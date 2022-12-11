Харри Кейн и его рекорды

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вчера, 12:03

Четвертьфинальный матч Англия — Франция, как и ожидалось, оказался трудным для обеих команд. Результат известен. Судейство в очередной раз не впечатлило.

Англию — и в который раз — подвели пенальти.

А начиналось бы всё нормально. Пропустили совсем не обязательный гол. Вратарь Пикфорд как-то явно запоздал с прыжком, или сдвинулся не в тот угол далековато.

Для Джордана Пикфорда этот матч был юбилейным — 50-м в составе национальной сборной. Не бог весть какой, но юбилей.

А у Харри Кейна был свой юбилей — 80-й матч за Англию. Плюс неизбывная надежда догнать и перегнать Уэйна Руни по голам за сборную. Ох, уж эти рекорды на этом мундиале. Только догоняют и перегоняют звёзд прошлого.

Неймар догнал вот Пеле по голам. Пеле-то и в футбол играл, и результата добивался, трёхкратный обладатель Кубка мира, единственный — дай Бог ему здоровья и терпенья пережить очередное унижение сборной…

Оливье Жиру догнал вот и уже перегнал Тьерри Анри — так они оба чемпионами мира уже были. Жиру хоть и не забивал на ЧМ -2018, но свою лепту в командный успех внёс, а на нынешнем турнире — так и весомую лепту. И, заметьте, безо всяких пенальти.

Лионель Месси тоже не все рекорды в сборной Аргентины побил, у него есть еще возможность подправить статистику в свою пользу.

В четвертьфинале вчера англичанин Харри Кейн рекорд установил, и не один.

Во-первых, Кейн в 11-й раз выводил в качестве капитана команду Англии на матч на турнирах Кубка мира, по этому показателю он обошёл и Билли Райта, и Бобби Мура, и Дэвида Бекхэма.

Первый назначенный пенальти в ворота Франции был с оттенком небольшого юбилея, известного только дотошным статистикам сборной Англии. Это был 140-й пенальти в ворота соперников сборной Англии за всю её историю. А на чемпионатах мира — всего-то 12-й по счёту.

Но примечательно, что все предыдущие 11 ударов с «точки» английские игроки на прошедших мундиалях реализовали 100% (три из 11 забил сам Кейн в 2018). Не подвёл Кейн и теперь, хладнокровно перехитрил своего одноклубника Уго Льориса (Франция).

Свою мечту догнать У.Руни по голам за сборную Кейн выполнил, у обоих стало по 53 гола.

Это, кстати, была всего лишь третья в истории дуэль капитанов в игровое время. Два предыдущих случая были здесь же в Катаре. Поляк Левандовски дважды подходил бить пенальти против капитанов — Гильермо Очоа (Мексика) он не переиграл, а вот Льориса смог. Сам Левандовски на двух мундиалях со своей сборной ничего не добился. Нет, есть результат, будет фигурировать в юбилейных голах — он забил 2600-й гол в истории мундиалей. И поляк также гонялся за рекордом, чтобы перегнать Пеле в очередном реестре голов…

Реализованный пенальти на 54-й мин счёт уравнял и взбодрил англичан. Но вездесущий Жиру со второй попытки всё-таки пробил Пикфорда, забив головой с прекрасного паса Гризмана. Минутой раньше Жиру упустил возможность вогнать мяч в сетку с убойной позиции. Это тоже был 53-й гол — на счету Жиру в своей сборной, — но никого обгонять ему уже нет надобности.

Спасительный пенальти на 82-й мин для англичан заработал Маунт, вышедший тремя минутами раньше, заняв место измотавшегося Сака.

Вот и случай спасти матч и обойти Руни — лучше ведь не придумаешь.

В истории чемпионатов мира в матчах плей-офф было совсем немного случаев двух пенальти в ворота одной команды, да пальцев одной руки хватит. Но в памяти всплывает только один драматичнейший матч — кстати, с участием сборной Англии.

Было это на ЧМ -1990 в четвертьфинале против Камеруна. Англия проигрывала к 83-й минуте 1:2. Ничего не напоминает?

Заработан пенальти и его бьёт Гарри Линекер. Забивает и сравнивает счёт, переводя игру в овертайм. А на 105-й мин Линекер реализует и победный пенальти, Англия победила 3:2 и вышла в полуфинал.

Между прочим, у Линекера была очень похожая ситуация с рекордными голами за сборную. В мае 1992 г. Англия играла с Бразилией на Уэмбли. Линекер бил пенальти и не забил — а забей, он с 49 голами сравнялся бы с Бобби Чарльтоном, тогдашним рекордсменом Англии.

И вот 13-й пенальти в пользу Англии на чемпионатах мира.

Замандражировал Кейн, казалось, держал хладнокровно паузу, подошёл повторно поправить мяч — и запустил его по воробьям выше перекладины. Первый промах футболистов Англии с «точки» на мундиалях.

Увы, оставшегося времени Англии не хватило, чтобы перевести матч в овертайм.

А Харри Кейн рекорд-то всё-таки установил, единоличный. Пока единоличный — турнир в Катаре продолжается.

Рекорд чемпионатов мира принадлежит Кейну по количеству пробитых одним игроком пенальти в игровое время. На ЧМ -2018 он реализовал все 3 своих пенальти. В Катаре у него 2 пробитых пенальти — в сумме 5, больше него 11-метровые на мундиалях не бил никто.

Но его может догнать один человек, а то и перегнать — у него уже 4 пробитых пенальти, правда эффективность 50%. Посмотрим.