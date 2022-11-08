«Айнтрахт» — «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Хоффенхайм», который состоится 9 ноября 2022 года

«Айнтрахт»

Пятую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии занимают на данный момент «орлы». Ознакомимся с несколькими футбольными поединками команды за последнее время. В Лиге чемпионов с разницей в один мяч «Айнтрахт» обыграл дома французскую команду «Марсель». На своём поле «орлы» уступили в позапрошлом туре Бундеслиги дортмундской «Боруссии». В гостях «чёрно-белые» взяли верх над «Спортингом» в 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов.

На прошлых выходных со счётом 2:1 франкфуртская команда одержала победу над «Аугсбургом» в матче прошлого тура чемпионата.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» находится на десятой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. «Сине-белые» с большим счётом выиграли у «Шальке» в 1/16 Кубка Германии. На один гол от «горняков» команда из Хоффенхайма ответила пятью мячами. Мюнхенской «Баварии» с разницей в пару голов «Хоффенхайм» уступил в матче 11-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась встреча с «Кёльном».

Со счётом 1:3 «сине-белые» проиграли дома «красным быкам» из Лейпцига.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.97

Ничья – 3.90

Победит «Хоффенхайм» – 3.65

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 3.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

Пять крайних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру»

Из десяти последних матчей в шести «орлы» одержали победы над своими оппонентами

За аналогичный период в трёх встречах «сине-белые» взяли верх над своими соперниками.

Прогноз

В прошлом сезоне франкфуртская команда не выигрывала у «Хоффенхайма». В предстоящей встрече сложно отдать предпочтение какой-либо конкретной команде. Доверимся статистике при прогнозировании результата будущего футбольного поединка. Компания Pinnacle на исход в матче «тотал больше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 1.58.