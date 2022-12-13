Сантуш уйдёт из сборной Португалии

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сегодня, 13:17

Главный тренер сборной Португалии покинет свой пост.

Сообщается, что решение об уходе 68-летнего специалиста уже принято, объявят об этом в ближайшее время. Контракт Сантуша с Федерацией футбола Португалии (FPF) действует до 2024 года, он будет расторгнут. Отмечается, что расставание произойдет на мажорной ноте.

Процесс прекращения сотрудничества может затянуться, ибо контракт Сантуша заключен по довольно непростой схеме, через посредника. Президент FPF Фернанду Гомеш уже ищет нового кандидата на пост наставника команды, таковым может стать как местный специалист, так и иностранец.

Сантуш работал в сборной Португалии с 2014 года, в 2016-м команда под его руководством выиграла чемпионат Европы.