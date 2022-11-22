Попытка номер пять. Месси снова пытается выиграть чемпионат мира

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сегодня, 08:27

Вспоминаем предыдущие походы.

Споры о величии того или иного футболиста, его месте в истории обостряются регулярно во время крупных турниров. Чемпионат мира в Катаре может стать последним полем битвы за ту или иную степень величия в историческом масштабе между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Зачастую, когда эксперты, журналисты или любители футбола вступают на зыбкую почву определения лучшего из лучших за всю историю, фамилия Месси всплывает очень быстро.

И всегда назвавший ее наталкивается на увесистый аргумент о том, что у Лионеля нет одного из главных титулов – чемпиона мира. Другие великие, Пеле и Марадона, такой трофей в своей биографии имеют, а он – нет. Дальше обычно следует переход на личности, но мы остановимся на теме Месси и чемпионатов мира.

На самом деле тема действительно болезненная. А сейчас – особенно острая. Вряд ли на чемпионате мира 2026 года у Лионеля будет больше шансов выиграть турнир, чем в Катаре, ведь ему уже 35 лет. ЧМ -2026 вообще уже может пройти без него. Перед стартом одного из величайших футболистов мира на ЧМ -2022 давайте вспомним, как для него сложились предыдущие походы за трофеем.

Первый опыт

На чемпионате мира Месси дебютировал в 2006 году в Германии. Тогда он стал самым молодым игроком, представлявшим Аргентину на чемпионатах мира в принципе. Он появился на поле, выйдя на замену на 75-й минуте во втором матче группового турнира против Сербии и Черногории. Та встреча завершилась со счетом 6:0, а Лионель успел забить гол и сделать голевую передачу.

В той сборной он был на второстепенной роли, но уже обратил на себя внимание. В третьем матче группового турнира со сборной Нидерландов Месси вышел на поле уже со старта. Всего же на ЧМ -2006 Лионель отыграл лишь 121 минуту. За это время он создал пять голевых моментов, и вряд ли кто-то ожидал, что это лишь начало пути легенды.

На волне успеха

На чемпионат мира 2010 года Месси уже приехал в ранге суперзвезды, одного из лучших игроков планеты. На форварда, который только что в сезоне-2009/10 забил за «Барселону» 34 мяча, возлагались повышенные надежды. Но Аргентина тогда дошла только до четвертьфинала, а впечатление от игры Лионеля осталось двояким.

Месси очень старался. Он на том турнире нанес рекордное количество ударов по воротам – 29, создал 16 голевых моментов для партнеров по сборной, провел все пять матчей в составе национальной команды. Но в итоге не забил ни одного мяча и сделал лишь одну голевую передачу, а бесславный путь Аргентины завершился поражением от Германии со счетом 0:4.

Близость к успеху

Третья попытка завоевать трофей пришлась на расцвет карьеры Месси – на 2014 год. Тогда ему было 27 лет – оптимальный возраст для выхода на пик и в трофейном плане. На этот раз Месси от голевой засухи избавился, забив больше всех на групповом этапе. Он отличился четырьмя голами в матчах против Боснии и Герцеговины, Ирана и Нигерии.

После группового этапа Месси уже не забивал, но был настоящим лидером аргентинской сборной, которая добралась до финала. А там ее снова поджидала Германия, которая разбила мечты Месси о титуле чемпиона мира, когда они были максимально близки к исполнению. Это один из самых горьких эпизодов в карьере Лионеля.

Хотя с индивидуальной точки зрения он провел хороший турнир. Месси забил четыре мяча, сделал голевую передачу, создал больше всех голевых моментов – 23, совершил 46 успешных обводок при 76 попытках, стал лидером по количеству передач в штрафную и был в топе по многим персональным показателям.

Неудачная попытка

Четвертый поход Месси за трофеем выдался совсем уж неудачным. Аргентина на чемпионате мира в России выступила гораздо ниже своих возможностей и вылетела уже в 1/8 финала. Причем ниже своих возможностей выступил и сам Лионель. Его ошибки на этот раз особенно бросались в глаза, а давление по поводу необходимости выиграть ЧМ для заключения о величии становилось все сильнее.

В матче с Исландией, который завершился со счетом 1:1, Месси не забил пенальти, тем самым внеся вклад в дальнейшие турнирные проблемы Аргентины. А в матче с Хорватией, который аргентинцы проиграли крупно со счетом 0:3, Месси впервые в своей карьере в игре чемпионата мира не нанес ни одного удара в створ ворот соперника.

Все же в ворота Нигерии Месси сумел забить, и аргентинцы победили со счетом 2:1. А в плей-офф их ждала перестрелка с Францией, которую Аргентина проиграла со счетом 3:4. Обошлось без голов Месси. Лионель, кстати, так и не забивал пока в плей-офф чемпионатов мира.

Турнир в России он покинул с одним голом и двумя голевыми передачами. При этом успел нанести 18 ударов по воротам в проведенных матчах и создать десять голевых моментов для партнеров. Довольно много для такого короткого присутствия. Ну, и кто-то скажет, что Аргентине не повезло. Ведь в двух из четырех матчей на ЧМ -2018 она играла с будущими финалистами. Впрочем, если ты претендуешь на победу в турнире, то как раз должен уметь в таких играх брать верх.

Последний поход

Новую попытку Аргентина и Месси предпринимают в хорошей форме. Аргентинцы не проигрывают с июля 2019 года. Уже забыли, как это делается. А последние пять матчей они выиграли с общим счетом 19:0. Сам Лионель после скомканного прошлого сезона вышел на новый уровень в ПСЖ , где вместе с Мбаппе и Неймаром устраивает разрыв оборон.

На его счету семь голов в 13 матчах чемпионата Франции и четыре мяча в пяти матчах Лиги чемпионов. Соперник на чемпионате мира для разминки очень неплох – сборная Саудовской Аравии. Возможно, попытка номер пять окажется для Месси той самой, успешной. И поставит все же точку в споре о величайшем игроке в истории.