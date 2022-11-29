Ужасный финал для звёзд сборной Бельгии. Они должны пройти в плей-офф ЧМ-2022

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вчера, 21:50

Готовим причины «за» и «против».

Старость алмазов Бельгии не отмечает только ленивый, с этим начали соглашаться даже игроки. Тезис подтверждается и на поле – бельгийцы смотрятся вяло, уступили Марокко и критически близки к тому, чтобы паковать чемоданы вместо подготовки к плей-офф. Взвешиваем аргументы за и против появления национальной команды в играх на вылет.

За выход в плей-офф. Не сказали последнего слова

Не может история лучшего поколения Бельгии заканчиваться так сухо – совсем недавно «красные дьяволы» на равных играли с будущим чемпионом мира на мундиале в 2018 году, завоевали бронзу мирового первенства.

Тибо Куртуа, братья Азары, Кевин Де Брюйне, Аксель Витсель, Ян Вертонген, Ромелу Лукаку: эти фамилии – не пустой звук. Каждый из них по отдельности и вся сборная в целом заслужила закончить историю «неограненных алмазов» на мажорном аккорде. Пусть и с поражением от Марокко, но с последующим выходом из группы в Катаре этот ЧМ прекрасно подходит для их ситуации.

Против выхода. Ужасная атмосфера

Любые аргументы в пользу бельгийцев можно умножить на ноль, если в успех не верят сами игроки. Перед матчем второго тура ЧМ -2022 полузащитник Кевин Де Брюйне отмечал:

Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие новые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие игроки в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров.

И это только верхушка айсберга. Видимо, морально лидеры сборной оказались не готовы к такому кризису. В лучшие годы Кевину и Куртуа удавалось не переносить личный конфликт (из-за девушки) на поле. Теперь все в разы глобальнее.

После поражения Вертонген говорит, что слабость атаки напрямую связана с возрастом атакующей группы. Позднее сообщается, что напряженная атмосфера царит во всем коллективе – Азар не разговаривает с Троссаром, Лукаку не идет на контакт с Батшуайи. Кевин вдобавок конфликтует с Алдервейрелдом и вступает в перепалку с Вертонгеном.

За выход. Класс проверен временем

Будь Де Брюйне даже 35 – не может футболист его уровня разучиться играть притом, что на клубном уровне продолжает показывать класс. Кевин в «Манчестер Сити» помогает адаптироваться Холанду, так же активно перемещается по полю и обостряет. 3 гола и 9 ассистов за 14 матчей в АПЛ – не тот показатель, который сигнализирует о стагнации (тем более речь о крайне напряженном чемпионате).

Аналогичная ситуация с Троссаром, Куртуа (Тибо вообще стал лучшим в «Реале», пусть и потребовалось время), Менье (не потерял место в старте дортмундской «Боруссии»).

Есть и антипримеры – Торган и Эден Азар, только восстановившийся Лукаку. Но возраст – точно не первопричина спада Бельгии, а любая другая проблема обратима.

Против выхода. Очень сложный соперник

Вспоминаем предыдущий аргумент «против» — и добавляем к нему соперника, в матче с которым определится судьба Бельгии. А речь о Хорватии – команде, которая при таких же возрастных лидерах громит Канаду 4:1 и идет на первом месте в группе F. Перишичу и Крамаричу за 30, Модричу вообще 37. И ведь играют.

И игрокам Бельгии есть чему поучиться у хорватов – их соперники показывают эталон единения. На слова тренера Канады, что его подопечные должны «поиметь» «шашечных», команда ответила разгромом.

При такой разнице возникают огромные сомнения, что Бельгия сможет хоть что-то противопоставить в решающем для них матче.

За выход. Тенденции

Дополнительный показатель класса бельгийцев – их статистика на крупных турнирах. «Красные дьяволы» в 2014 году вернулись в финальный турнир мирового первенства и сразу добрались до четвертьфинала. Двумя годами позже аналогичный результат выдали на Евро-2016, уступив в плей-офф лишь Уэльсу.

В России Бельгия и вовсе показала характер, отыгравшись с 0:2 в матче против Японии, после чего отправила домой Бразилию. И ЧЕ -2020 – снова плей-офф, 4 победы в пяти матчах на турнире и поражение в 1/4 финала от будущего чемпиона.

Вряд ли после полета на таких высотах за год можно деградировать до третьей строчки в группе.

Против выхода. Слабая реализация

А есть и другие показатели, которые не позволяют относиться к «красным дьяволам» по-прежнему. У подопечных Роберто Мартинеса очень плохи дела с реализацией. После разгромных 6:1 со сборной Польши в июньском матче Лиги наций национальная команда только раз забивала больше одного мяча – с Уэльсом в сентябре (2:1).

В остальном – не более одного мяча за игру, минимальные победы над Польшей и Канадой, поражения (от Нидерландов, Египта и Марокко) и одна ничья (1:1 против Уэльса).

В атаке нет стопроцентного лидера – у Лукаку травма, Батшуайи и Мертенс уже на склоне, а 22-летний Лои Опенда не успел выйти на топ-уровень.

Вывод. С Бельгией в плей-офф придется прощаться

Возраст лидеров позднее даст о себе знать в еще большей мере. Сейчас такой прогноз связан с микроклиматом в команде – с таким настроем нельзя проводить довольно быстротечный турнир. Основная возможность выйти из группы была упущена еще при поражении от Марокко. Хорватия при прочих равных – более слаженный коллектив. Так что сказка и чемпионские амбиции «красных дьяволов» заканчиваются в Катаре.

И, вероятно, такой прогноз распространится за пределы текущего мундиаля.