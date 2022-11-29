Ужасный финал для звёзд сборной Бельгии. Они должны пройти в плей-офф ЧМ-2022

Готовим причины «за» и «против».
Старость алмазов Бельгии не отмечает только ленивый, с этим начали соглашаться даже игроки. Тезис подтверждается и на поле – бельгийцы смотрятся вяло, уступили Марокко и критически близки к тому, чтобы паковать чемоданы вместо подготовки к плей-офф. Взвешиваем аргументы за и против появления национальной команды в играх на вылет.
За выход в плей-офф. Не сказали последнего слова
Не может история лучшего поколения Бельгии заканчиваться так сухо – совсем недавно «красные дьяволы» на равных играли с будущим чемпионом мира на мундиале в 2018 году, завоевали бронзу мирового первенства.
Тибо Куртуа, братья Азары, Кевин Де Брюйне, Аксель Витсель, Ян Вертонген, Ромелу Лукаку: эти фамилии – не пустой звук. Каждый из них по отдельности и вся сборная в целом заслужила закончить историю «неограненных алмазов» на мажорном аккорде. Пусть и с поражением от Марокко, но с последующим выходом из группы в Катаре этот ЧМ прекрасно подходит для их ситуации.
Против выхода. Ужасная атмосфера
Любые аргументы в пользу бельгийцев можно умножить на ноль, если в успех не верят сами игроки. Перед матчем второго тура ЧМ-2022 полузащитник Кевин Де Брюйне отмечал:
Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли нескольких ключевых игроков. К нам приходят хорошие новые игроки, но они не на том уровне, на котором были другие игроки в 2018 году. Я скорее смотрю на нас как на аутсайдеров.
И это только верхушка айсберга. Видимо, морально лидеры сборной оказались не готовы к такому кризису. В лучшие годы Кевину и Куртуа удавалось не переносить личный конфликт (из-за девушки) на поле. Теперь все в разы глобальнее.
После поражения Вертонген говорит, что слабость атаки напрямую связана с возрастом атакующей группы. Позднее сообщается, что напряженная атмосфера царит во всем коллективе – Азар не разговаривает с Троссаром, Лукаку не идет на контакт с Батшуайи. Кевин вдобавок конфликтует с Алдервейрелдом и вступает в перепалку с Вертонгеном.
За выход. Класс проверен временем
Будь Де Брюйне даже 35 – не может футболист его уровня разучиться играть притом, что на клубном уровне продолжает показывать класс. Кевин в «Манчестер Сити» помогает адаптироваться Холанду, так же активно перемещается по полю и обостряет. 3 гола и 9 ассистов за 14 матчей в АПЛ – не тот показатель, который сигнализирует о стагнации (тем более речь о крайне напряженном чемпионате).
Аналогичная ситуация с Троссаром, Куртуа (Тибо вообще стал лучшим в «Реале», пусть и потребовалось время), Менье (не потерял место в старте дортмундской «Боруссии»).
Есть и антипримеры – Торган и Эден Азар, только восстановившийся Лукаку. Но возраст – точно не первопричина спада Бельгии, а любая другая проблема обратима.
Против выхода. Очень сложный соперник
Вспоминаем предыдущий аргумент «против» — и добавляем к нему соперника, в матче с которым определится судьба Бельгии. А речь о Хорватии – команде, которая при таких же возрастных лидерах громит Канаду 4:1 и идет на первом месте в группе F. Перишичу и Крамаричу за 30, Модричу вообще 37. И ведь играют.
И игрокам Бельгии есть чему поучиться у хорватов – их соперники показывают эталон единения. На слова тренера Канады, что его подопечные должны «поиметь» «шашечных», команда ответила разгромом.
При такой разнице возникают огромные сомнения, что Бельгия сможет хоть что-то противопоставить в решающем для них матче.
За выход. Тенденции
Дополнительный показатель класса бельгийцев – их статистика на крупных турнирах. «Красные дьяволы» в 2014 году вернулись в финальный турнир мирового первенства и сразу добрались до четвертьфинала. Двумя годами позже аналогичный результат выдали на Евро-2016, уступив в плей-офф лишь Уэльсу.
В России Бельгия и вовсе показала характер, отыгравшись с 0:2 в матче против Японии, после чего отправила домой Бразилию. И ЧЕ-2020 – снова плей-офф, 4 победы в пяти матчах на турнире и поражение в 1/4 финала от будущего чемпиона.
Вряд ли после полета на таких высотах за год можно деградировать до третьей строчки в группе.
Против выхода. Слабая реализация
А есть и другие показатели, которые не позволяют относиться к «красным дьяволам» по-прежнему. У подопечных Роберто Мартинеса очень плохи дела с реализацией. После разгромных 6:1 со сборной Польши в июньском матче Лиги наций национальная команда только раз забивала больше одного мяча – с Уэльсом в сентябре (2:1).
В остальном – не более одного мяча за игру, минимальные победы над Польшей и Канадой, поражения (от Нидерландов, Египта и Марокко) и одна ничья (1:1 против Уэльса).
В атаке нет стопроцентного лидера – у Лукаку травма, Батшуайи и Мертенс уже на склоне, а 22-летний Лои Опенда не успел выйти на топ-уровень.
Вывод. С Бельгией в плей-офф придется прощаться
Возраст лидеров позднее даст о себе знать в еще большей мере. Сейчас такой прогноз связан с микроклиматом в команде – с таким настроем нельзя проводить довольно быстротечный турнир. Основная возможность выйти из группы была упущена еще при поражении от Марокко. Хорватия при прочих равных – более слаженный коллектив. Так что сказка и чемпионские амбиции «красных дьяволов» заканчиваются в Катаре.
И, вероятно, такой прогноз распространится за пределы текущего мундиаля.
Думаю еще не одна статья выйдет про то как могли они, но не получилось.
Думаю еще не одна статья выйдет про то как могли они, но не получилось.