандидат на вылет – «Факел». Их положение ухудшилось после ухода главного тренера Олега Василенко. Воронежцы с и без того слабым составом вытаскивали матчи на характере и по-настоящему боролись за каждое очко. Уход наставника явно ударить по психологическому состоянию. Если не получится уговорить Черевченко, «Факел» неминуемо спустится к «Торпедо».

«Оренбургу» для сохранения нынешних позиций не хватает надежности в обороне, но зона стыков – не так уж плохо (если получится противостоять коллективам Первой лиги). С «Химками» любые прогнозы бесполезны, пока клуб меняет двух тренеров за месяц. Как раз такая неразбериха может привести к 13-14-му месту.