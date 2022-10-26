Символическая антисборная 14-го тура. Разгромленный «Сочи» и банда удаленных

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вчера, 10:15

«Химки» и «Локомотив» тоже пережили много неприятных моментов.

Вратарь

Сослан Джанаев (Сочи»)

Тут мог быть голкипер «Крыльев Советов», его паника навредила команде. Но Джанаев, пропустив парочку «мертвых мячей» и отразив несколько приличных ударов, остался парнем, в ворота которого залетело семь мячей. Не во всех виноват голкипер, но кто должен руководить обороной, если не ветеран Сослан? Джанаев сослан в чистилище ляпами защиты, заслонить «Сочи» от дичайших голов «Зенита» не смог. Еще и допускают, что команда «плавила» наставника.

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Голландец знал, что вратаря уже обыграли, поэтому пытался сыграть в Луиса Суареса – заблокировал руками удар по пустым воротам. Судья Левников сам эпизод не смог рассмотреть, слишком динамичный, но коллеги с повторами все верно подсказали. В середине первого тайма «Крылья Советов» остались вдесятером – в результате проиграли. На повторах видно, что Бейл мог попытаться сыграть смелее, подставляя корпус под мяч.

Артем Мещанинов («Сочи»)

Спас Баринова от залета в этот состав. Лидер «Локомотива» смотрелся против «Динамо» не лучше, чем Едвай – и это точно не комплимент, но в этот раз игру своей команде серьезнее испортил защитник «Сочи». Мещанинов проиграл Малкому позицию, а затем вместо борьбы за мяч работал только по сопернику – столкнул на землю. Это срыв выхода один на один, по правилам – красная карточка. Хотя к тому времени «Сочи» уже горел 2:0, Артем существенно упростил фавориту жизнь.

Алексей Никитин («Химки»)

Оборона «Химок» выдала игру в стиле легендарного «Спартака» времен мема «помогите». Никитин наблюдал за развитием атаки с голом Игнатова, но этого показалось ему мало. Алексей отдал голевую передачу на Николсона, а затем решил стать зрителем. Наблюдал, как Соболев организовал Шамару дубль, как Мелешин и Маслов доводят счет до 5:0. Никитин выглядит, как участник матчей ветеранов. Атлету желательно держать себя в форме.

Ванья Дркушич («Сочи»)

Да, Гойкович виноват, что «Оренбург» не победил ЦСКА . Хотя Ренато заработал пенальти в чужие ворота, ошибался у своих. Но ляпы боснийцы не идут ни в какое сравнение с цирком, устроенным «Сочи» в Санкт-Петербурге. Это крайнее неуважение к публике. Можно было не выходить на поле и получить техническое поражение 3:0. Вместо этого Дркушич вышел, чтобы 27 порадовать «Зенит» в атаках с ударами. Ванья не стал героем этой сказки.

Никита Каккоев («Пари НН»)

Снова здесь. Никита проиграл борьбу Кордобе, который выкатил ассист на Ахметова. Каккоеву показалось этого мало, поэтому решил заработать две желтые карточки. Человек, у которого на рукаве капитанская повязка, не может так играть. Сначала Каккоев толкнул Сперцяна руками в грудь – уже это «оранжевая карточка». А позже в центре поля в ответ на толчок плечом Никита исподтишка ударил Кордобу ногой. Грязный фол, заслуженное удаление.

Полузащитники

Мамаду Майга («Пари НН»)

Не настолько «Краснодар» легкая, бегущая и победная команда, чтобы так легко дарить им три очка. Майга в самом начале второго тайма, уже имея предупреждение, в центре поля бросился в соперника. Зачем? Почему? Немые вопросы, а ответы – новые и новые атаки «Краснодара» через Ахметова, который пытался развить успех своей команды. Майга слишком часто опускается до грубых и необъяснимых фолов.

Саша Зделар ( ЦСКА )

Мужчине 27 лет, опыта – хоть отбавляй. А играет не так зрело, как футболисты, которые намного моложе в том же ЦСКА . Зделар выходит в основе, но против «Оренбурга» на его счету несколько грубых ошибок в защите вместе с ключевой – заработал пенальти, который добавил Сычевому второй гол в актив и исключил победу «армейцев». Кроме того, Зделар, как и Мендес, плох в атаке. У серба ни одного паса под удар. Также на его счету нет ударов. Да, вечно лезет в отбор, но на этом достоинства заканчиваются.

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Скорбь, грусть, тоска, уныние, боль и горечь. Все эти слова подходят для описания игры «Сочи» в Санкт-Петербурге. Нобоа поучаствовал в нескольких голевых атаках, но речь о набегах «Зенита» на готовые к новым и новым ошибкам линии южан. Нобоа пал очень низко в матче против бывшей команды. Страшно, когда футболисты такого уровня мастерства принимают участие в подобных матчах, выдавая уровень четвертой лиги.

Нападающие

Вильсон Изидор («Локомотив»)

Нельзя сказать, что вечно был без мяча – набрал 32 касания за игру. Но был пассивным. Разок скинул мяч под удар, и это все полезные действия Изидора за матч. В прессинге не участвовал, был вдвое менее активным, чем Миранчук. Камано и Керк тоже сыграли неважно – пусть вас не смущает гол Франсуа на первой минуте, но именно Изидор рассчитывал на заманчивое предложение из топ-5 после яркого отрезка в «Локомотиве» в прошлом сезоне. Сейчас молодой француз – бледная тень себя прежнего.

Артур Юсупов («Сочи»)

Надеемся, Юсупову хотя бы стыдно. Конечно, у одного из тройки атаки «Сочи» не было ни одного удара, ни одной последней передачи. Артур ли наблюдал, как соперники издеваются над его коллегами, или просто бесполезно располагался в обороне гостей. Но когда ему это наскучило, совершил одну из самых нелепых ошибок в истории РПЛ . Юсупов у своих ворот, хотя у него был вагон времени и никто не мешал, выдал голевую передачу на Малкома, который просто стоял перед воротами.

Главные тренеры

Александр Точилин и Вадим Гаранин («Сочи»)

Впереди может ждать перевоплощение «Сочи» из команды-призрака в опасного бойца? «Оренбург» после вечеринки в Санкт-Петербурге тоже начал играть нормально. Но оцениваем конкретно взятый тур. Отсутствие у «Локомотива» опытного тренера в дерби учтем, как и неумение Гогниева поставить игру «Химкам». Но «Сочи» пал ниже всех, поскольку «Зенит» по-хорошему даже не включался. Гаранин многое сделал за соперника, еще и ляпнул, что не стоит переоценивать результат. И это тренер, который влетел 7:0.

Стыд тура. Игра «Сочи»