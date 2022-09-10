ЦСКА продолжит погоню за «Зенитом», в топ-5 ворвется «Ростов». Главные выводы по старту сезона РПЛ

Прогнозируем положение команд к зимней паузе.
Восемь туров – отрезок, к которому большинство команд выходит на свой оптимальный уровень (как со знаком «плюс», так и со знаком «минус»). В вопросе лидера чемпионата России все стабильно и вряд ли что-то изменится. Но вот в остальном прогнозировать итоги РПЛ к зимней паузе сложно и интересно.
ЦСКА успешнее всех будет бороться с «Зенитом»
Московские клубы наиболее быстро справляются с кризисом, который обрушился на весь российский чемпионат (опять же, «Зенит» за скобками). Федотов наконец получил усиление, «армейцы» ударно провели трансферную кампанию и в короткие сроки нашли потенциальных лидеров. Полностью решить вопрос с центром обороны не удалось, привезли только Виллиана Рошу. Мойсес показал, что может добавить «армейцам» скорости на левом фланге. В центр поля постепенно должны влиться Мендес и Зделар, а в атаке – уже сыгравшаяся связка Карраскаль-Чалов-Медина.
ЦСКА полностью доверяет новому наставнику, чувствуется единство, к тому же Федотов – крайне системный тренер. С ним «красно-синие» уже стали эффективно прессинговать соперника. Они не упустят лидирующие позиции и продолжат погоню за «Зенитом».
«Динамо» тоже проходит период становления с новым менеджером и не теряется в середине таблицы. «Бело-голубые» перешли к концепции, ориентированной на контратаки. Команда плотно обороняется, крайние защитники даже при владении мячом не стремятся уходить ближе к воротам соперника. Центр поля выжигает Лука Гагнидзе, а Фомин и оставшийся Захарян помогают группе атаки. Вдобавок к этому подписали четвертого центрбека Маричала, теперь есть возможность ротации. Тем не менее, тот же «Сочи» нашел способ остановить «Динамо», а новичкам еще надо сыграться. За отсутствием «эффекта» Федотова «бело-голубые» пропустят вперед провинциальные команды, хотя останутся в топ-5.
«Спартак» надеется, что Кейта Бальде сможет временно заменить Мозеса на позиции «десятки», но живучесть идеи покажет время. С Игнатовым на острие противостоять топам сложно, Умяров в опорной зоне теряется под давлением (еще и Литвинов травмирован). С «Зенитом» «красно-белые» не смогли создать ничего, кроме гола Соболева. Есть ощущение, что наиболее успешный отрезок позади, начинается испытание стабильностью. В «Спартаке» нет надежной обороны – класса хватит не более, чем на борьбу с «Динамо» и 4-6 места.
«Ростов» ворвется в топ-5, «Сочи» откатится
Южные команды – еще одна интересная группа, за которой стоит следить. Самый интересный проект – «Ростов» Карпина, который растет над собой прямо по ходу чемпионата. Ростовчане отошли от постоянных голов со стандартов, набирают форму Глебов и Полоз. Коллектив обладает достаточным запасом мощности, чтобы вскрыть «автобус» «Торпедо». По такой игре «Ростов» вовремя отберет очки у «Спартака», а к зиме может запрыгнуть в первую пятерку.
«Сочи» с новым тренерским штабом берет очки там, где должен и теряет в поединках с прямыми конкурентами (ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Краснодар»). Исключением стал матч с «Динамо». Команда Гаранина-Точилина продолжит взятый курс, ближайшим оппонентом станет «Краснодар». В южном дерби победа досталась «быкам», так что при равенстве очков сочинцы откатятся на 7-ю строчку.
«Краснодар» к 9-му туру попал в тройку лидеров, воспользовавшись поражением «Спартака». Подняться выше не получилось (проиграли 1:4), теперь могут опуститься на пятое. Пока подопечные Александра Сторожука преодолевают отъезд легионеров общими силами, но походу продвижения по сезону потребуется освежить основную обойму. Приехавшие Ленини, Баньяц и Батчи до этого не играли на высоком уровне и больше подходят на перспективу. Стоит ожидать, что к паузе в чемпионате «быки» подойдут за пределами первой пятерке, но не допустят большого отставания.
Борьба за выживание – «Урал» начнет движение вверх
«Шмели» решили усилиться, чтобы заранее обезопасить себя от нервного финального отрезка. Все сводится к тому, что команде Ганчаренко не хватает первого шага. «Урал» наконец нашел нападающего (проблема с этой позицией длилась не первый год), подписал вингера из «Олимпиакоса», нашел замены ушедшим Августиняку и Кузьмичеву. Адаптацию придется форсировать, но на выходе должен получиться боеспособный коллектив. Говорить о скачке в топ-10 рано – хотя подняться к 12-й строчке «Уралу» под силу. Определяющими станут встречи с «Ахматом», «Химками» и «Крыльями Советов».
«Торпедо» усилился наравне с екатеринбуржцами, однако в их случае это лишь уменьшает пропасть в классе с другими клубами Премьер-Лиги. В борьбе с «Химками», «Оренбургом» и «Факелом» «автозаводцы» — один из аутсайдеров. Именно эти команды вероятнее всего будут рубиться в зоне 12-16-х мест.
Второй кандидат на вылет – «Факел». Их положение ухудшилось после ухода главного тренера Олега Василенко. Воронежцы с и без того слабым составом вытаскивали матчи на характере и по-настоящему боролись за каждое очко. Уход наставника явно ударить по психологическому состоянию. Если не получится уговорить Черевченко, «Факел» неминуемо спустится к «Торпедо».
«Оренбургу» для сохранения нынешних позиций не хватает надежности в обороне, но зона стыков – не так уж плохо (если получится противостоять коллективам Первой лиги). С «Химками» любые прогнозы бесполезны, пока клуб меняет двух тренеров за месяц. Как раз такая неразбериха может привести к 13-14-му месту.
армейцев затащил судья внаглую, это не футбол. и жаль, что уважения потеряли фаны армейцев, поддержавшие такие подачки. своим бы я не простил.
1. симуляция чалова
2. опасная игра армейца
3. сафон отбил, но армеец нарушил правила.
быки по сути выиграли этот матч
армейцев затащил судья внаглую, это не футбол. и жаль, что уважения потеряли фаны армейцев, поддержавшие такие подачки. своим бы я не простил.
1. симуляция чалова
2. опасная игра армейца
3. сафон отбил, но армеец нарушил правила.
быки по сути выиграли этот матч
Если чуть промотать пленку назад то можно почитать, что спартак будет чемпионом, что динамо тоже поборется, а Краснодар с Сочи станут середняками. Щас вот ЦСКА.
Прогнозы итогов чемпионата делают просто с первых туров турнира. Это разве профессионально? дождитесь хотя бы декабря
Если чуть промотать пленку назад то можно почитать, что спартак будет чемпионом, что динамо тоже поборется, а Краснодар с Сочи станут середняками. Щас вот ЦСКА.
Прогнозы итогов чемпионата делают просто с первых туров турнира. Это разве профессионально? дождитесь хотя бы декабря