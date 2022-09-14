Левандовски не справился с «Баварией». Встреча «бывших» в ЛЧ

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сегодня, 00:45

«Барселона» не сдюжила в Мюнхене.

Бесполезное доминирование

Безусловно, матч «Баварии» с «Барселоной» преподносился не только как битва двух топовых команд, но и как противостояние Роберта Левандовского с клубом, который сделал его мировой звездой и легендарным бомбардиром. В «Барселоне» поляк показал, что может забивать в разных условиях. И ему предстояло это доказать в Лиге чемпионов в игре с «Баварией». Тут-то возникла осечка.

В первом тайме «Барселона» заметно переигрывала мюнхенцев и ощутимо на них давила. Пусть преимущество по контролю мяча было не столь заметным, но моменты создавались острые. Заряженность Левандовского чувствовалась особо. Поляк за первый тайм нанес пять ударов, а «Барселона» «перестреляла» «Баварию» со счетом 11:4, но лишь 2:1 по попаданиям в створ. Первый тайм, можно сказать, остался за каталонцами по игре, однако на табло оставались нули.

Воспользовались моментом

Во второй половине встречи «Бавария» сделала выводы, а вот «Барселона» осталась при той же игре, что и до перерыва. Только это уже не работало. Мюнхенцы «съедали» противника эффективнее, останавливали его. Тот же Левандовски за второй тайм нанес только два удара. В целом «Барселона» оказалась менее острой. Но мы же знаем, что главное – умение пользоваться моментами, а не их количество.

И в этом «Бавария» противника в великолепном стиле превзошла. Один из таких атрибутов – стандартные положения. При розыгрыше углового на подачу Киммиха образцово вылетел Эрнандес, который опередил и защитника, и вратаря. Так счет был открыт. Без изысков, без давления – вполне себе простым приемом с угловым. А через четыре минуты для каталонцев все закончилось. Уже в контратаке. И если угловой показал слабость «Барселоны» в отработке стандартов, то этот выпад обозначил слабую позиционную оборону и скорость защитников. Проникающий пас и рывок Сане по центру поставили всех в тупик, и Лерою оставалось прокинуть мяч мимо голкипера.

Кто-то скажет, что и у «Барселоны» были явные голевые моменты, то есть и оборона «Баварии» давала сбои. Но в конечном итоге ведь каталонцы пробить Нойера так и не смогли, а вот мюнхенцы дважды забили в ворота тер Штегена и теперь в паре шагов от плей-офф Лиги чемпионов, причем легкого и непринужденного.

Цифры

Удары (удары по воротам): 13 (4) – 18 (4)

«Барселона» по чужим воротам била чаще, но точных попаданий поровну. «Бавария» действовала в завершении более эффективно. Пусть в целом кажется, что соблюден баланс. По количеству атак он вообще филигранный, если верить УЕФА . Там насчитали 41 атаку у «Баварии» и 40 – у «Барселоны». Редко когда бывает такая близость. А самым бьющим оказался Левандовски, у которого аж семь попыток. И минимум дважды он обязан был поражать ворота своей бывшей команды. Но не повезло.

Владение мячом (точность передач): 47% (84%) — 53% (87%)

И у той, и у другой команды прошла эпоха Гвардиолы, когда контроль над мячом был гарантирован. Сейчас и «Бавария», и «Барселона» любят это делать, но каталонцы все же в большей степени. Это отразилось и в данном матче. Пусть перевес оказался небольшим. Он коррелирует с лучшей точностью передач, что логично для команд, старающихся разыгрывать мяч понадежнее накоротке. «Барселона» в этой встрече сделала 477 точных передач, а «Бавария» — 401. При этом обе команды очень много пробежали, даже по меркам Лиги чемпионов. У «Баварии» 119,5 километра, а у «Барселоны» — 117,9 км. Средний показатель в ЛЧ – около 111 км.

А что у других?

Пожалуй, самые неожиданные результаты дня пришли из Португалии, где сначала «Спортинг» обыграл без особых сомнений «Тоттенхэм», а потом «Порту» уступил очень крупно «Брюгге». Лиссабонцы вырвали победу у «шпор», забив дважды в последние три минуты игры. Может показаться случайностью, но на самом деле на протяжении почти всего матча «Спортинг» доминировал, и эти голы – логический итог его давления. От «Тоттенхэма» Антонио Конте ожидали большего.

От «Порту» всегда ждут многого в Лиге чемпионов в роли топового представителя Португалии, а «Брюгге» обычно воспринимается борцом за третью строчку в группе – максимум. Но тут бельгийцы умудрились дать бой. И не только – разгромили «Порту» всухую – со счетом 4:0. Нельзя сказать, что произошло нечто противоречащее логике игры. В целом-то битва была равной, но «Брюгге» лучше использовал свои шансы.

В этой же группе «Атлетико» не без удивления окружающих уступил «Байеру» (0:2). Тут очень долго держалась нулевая ничья, но немцы больше атаковали, хоть и меньше владели мячом, чаще били по воротам, дважды попадали в каркас ворот. И в итоге за три минуты в конце матча забили дважды, вырвав победу.

Куда более тривиальными выглядят гостевые победы «Айнтрахта» и «Интера». Миланцы обыграли «Викторию» из Пльзени со счетом 2:0. «Нерадзурри» доминировали вовсю, укатывали противника, который к тому же играл в меньшинстве после 61-й минуты. Тут все логично. А «Айнтрахт» одолел с минимальным перевесом «Марсель», что уже кажется не столь очевидным. Но провансальцы лишь отличились бессмысленным перекатыванием мяча, беспорядками болельщиков и неважной точностью ударов. Франкфуртцы оказались успешнее.

Наконец, суровая драма развернулась на «Энфилде», где «Ливерпуль», обескровленный массой потерь, пытался сломить сопротивление «Аякса». И вроде бы ничто не предвещало беды для команды Юргена Клоппа. «Ливерпуль» тотально доминировал, давил, бил по воротам постоянно, создавал кучу моментов, даже первым забил. Но умудрился вскоре пропустить. И ничейный счет держался до самых последних минут, пока «Аякс» все же не выдержал этого неистового давления, завершившегося голом Матипа, который принес «Ливерпулю» очень заслуженную победу.