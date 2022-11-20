ЧМ-2022 будет о смене поколений, голах и новом чемпионе. Подарки футболу к Новому году

1668934362

сегодня, 11:52

Делитесь ожиданиями от интригующего турнира.

Мир футбола в финансовом смысле стоит на плечах фанатов. Но рядом три кита – телевиденье, реклама и азарт. Информационные потоки как кровь, которая питает мозг и другие важные органы, но без прогнозов и ставок в спорте не обойтись, независимо от их формы. Давайте не слушать Аршавина, ожидания не являются проблемами для их источника, а завышенные бьют скорее по объекту оных. Чемпионат мира зимой – странный зверь, готовимся к сюрпризам. И одновременно допускаем, что фавориты в большинстве своем не подведут публику. Остаются сомнения насчет качества футбола грандов из Европы. В Лиге Наций хромали многие. Но этот турнир не чемпионат мира, настрой иной. Сегодня старт и начало обратного отчета до момента, когда оправдаются или нет отдельные ваши ожидания.

Сложнейшая группа

Не путать с самой яркой или интересной. Существует два подхода в оценке силы отдельных квартетов. Первый – суммировать рейтинг ФИФА . Тогда получится, что компания, где США , Иран, Уэльс и Англия самая сильная. И это устаревший метод, ведь существует рейтинг Elo, который учитывает больше важных данных. Суммирование пунктов у каждой команды выводит на важную для российских фанатов группу, где Бразилия, Сербия, Камерун и Швейцария. По одному из опросов 28 % будут за Сербию, дальше идут Аргентина и Бразилия. Квартет Неймара первый по силе, им чуть уступает пестрая компания, где Испания, Германия, Япония и Коста-Рика, а на третьем месте четверка, где Бельгия, Хорватия, Канада и Марокко. Самая слабая группа – с Катаром, а самой увлекательной назовем ту, где португальцы и уругвайцы. Все четыре команды могут и порадовать, и тотально разочаровать.

Лучший снайпер кубка

Чемпионат мира коротенький, одного покера против аутсайдера хватает, чтобы твое фото нашли в метро в Катаре – как в случае с Саленко после избиения камерунцев. В прошлый раз Кейн выиграл у Гризманна, забив 6 мячей. У прогнозистов англичанин снова на первом месте, но рядом Мбаппе. Чуть ниже Месси и Неймар, что логично, учитывая их позиции. Дальше Роналду и Бензема, но ставки на Карима уже не актуальны, к сожалению. Интересно, что покажут Мората, Митрович и Хаверц? Есть сомнения в Лукаку, но даже Влахович может выстрелить, если Сербия сможет удачно контратаковать. Также не забывайте о Луисе Суаресе. Дарвин Нуньес попытается улучшить репутацию в футболке сборной Уругвая, но даже ребята из сборной Нидерландов, учитывая состав их группы, способны себя показать. Достаточно хет-трика и парочки выстрелов в других играх – «Золотую бутсу» снова получит тот, от кого не ждали. Победу Шукера, Хамеса и Саленко точно не прогнозировали до начала чемпионатов мира.

Одаренные студенты

Спокойно отнесемся к неудаче одного конкретного юниора – например, если Гави сыграет плохо, а Мусиала великолепно, или наоборот, поскольку это часть футбола. Но все не старые футболисты, которые покажут класс, получат шанс войти в историю игры, как было с Пеле и другими юными участниками ЧМ . Семнадцатилетний бразилец стал первым, кому выдали приз лучшему молодому игроку, но после него награды собирали тоже легенды – Альберт, Беккенбауэр, Кубильяс и Жмуда. Побеждали Шифо, Просинечки, впечатляли публику Подольски и Мюллер, Погба и Мбаппе. Нужно быть не старше 21 года, поэтому Винисиус, Фоден, Альварес или Тчуамени уже не подходят, но юных талантов много, им будем симпатизировать.

Главный голкипер ЧМ

Вот тут любопытно, ведь сейчас пытаются отдать вратарям внимание, которое задолжали. Куртуа прав – как бы хорош ни был вратарь, даже если он спасает в Лиге чемпионов или его называют лучшим футболистом ЧМ , как было с Оливером Каном, то его шансы на обычный «Золотой мяч» минимальные. Роналдо со знаменитой челкой переиграл немца не только в финале, все справедливо. Но глобально Буффон, Нойер и многие другие заслужили больше уважения и внимания. Современные вратари, которых олицетворяет бразильская школа – Алиссон и Эдерсон, повторяют за Мануэлем, когда говорим об игре ногами, но и на линии здоровяки из АПЛ не подводят. Награда лучшему голкиперу теперь называется «Золотые перчатки». Раньше четыре раза вручали приз имени Яшина. Куртуа, Нойер, Касильяс, Буффон и Кан побеждали на последних турнирах. Бартез и Прюдомм – до этого. Влияние вратаря велико, одна игра Гойкоэчеа на ЧМ -90 чего стоит.

Вероятный чемпион

В нашем прогнозе представили один из логичных вариантов – финал Аргентины против Англии, ведь если Месси и Неймар будут в своих квартетах первыми, то они пойдут в одну часть сетки и смогут пересечься в полуфинале. В другой части ожидают такое себе Евро-2022 – Португалия, Англия, Франция и Бельгия сразятся между собой за право выйти в финал.

Разумеется, все прогнозы могут перечеркнуть, если кто-то из фаворитов вдруг будет вторым в группе. Также кто сказал, что Испания или Нидерланды обязательно испугаются Аргентины и Бразилии? Речь о великих футбольных странах, а трагедий в истории латиноамериканских сборных на ЧМ хоть отбавляй. Прелесть в том, что интересен любой из самых вероятных на данный момент финалов. И Аргентина против Англии, Франции или Португалии. Если Месси поменять на Роналду или команду Энрике – тоже неплохой решающий матч. Пока не верится в повторение истории Хорватии, то есть в сенсацию в финале, но Англия, Испания, Нидерланды и Португалия – как запасные варианты, Аргентина, Бразилия и Франция – как основные.

Главный тренд мундиаля

Каждый чемпионат мира рассказывает какую-то важную историю, которая потом отражается на клубном футболе. Может быть легенда – как английская схема на ЧМ -66, или тотальный футбол голландцев в 1974-м. Может быть вязкая скука итальянского чемпионата, которая отразила идеи в безумной (у него есть справка) голове Арриго Сакки. Кройф и Гвардиола по очереди стреляли в детище итальянца, но может найтись доктор Франкенштейн, который вернет монстров старых великих лет. Но если искать ключевой тренд будущего ЧМ , то ожидания связаны с передачей эстафеты. Нет сомнений, что ветераны – Месси и Роналду, Нойер и Модрич, Левандовски и Жиру, тоже покажут максимум, но молодые – Мбаппе, Мусиала, многочисленные испанцы и англичане, должны очертить переход от одного поколения к другому. Параллельно ожидаем борьбу личности против команды – будут конкретные герои, а рядом добротные спаянные коллективы умных тренеров.