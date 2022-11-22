Мбаппе и Месси вступают в бой. В Катаре начинается третий день чемпионата мира

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сегодня, 12:35

Матчи зададут характер борьбы в группах.

Главное впечатление от вчерашних матчей чемпионата мира 2022 – 47 минут компенсированного времени суммарно в трёх играх. Конечно, никто не побьёт рекорд Рафаэля Клауса, который помимо 90 минут основного времени заставил Англию и Иран провести на поле ещё 24. Однако новый день на мундиале в Катаре примечателен не этим.

Аргентина – Саудовская Аравия

- Саудиты – тот типаж не топ-сборной, которая при этом раз за разом отбирается в финальный турнир мирового первенства. Исключением за последние 28 лет стали лишь ЧМ -2010 и 2014. Это против пяти розыгрышей турнира, в которых Саудовская Аравия оказывалась в групповой стадии. В предыдущий раз сборная стала третьей в группе с Россией, Уругваем и Египтом, но на этот раз ей достался более сложный квартет с Мексикой, Аргентиной и Польшей.

- Для сборной Аргентины при Лионеле Месси наступает пятая попытка забраться на вершину ЧМ и подарить своей легенде ещё больше величия. Наиболее удачной в эту эпоху остаётся мундиаль в Бразилии, где «бело-голубые» остановились в шаге от победы. Затем последовал провальный ЧМ -2018, на котором аргентинцам не повезло на первой же стадии нарваться на будущего обладателя Кубка – Францию.

- Уж сейчас-то Лео и компания обязаны проходить как можно дальше. Тут и фактор последнего мундиаля для главной звезды поколения, и новый тренер Лионель Скалони, который адаптировал сборную под лучшие качества Месси. И первые плоды тренерской работы – первая за 28 лет победа в Кубке Америки. Давно в команде не было такого единства, что играет только в плюс.

Дания – Тунис

- Наставник датчан Каспер Юльманн верит, что у национальной команды есть всё необходимое для победы на чемпионате мира. Правда, его заявление очевидно популистское – подбор игроков точно не на том уровне, чтобы соперничать с первой пятёркой рейтинга сборных ФИФА . А туда даже Испания не входит. При таком раскладе опираться остаётся на организацию – на групповой стадии и первых раундах плей-офф это может дать результат, но вот дальше будут непреодолимые испытания.

- Хотя, опять же, применительно к квартету, состоящему из Австралии, Франции, Туниса, датчанам и этого достаточно – напрашивается вторая строчка. Для этого до и после поединка с французами подопечным Каспера Юльманна нужны только победы.

- Лучшие времена Туниса – это 1998-2006 годы, когда сборная отбиралась на три ЧМ подряд. После пропуска турниров в 2010-м и в 2014-м году тунисцы начали новую серию. Главной надеждой команды является 19-летний атакующий хавбек Ганнибал Межбри – он уже начал восхождение по вертикали чемпионата Англии, но его звезда ещё не взошла. В игре против Аргентины его смогут обстрелять – так Ганнибал хоть почувствует дыхание главного турнира сборных.

- Да и помощников молодому тунисцу достаточно – 27-летний опорник Схири, который уже 5 лет играет в чемпионате Германии, и Наим Слити, фееривший во Франции, имеют для наставления молодёжи достаточно опыта.

Мексика – Польша

- В первом же матче встречаются команды, которые разыграют между собой вторую путёвку в плей-офф от группы C. Обладатель первой очевиден – это Аргентина. Первая же встреча распределит между Мексикой и Польшей роли оторвавшихся и отстающих.

- Убойная сила мексиканцев сконцентрирована в атаке – именно там ключевые для сборной футболисты. Ирвинг Лосано делит игровое время с фланговыми игроками «Наполи», за 14 матчей Серии А он успел отметиться тремя голами и тремя ассистами. Рауль Хименес последовал по привычному маршруту из чемпионата Португалии в «Вулверхэмптон» и первое время был в числе лидеров «волков». Правда, сейчас всю команду настиг спад из-за отторжения нового стиля. С проблемами «Хэмптона» предстоит справляться Хулену Лопетеги, а с завершением атак Мексики – Хименесу.

- Состав поляков нам более понятен и знаком – есть главная звезда Роберт Левандовски и остальные. За креатив в центре поля и направление атак будет отвечать Пётр Зелиньски, который в «Наполи» образовывал убойную связку с Ангиссой и Лоботкой. Ну и куда без преемника Буффона — Войцеха Щесного.

Франция – Австралия

- 2022 год для французов складывается крайне тяжело – действующие чемпионы мира могли вылететь из элиты Лиги Наций, но опередили Австрию на 1 очко. Плюс к этому продолжились поиски новой игровой расстановки – от победоносных «4-2-3-1» не осталось и следа. В последнее время пробовали играть в три центральных защитника, но по словам главного тренера Дидье Дешама, собираются вернуться к четырём игрокам обороны.

- Назревает ещё и смена на тренерском мостике – говорят, все условия контракта с новым наставником уже согласованы, он примет команду после мирового первенства. И это будет Зинедин Зидан, который ради сборной отказал МЮ и ПСЖ .