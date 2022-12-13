Сантуш уйдёт из сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш покинет свой пост.
Сообщается, что решение об уходе 68-летнего специалиста уже принято, объявят об этом в ближайшее время. Контракт Сантуша с Федерацией футбола Португалии (FPF) действует до 2024 года, он будет расторгнут. Отмечается, что расставание произойдет на мажорной ноте.
Процесс прекращения сотрудничества может затянуться, ибо контракт Сантуша заключен по довольно непростой схеме, через посредника. Президент FPF Фернанду Гомеш уже ищет нового кандидата на пост наставника команды, таковым может стать как местный специалист, так и иностранец.
Сантуш работал в сборной Португалии с 2014 года, в 2016-м команда под его руководством выиграла чемпионат Европы.
Ясно же было когда еле-еле вышли на ЧМ за счет доп. мест для лузеров (могла бы Италия...)
Было ясно на ЧЕ 2020, на ЧМ 2018, да и на ЧЕ 2016! Дикая фортуна с выходом с третьего места из группы четырех (хотя португезы были фаворитами), потом до финала удобная сетка без топов, и на финале отскок от Франции имени гола великого Эдера (и Льориса).
Ах да, есть же кубок Лиги Наций! Это да, показатель топового футбола.
Ясно же было когда еле-еле вышли на ЧМ за счет доп. мест для лузеров (могла бы Италия...)
Было ясно на ЧЕ 2020, на ЧМ 2018, да и на ЧЕ 2016! Дикая фортуна с выходом с третьего места из группы четырех (хотя португезы были фаворитами), потом до финала удобная сетка без топов, и на финале отскок от Франции имени гола великого Эдера (и Льориса).
Ах да, есть же кубок Лиги Наций! Это да, показатель топового футбола.
Если якобы мастера передач Бернарду Силва и Бруну Фернандеш не способны за 45 минут сделать ни одного точного навеса на голову Роналду, то и это вопрос к тренеру. Царил хаос в матче с Марокко. Выпустил всех нападающих, но рисунка игры никакого, царила паника.
Берите пример с хладнокровия Реала и сборной Хорватии. Если даже 30 секунд остаётся играть, то значит ещё есть много возможностей забить гол.
Если якобы мастера передач Бернарду Силва и Бруну Фернандеш не способны за 45 минут сделать ни одного точного навеса на голову Роналду, то и это вопрос к тренеру. Царил хаос в матче с Марокко. Выпустил всех нападающих, но рисунка игры никакого, царила паника.
Берите пример с хладнокровия Реала и сборной Хорватии. Если даже 30 секунд остаётся играть, то значит ещё есть много возможностей забить гол.