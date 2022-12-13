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Сантуш уйдёт из сборной Португалии

сегодня, 13:17

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинет свой пост.

Сообщается, что решение об уходе 68-летнего специалиста уже принято, объявят об этом в ближайшее время. Контракт Сантуша с Федерацией футбола Португалии (FPF) действует до 2024 года, он будет расторгнут. Отмечается, что расставание произойдет на мажорной ноте.

Процесс прекращения сотрудничества может затянуться, ибо контракт Сантуша заключен по довольно непростой схеме, через посредника. Президент FPF Фернанду Гомеш уже ищет нового кандидата на пост наставника команды, таковым может стать как местный специалист, так и иностранец.

Сантуш работал в сборной Португалии с 2014 года, в 2016-м команда под его руководством выиграла чемпионат Европы.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:20
Рано или поздно маразм посещает каждого человека в возрасте. То что начал делать Сантуш накануне ответственных матчей - это маразм. Нельзя ломать лидера команды. Если на то пошло, то гнать надо было из основы куда подальше Фелиша. Большие вопросы по Леао, игрок в отличной форме, а сидел в запасе. Куда полезнее и опаснее, чем Фелиш.
Если якобы мастера передач Бернарду Силва и Бруну Фернандеш не способны за 45 минут сделать ни одного точного навеса на голову Роналду, то и это вопрос к тренеру. Царил хаос в матче с Марокко. Выпустил всех нападающих, но рисунка игры никакого, царила паника.
Берите пример с хладнокровия Реала и сборной Хорватии. Если даже 30 секунд остаётся играть, то значит ещё есть много возможностей забить гол.
Oliver S
Oliver S
сегодня в 15:17
Худо-бедно два трофея со сборной взял, спасибо за работу. Скорее всего, уйдёт на пенсию, т.к., мне кажется, что его тактика порядком устарела, а в другую ему уже поздно
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 14:38, ред.
"Завхоз" не виноват... Наоборот, сумел поставить симпатичную игру на этом ЧМ.. Не хватало Жоты.. Что касается поражения от Марокко - то их пока никто не обыграл и не забил им.. Так бывает.. Это открытие этого ЧМ... Однозначно...
Elliada
Elliada
сегодня в 14:09
Это просто позор! Позор ФФП и балласту. Сантуш вывел сборную в 1/4 финала ЧМ впервые за 16 лет, а его увольняют только потому, что сделал это без помощи балласта, которого посадил на лавку. Хотя чему удивляться. ФФП уже показало свою неадекватность, когда требовала переписать гол Бруну на балласта. Спортивные результаты для ФФП не главное, главное, чтобы балласт был на поле.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 14:04
Какие тормоза в ассоциации...

Ясно же было когда еле-еле вышли на ЧМ за счет доп. мест для лузеров (могла бы Италия...)
Было ясно на ЧЕ 2020, на ЧМ 2018, да и на ЧЕ 2016! Дикая фортуна с выходом с третьего места из группы четырех (хотя португезы были фаворитами), потом до финала удобная сетка без топов, и на финале отскок от Франции имени гола великого Эдера (и Льориса).
Ах да, есть же кубок Лиги Наций! Это да, показатель топового футбола.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:00
И Роналду пусть заберёт с собой.
DEIVID_8358
DEIVID_8358
сегодня в 13:57
Единственный тренер сборной Португалии, который добился с ней успеха. Молодцы! Всю вину свалили на него за то, что оставил худшего игрока, балласта на скамейке.
Gelious
Gelious
сегодня в 13:24
Такое ощущение, что Сантушу уже тупо приелось. Никаких идей. Напоминает Дешама. Держатся за место просто ради статуса и денег.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:23
Вера в молодежь и последняя отчаянная надежда на старость его подвели.
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