Безудержная харизма и невероятная левая. Умер один из символов любимой Серии А

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вчера, 18:27

Михайлович — король штрафных эпохи величия «кальчо».

Жаль огромную семью и близких Синиши

Смерть человека это боль от утраты его самого, словно оборвалась песня, которую с радостью слушал и больше не сможешь. Но также уход ранит близких и друзей. Тому же Манчини в последнее время не везет. Не оказался на ЧМ -2022 – не прошел северных македонцев и не оставил турнир без Роналду. А теперь Роберто потерял одного близкого друга – Михайловича, и рискует потерять другого, ведь у Виалли тоже рецидив онкологии.

Михайловичу было всего 53 года, оставался невероятно спортивным мужчиной, много бегал, занимался в зале до болезни. Но по его внешнему виду на презентации книги бывшего тренера «Лацио» и «Ромы» было понятно, что дела у Синиши неважные. Даже футболистом Михайлович был крепким и круглолицым, а теперь напоминал айтишника, который прочитал глупость о спасении планеты, если есть одну траву. Увы, болезнь коварная и опасная…

Спустя две недели после той встречи бедняги Синиши не стало. Жутко жаль большую семью. В мире хватало людей, которые любили Михайловича. Жена Арианна – итальянская ведущая, мать его пятерых детей, написала очень трогательное сообщение:

Когда ты больше не будешь частью меня, я выкрою из памяти о тебе много маленьких звездочек, и тогда небо будет таким прекрасным, что весь мир влюбиться в ночь.

Михайлович был дитем ночи, а не дня – это точно. Агрессия на поле и за его пределами – плевался, дрался, обзывался, тянулся к бандитам еще с югославской юности. Не всегда справедливое отношение к окружающим. Не будем делать вид, что похожий на бандита мужик всегда поступал мудро и спокойно. Михайлович это энергия Серии А во времена, когда итальянская лига была лучшей на планете. Идеальные диагонали, безупречные штрафные в футболках больших итальянских клубов.

Но теперь пятеро детей, пусть все взрослые, лишились папы. Утрата, которую ничем не перекрыть. Михайлович год назад получил от младшей дочери – Вирджинии, большой подарок, смешную внучку, чтобы малышка держала дедушку в этом мире. Магия новой жизни, увы, не сработала. Рецидив побежденной в первом тайме болезни сжег тренера. Но по пронзительности и искренности сообщений от жены и детей видно, что Синиша был окружен настоящей любовью и многое для детей значил.

Михайлович был хорошим отцом для троих сыновей и двух дочерей. Не менее важно, чем быть классным футболистом и приличным тренером уровня Серии А. Хотя и эти главы в биографии серба заполнены яркими воспоминаниями, особенно из молодости.

Голы и пасы Синиши возвращают в детство

Для юных фанатов что Михайлович, что Зидан, прежде всего – тренеры. Но кто помнит Синишу времен или симпатичной «Сампдории» Эриксена с Зеедорфом, Карамбе и Манчини, или легендарного чемпионского «Лацио» — с Недведом, Нестой, Коуту, Симеоне, Вероном, Бокшичем и Саласом, тот знает, что Михайлович не только трепался позже, каким крутым был игроком и мастером штрафных. Синиша был игроком мирового уровня.

У Михайловича была усидчивость. В юности прочитал, что Агасси каждый день наносит 2 500 ударов ракеткой по теннисному мячу. Синиша решил наносить по 1 440 ударов, работал по три часа в день. Никакой магии, практика и трудолюбие. 518 тысяч 400 ударов за год, считал и записывал, ведь хотел стать профессиональным футболистом. И в двадцать два года у Михайловича уже была победа в Кубке чемпионов с «Црвеной Звездой».

Могучим выстрелом он реализовал четвертый пенальти в серии перед решающим ударом Панчева. А спустя пару месяцев дом родителей Михайловича в хорватском Вуковаре снесли. По маме он хорват, и поскольку был символом сербского футбола, то только так его друзья заставили родителей Синиши убраться. Иначе они могли стать заложниками или жертвами войны. Лишь спустя годы школьные друзья Михайловича объяснили ему причину.

Уговоры родителей не убеждали – их сын сам Синиша, куда им ехать, какая еще война? Сам Михайлович был умным, всегда держался далеко от политики. Например, с ним обожал общаться о футболе Аркан – криминальный авторитет и военный, который при странных обстоятельствах то ли был убит в Белграде в 2000-м, то ли инсценировал смерть и до сих пор скрывается от международных судов. Синиша говорил с бандитом об игре.

При этом ничего у него не просил, отказывался вести с Арканом общий бизнес и проявлял уважение, чтобы не пострадать. Михайлович запрещал фанатам «Лацио» вывешивать баннер в память про друга, ведь подчеркивал — речь о жестоком убийце, которого любил и боялся.

Оборвалась жизнь, полная интересных историй

Юность Михайловича отправляет нас в мир Кустурицы. Сербская гадалка решила подзаработать на футболистах «Црвены Звезды». Синиша стал одной из жертв. К нему подослали некую Марину (скорее всего, проститутку). Девушка напугала Барби (Михайловича так звали за длинные волосы) свертками с ногтями, ветками и веревками, завязанными узелками. Черная магия, страшно! Дальше гадалка «обработала» клиента.

Набор клише на основе досье. Сказала столько всего, что если часть сбудется, то человек вспомнит. А если не угадала, то забудет. Надо отдать должное, гадалка была осведомлена о планах Михайловича. По Марине знала, что парень очень любит женщин. Синише нагадали много детей. И карьеру в Италии – надо же, таланта сватали в лигу, о которой говорил в интервью. Также аферисту нужно напугать человека.

Гадалка выдумала Михайловичу «болезнь после пятидесяти». И приободрила Синишу — точно выздоровеет и после добьется большого успеха. Соврала, конечно, люди не видят будущее, как бы этого не желал нас перепуганный неизвестностью и забитый тревогами мозг. В условиях научного эксперимента никто не смог доказать наличие дара и получить любую из тридцати премий, учрежденных за последние сто лет.

Вот и шарлатанка прогадала, Михайловича больше нет. Но память о нем будет жить, пока живы перед глазами голы и передачи. Умнейший был игрок, которого наличие вокруг легенд, вроде Несты, не делало угловатее. История Синиши полезна молодым футболистам. Хотите часто забивать со штрафных? Никаких паранормальных секретов, тратьте по три часа в день на отработку удара, как делал Синиша на протяжении многих лет.

У Жуниньо, Месси, Роналду и Бекхэма такой же рецепт – одержимость и практика. Еще Михайлович был прав, что сейчас защитник с его навыками – ассисты, жестокость, лидерские качества, длинные точные диагонали и голы со штрафных, стоил бы от 60 млн евро. По классу молодой Синиша сопоставим с Гвардиолом. Михайлович не был невероятно стабильным игроком, но имел амбиции и страсть, в том числе, к конфликтам.

Тренерская карьера серба соткана из эпизодов, где Синишу выручало чутье – например, заметил Доннарумму. Понимал футбол на молекулярном уровне, хотя его поводило, что не стал верным адептом тактики, ведь выбирал ходы на интуиции, как умеют только таланты.