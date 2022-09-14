Левандовски не справился с «Баварией». Встреча «бывших» в ЛЧ

«Барселона» не сдюжила в Мюнхене.
Бесполезное доминирование
Безусловно, матч «Баварии» с «Барселоной» преподносился не только как битва двух топовых команд, но и как противостояние Роберта Левандовского с клубом, который сделал его мировой звездой и легендарным бомбардиром. В «Барселоне» поляк показал, что может забивать в разных условиях. И ему предстояло это доказать в Лиге чемпионов в игре с «Баварией». Тут-то возникла осечка.
В первом тайме «Барселона» заметно переигрывала мюнхенцев и ощутимо на них давила. Пусть преимущество по контролю мяча было не столь заметным, но моменты создавались острые. Заряженность Левандовского чувствовалась особо. Поляк за первый тайм нанес пять ударов, а «Барселона» «перестреляла» «Баварию» со счетом 11:4, но лишь 2:1 по попаданиям в створ. Первый тайм, можно сказать, остался за каталонцами по игре, однако на табло оставались нули.
Воспользовались моментом
Во второй половине встречи «Бавария» сделала выводы, а вот «Барселона» осталась при той же игре, что и до перерыва. Только это уже не работало. Мюнхенцы «съедали» противника эффективнее, останавливали его. Тот же Левандовски за второй тайм нанес только два удара. В целом «Барселона» оказалась менее острой. Но мы же знаем, что главное – умение пользоваться моментами, а не их количество.
И в этом «Бавария» противника в великолепном стиле превзошла. Один из таких атрибутов – стандартные положения. При розыгрыше углового на подачу Киммиха образцово вылетел Эрнандес, который опередил и защитника, и вратаря. Так счет был открыт. Без изысков, без давления – вполне себе простым приемом с угловым. А через четыре минуты для каталонцев все закончилось. Уже в контратаке. И если угловой показал слабость «Барселоны» в отработке стандартов, то этот выпад обозначил слабую позиционную оборону и скорость защитников. Проникающий пас и рывок Сане по центру поставили всех в тупик, и Лерою оставалось прокинуть мяч мимо голкипера.
Кто-то скажет, что и у «Барселоны» были явные голевые моменты, то есть и оборона «Баварии» давала сбои. Но в конечном итоге ведь каталонцы пробить Нойера так и не смогли, а вот мюнхенцы дважды забили в ворота тер Штегена и теперь в паре шагов от плей-офф Лиги чемпионов, причем легкого и непринужденного.
Цифры
Удары (удары по воротам): 13 (4) – 18 (4)
«Барселона» по чужим воротам била чаще, но точных попаданий поровну. «Бавария» действовала в завершении более эффективно. Пусть в целом кажется, что соблюден баланс. По количеству атак он вообще филигранный, если верить УЕФА. Там насчитали 41 атаку у «Баварии» и 40 – у «Барселоны». Редко когда бывает такая близость. А самым бьющим оказался Левандовски, у которого аж семь попыток. И минимум дважды он обязан был поражать ворота своей бывшей команды. Но не повезло.
Владение мячом (точность передач): 47% (84%) — 53% (87%)
И у той, и у другой команды прошла эпоха Гвардиолы, когда контроль над мячом был гарантирован. Сейчас и «Бавария», и «Барселона» любят это делать, но каталонцы все же в большей степени. Это отразилось и в данном матче. Пусть перевес оказался небольшим. Он коррелирует с лучшей точностью передач, что логично для команд, старающихся разыгрывать мяч понадежнее накоротке. «Барселона» в этой встрече сделала 477 точных передач, а «Бавария» — 401. При этом обе команды очень много пробежали, даже по меркам Лиги чемпионов. У «Баварии» 119,5 километра, а у «Барселоны» — 117,9 км. Средний показатель в ЛЧ – около 111 км.
А что у других?
Пожалуй, самые неожиданные результаты дня пришли из Португалии, где сначала «Спортинг» обыграл без особых сомнений «Тоттенхэм», а потом «Порту» уступил очень крупно «Брюгге». Лиссабонцы вырвали победу у «шпор», забив дважды в последние три минуты игры. Может показаться случайностью, но на самом деле на протяжении почти всего матча «Спортинг» доминировал, и эти голы – логический итог его давления. От «Тоттенхэма» Антонио Конте ожидали большего.
От «Порту» всегда ждут многого в Лиге чемпионов в роли топового представителя Португалии, а «Брюгге» обычно воспринимается борцом за третью строчку в группе – максимум. Но тут бельгийцы умудрились дать бой. И не только – разгромили «Порту» всухую – со счетом 4:0. Нельзя сказать, что произошло нечто противоречащее логике игры. В целом-то битва была равной, но «Брюгге» лучше использовал свои шансы.
В этой же группе «Атлетико» не без удивления окружающих уступил «Байеру» (0:2). Тут очень долго держалась нулевая ничья, но немцы больше атаковали, хоть и меньше владели мячом, чаще били по воротам, дважды попадали в каркас ворот. И в итоге за три минуты в конце матча забили дважды, вырвав победу.
Куда более тривиальными выглядят гостевые победы «Айнтрахта» и «Интера». Миланцы обыграли «Викторию» из Пльзени со счетом 2:0. «Нерадзурри» доминировали вовсю, укатывали противника, который к тому же играл в меньшинстве после 61-й минуты. Тут все логично. А «Айнтрахт» одолел с минимальным перевесом «Марсель», что уже кажется не столь очевидным. Но провансальцы лишь отличились бессмысленным перекатыванием мяча, беспорядками болельщиков и неважной точностью ударов. Франкфуртцы оказались успешнее.
Наконец, суровая драма развернулась на «Энфилде», где «Ливерпуль», обескровленный массой потерь, пытался сломить сопротивление «Аякса». И вроде бы ничто не предвещало беды для команды Юргена Клоппа. «Ливерпуль» тотально доминировал, давил, бил по воротам постоянно, создавал кучу моментов, даже первым забил. Но умудрился вскоре пропустить. И ничейный счет держался до самых последних минут, пока «Аякс» все же не выдержал этого неистового давления, завершившегося голом Матипа, который принес «Ливерпулю» очень заслуженную победу.
Не везло не только Левандовскому, но и Рафинье, Педри (момент со штангой). Ничего, так бывает.
Плюс конечно, Дембеля сбили в штрафной, там 100% пенальти, но в динамике судья видимо не увидел
Не везло не только Левандовскому, но и Рафинье, Педри (момент со штангой). Ничего, так бывает.
Плюс конечно, Дембеля сбили в штрафной, там 100% пенальти, но в динамике судья видимо не увидел
Мне вот интересно, ты такой же прозорливый был после первых 45 минут... или только после финального свистка ?
Не видишь как Барселона изменилась с Левандовски ? Она, к твоему сведению, и без Левандовски изменилась, причём кардинально и в лучшую сторону.
Мне вот интересно, ты такой же прозорливый был после первых 45 минут... или только после финального свистка ?
Не видишь как Барселона изменилась с Левандовски ? Она, к твоему сведению, и без Левандовски изменилась, причём кардинально и в лучшую сторону.
Ну и где Левандовски? потерялся на поле. для чего его брали чтобы он Плезени забивал? Вот по этому поляк и не получил золотой мяч, замыкает он только слабым и развалившимся клубам, а когда серьезный соперник его не видно. в Баварии он прятался за спинами Мюллера и Ко, которые ему накатывали на пустые.
Да Обамеянг лучше бы справился с этой ролью. Хави лучше не собирал бы стариков, который все уже выиграл, а тут приехал перед пенсией отдохнуть и набить статистику на Кадисах и Осасунах, а из академии дал бы шанс, молодым и голодным.
PS Я не вижу как Барселона изменилась с Левандовским, как проигрывали Баварии так и продолжают. Также говорят, после матча Левандовски в раздевалке высказывал своим партнерам по команде, что те играют не так как надо, ......
Ну и где Левандовски? потерялся на поле. для чего его брали чтобы он Плезени забивал? Вот по этому поляк и не получил золотой мяч, замыкает он только слабым и развалившимся клубам, а когда серьезный соперник его не видно. в Баварии он прятался за спинами Мюллера и Ко, которые ему накатывали на пустые.
Да Обамеянг лучше бы справился с этой ролью. Хави лучше не собирал бы стариков, который все уже выиграл, а тут приехал перед пенсией отдохнуть и набить статистику на Кадисах и Осасунах, а из академии дал бы шанс, молодым и голодным.
PS Я не вижу как Барселона изменилась с Левандовским, как проигрывали Баварии так и продолжают. Также говорят, после матча Левандовски в раздевалке высказывал своим партнерам по команде, что те играют не так как надо, ......
Во втором тайме вообще потерялся. Не хватает выносливости.
Во втором тайме вообще потерялся. Не хватает выносливости.
На самом деле, сыграл неплохо. Но Лева - отнюдь не Месси, чтобы сразу с двумя в прессинге бороться. Баварцы знали, кто на что способен и закрывали нападающего. А Роберт ничего гениального не показал. Хотя были моменты, особенно в начале. Там вообще не на кого пенять.
На самом деле, сыграл неплохо. Но Лева - отнюдь не Месси, чтобы сразу с двумя в прессинге бороться. Баварцы знали, кто на что способен и закрывали нападающего. А Роберт ничего гениального не показал. Хотя были моменты, особенно в начале. Там вообще не на кого пенять.