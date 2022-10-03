«Бавария» – «Виктория Пльзень» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» – «Виктория Пльзень», который состоится 04 октября 2022 года

«Бавария»

Мюнхенский клуб прервал небольшую серию без побед в Бундеслиге и после победы вышел на третье место в турнирной таблице, на два балла отставая от лидера. В группе Лиги Чемпионов у «Баварии» единоличное лидерство и максимальные шесть очков. В предстоящем матче с аутсайдером коллектив может сделать огромный шаг к победе в квартете.

30 сентября «Бавария» разгромила «Байер» на своем стадионе (4:0), а ранее на выезде проиграла «Аугсбургу» (0:1).

«Виктория Пльзень»

Команда из Чехии заведомо выглядела аутсайдером в такой сильной группе и просто старается играть для себя и болельщиков. Очков «Виктория Пльзень» еще не набирала и вряд ли ей это удастся в предстоящей встрече с чемпионом Германии на его стадионе. Тем не менее, поединок обещает быть интересным и не оставить равнодушными всех любителей футбола.

1 октября «Виктория Пльзень» разошлась миром с «Богемианс» (1:1), а 18 сентября крупно переиграла пражскую «Славию» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.07

Ничья – 11.5

Победит «Виктория Пльзень» – 46

Статистика

«Бавария» забивала в девяти из десяти последних матчах на своем стадионе

Семь из десяти выездных поединков клуба из Чехии завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла два последних матча у «Виктории Пльзень»

Немецкий коллектив смог выиграть только шесть матчей из десяти последних

Прогноз

Сделать ставку на индивидуальный тотал Баварии больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Чемпион Германии всегда много забивает на своем стадионе и мы верим, что этот матч не станет исключением.