Энрике не хватает Рауля и Вильи. Центральный форвард – слабость «Красной Фурии»

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сегодня, 13:54

Своенравный тренер стремится в финал с Моратой в атаке.

Луис Энрике – человек с характером

Энрике — необычный человек. Изнуряющие марафоны и триатлон описывают мазохистскую натуру Луиса. Любил себя истязать, как герои фильмов Бунюэля. Тренер рисковал жизнью, когда бежал по пустыне, рискуя получить инфаркт. Жизнь тоже била, Луис потерял младшую 9-летнюю дочь Ксану.

В прошлом году со скандалом выгнал протеже Морено, который его подменял и хотел отработать Евро-2020. Энрике умеет ссориться с людьми. Когда-то футболистом из «Реала» перебрался в «Барселону», за что получил на орехи. Будучи тренером, ставил на место Месси, когда шел за победой в ЛЧ .

Энрике по-своему выстраивает коммуникацию с окружающим миром. Например, когда Рамос попросил четыре минуты в матче против Косово, чтобы сыграть 180-й матч за Испанию (больше в международном футболе игр только у Роналду), то Энрике выполнил просьбу. Но затаил на ветерана обиду.

С марта 2021-го года Серхио не вызывали и на ЧМ -2022 защитник ПСЖ не попал. Также Луис Энрике презирает испанских журналистов. Завел канал на платформе со стримами «Twich», где сидят люди куда моложе, чем тренер. Общается с публикой напрямую, без посредников.

Рисковый ход. Стоит Испании неудачно сыграть против Германии во втором туре (откроют турнир против Коста-Рики и Кейлора Наваса) – придется отвечать на неудобные вопросы фанатов. Если ошибется Эрик Гарсия, то спросят про Рамоса. Если не забьет Мората – вспомнят его конкурентов.

Аспас и Морено вне заявки на турнир

Энрике критикую за отказ от услуг Аспаса. Отчасти логику тренера понимаем. Яго тридцать пять лет, это не Ибрагимович для испанского футбола, а просто добротный нападающий «Сельты». У Яго всего 18 игр за сборную, а последний раз вызывали в 2019-м, причем почти не играл. Но контраргументы не убеждают, что Энрике прав.

Яго создал 9 мячей (7 ударов, 2 передачи) и пытается спасти «Сельту» от вылета. Впрочем, тренер не взял не только Аспаса, но и Жерара Морено. Герой «Вильярреала» по пути в полуфинал ЛЧ получил травму в середине сентября, но успел вернуться пару недель назад. Морено мог посидеть в запасе и набрать форму, раньше вызывался.

Теперь в центре атаки дублером Мораты считают Асенсио. Подобный эксперимент ставила семейка Анчелотти, ничего не получилось. Атакующий хавбек не смог подменить Бензема в центре атаки «Реала». Ферран Торрес, Пино, Ольмо, Фати, Сарабия и Нико Уильмяс не центральные форварды, а Иньяки Уильямс заигран за Гану.

Энрике хочет высокий прессинг от Гави, Родри и Педри. Хочет, чтобы линия атаки была подвижной. У Фати, Торреса и Асенсио высокие шансы получить игровое время. Но Мората не вписывается в план о высокой «тики-таке». Альваро не такой форвард, как Рауль и Вилья. Травма Гайя позволяла вызвать Аспаса, но Энрике поступил иначе.

Мората едва не заболел депрессией

Депрессия – физиологическое состояние, гормоны определяют наше состояние каждый день и миг. Если врачи фиксируют с помощью анализов крови и тестов, что человек заболел, то нужно лечение. Мората был близок к такому, у него случались депрессивные эпизоды. Но врачи сказали, что депрессии у Мораты нет, есть тревожность.

Альваро не справляется с давлением большого футбола. Не анализирует промахи, а не может их опустить. Следовательно, боится следующих ошибок, его тошнит, сердце бьется быстрее, чем нужно, снайпер промахивается. Говорит, его сломали фанаты «Челси», активно взялись за парня, они умеют, особенно когда речь о «проклятой девятке».

Тонкая душевная организация отрезала Альваро от сказочных результативных сезонов, хотя класс есть, как и у Фернандо Торреса. «Эль Ниньо» сталкивался с похожими проблемами после перехода из «Ливерпуля» в «Челси». Понятно, что Морату ведет психолог, поэтому вредная для карьеры тревожность должна быть под контролем.

Но «выключить» ее невозможно, особенно если человек реально делает промахи. Были серии офсайдов в «Ювентусе», высмеянные фанатами. Был промах в серии пенальти с Италией в полуфинале Евро-2020 после гола в ворота Доннаруммы в самой игре. Была также великая шутка жены Мораты как предвестник всех этих ляпов.

Аличе подписала фотографию, где Альваро кусает ее за нос вместо поцелуя: «И здесь промазал». Теперь жена вряд ли так шутит, зато родила Альваро троих сыновей и вместе с психологом и Энрике делают все, чтобы Мората не раскис в Катаре. И про метафоры режиссера Бунюэля в начале разговора вспомнили выше не случайно.

У него в фильмах много людей с дварфизмом, не только калек и нищих. Часто именно эти персонажи куда лучше тех, кто высокий, богатый и красивый. Мората вышел ростом и лицом, но если сравнивать невезучего Альваро с Вильей, Раулем, Торресом и Бутрагеньо, то получится как раз противопоставление великанов и карлика.

Тренер испанцев придумал уловку

Мощь «Красной Фурии» позволила Альваро собрать достойные 26 голов в 56 матчах за сборную. Но рядом Ди Стефано, который забил 23 мяча в 31 игре. Альваро может закатать губу, если претендует на звание форварда-легенды сборной Испании. С другой стороны, кто сказал, что в Катаре не будет истории перевоплощения?

Фаворитами на звание лучшего снайпера турнира являются другие, но у Мораты хорошая поддержка. Тренер отсеял конкурентов, рядом задорные напарники. Но показательно, что ключевую роль в сборной Энрике играет человек, которого испанские фанаты, мягко говоря, не любят. А Луис ценит Морату, поддерживает.

Канал на «Twich» может быть частью опеки. Энрике прямым общением с публикой не только уходит от жестких вопросов журналистов, но и переключает внимание на себя. Если увидите, что Луис сделает несколько броских заявлений, то знайте – тренер тоже говорил с психологами и манипулирует во благо команды.

Вызовет огонь на себя, чтобы такие ранимые люди, как Мората, или юные, как Фати, Гави и Педри, не сломались под давлением. Стратегия сочетается с особенностями самого тренера. Любит конфликты, испытания, а изнуряющую усталость конвертируют в счастье. Энрике – один из самых интересных тренеров ЧМ .

Турнир в Катаре может стать для него прощальным в сборной Испании, контракт заканчивается. «Атлетико» и «Барселона» присматриваются к Энрике. Пройти ЧМ с Моратой, Торресом и Асенсио в атаке – отличный тест на квалификацию. Здесь основной игрок неудачливого «Атлетико», но запасные «Реала» и «Барселоны».

Зато у всех есть мотивация доказать, что зря фанаты грустят о старых временах, когда атаковали Вилья, Иньеста, Педро и Давид Силва. Нынешние форварды скромнее, но если сборная – семья, то нужно поддерживать тех, кто не так силен духом, как Бускетс или Аспиликуэта. Энрике горой за Морату, но Альваро пора отплатить голами.