Ничего себе, Бензема готов к финалу ЧМ. Также Кариму дают мешок денег и роль Кантона

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вчера, 15:53

Бурные будни после обидного отпуска на островах.

Дешам уважил Бензема, но в основе ему удобнее с Жиру

Карима не исключили из заявки из уважения. Пять дней назад занимался в общей группе в «Реале», имеет право выйти против Аргентины как минимум на замену. Медаль получит в любом случае, только ее цвет пока не знает. Речь об обладателе «Золотого мяча», странно не позвать Карима на финал. Но только если не было нового конфликта с Дешамом. Тренер не оставил Бензема в расположении. Понимал, что Карим мог восстановиться в критический момент турнира. А Жиру уже играет. Нет неприязни, как раньше, зато есть конкуренция за место в основе. При этом Оливье явно подустал из-за темпа турнира в Катаре.

Против Марокко у него было три удара мимо цели, 7 точных передач из 14, ни одной созданного другим момента. Результат – замена на Маркуса Тюрама на 65-й минуте. Но тактически Жиру лучше подходит критикуемому Дешаму. Уже помог, забил Англии, но и Бензема теоретически успевал к полуфиналу. Изначально думали, что сыграют там против Испании или Португалии. Очевидно, что Дешам специально не вызвал Карима в Катар чуть раньше. И сейчас тренер отказался отвечать на вопрос об участии Бензема против Аргентины. Щекотливая, интересная ситуация, уникальная для такого уровня матчей.

С одной стороны, у тренера есть обладатель «Золотого мяча», ведь не всегда Коло Муани забьет через 44 секунды после выхода на поле. С другой, структура игры с Гризманном и Мбаппе лучше. Жиру в чужой штрафной не мешает, определена тактика без мяча. Если сыгранная без Карима команда.

Вот только у Килиана и Оливье один общий минус. Плохи в активном прессинге, в отличие от Бензема, который легко навяжет борьбу Ромеро и Отаменди, дополняя в глубине поля диспетчера Гризманна. Но вряд ли физически форвард «Реала» готов на целый матч, безумно ему доверять, если врачи сомневаются. Вместе с тем Бензема отдыхал на сказочно красивых островах и тренировался. Возможно, ради финала ЧМ . Восторжествует справедливость? Бензема по своей вине пропустил прошлый ЧМ – участвовал в шантаже Вальбуэна, что подтвердил суд. Но Карим слишком хорош, чтобы его игнорировать вечно.

Кариму предлагают центральную роль в проекте тен Хага

Кан, когда его в сто первый раз спрашивают, почему «Бавария» не нашла замену Левандовски, а играет с Чупо-Мотингом, отвечает, что на рынке не оказалось центрального форварда, который отвечал бы запросам немецкого клуба. И эта тема стала центральной уже на ЧМ . Хорватия и Марокко погорели отчасти потому, что не хватило невероятных центральных нападающих, которые многое сделают сами, как Бензема в плей-офф ЛЧ . У Эн-Несери антирекорд ЧМ – три касания за игру, а Петкович не Манджукич. Лишь у финалистов нашлись форварды.

Но Бензема еще круче, чем Оливье и Хулиан. Поэтому когда «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с Роналду и освободил огромные деньги, то тен Хаг логично запросил переговоры с Каримом. Форвард был нужен еще после ухода Кавани и Роналду, ведь Рэшфорд другой.

Также видим упрямую попытку «спортивного директора» ПСЖ Мбаппе заманить Маркуса в парижский клуб. Позиция у Килиана эгоистичная. Англичанин в центре играет на линии офсайда, и хотя изначально Рэшфорд инсайд, ради игры с Месси, Неймаром и Мбаппе потерпит.

Бензема тоже не раз приглашали в ПСЖ , но помним, что французу 35 лет, как и Месси. Это не значит, что форвардом не интересуются большие клубы, но с Каримом уже нельзя строить проект на будущее. В отличие от Гакпо. Вот только голландец — вингер, а не новый Ван Нистелрой.

Карим же – проверенный центральный нападающий, которого давно не хватает МЮ . Также у него есть лидерские качества, а именно их отсутствие сказывалось на результатах. Роналду – волевой, не спорим, но у него сначала идут его голы, а потом – вся команда, что доказал в МЮ .

«Реал» этот минус Криштиану нивелировал за счет характера Рамоса, Крооса, Модрича, Каземиро и Бензема. А вот в МЮ пока ни бразильский опорник, ни Варан не стали центральными фигурами. «В поисках Эрика» это не только название фильма с Кантона, но и идея тен Хага.

Роналду не стал «семеркой», которая поменяла всё. Нужен человек, вернувший чемпионскую веру, как Артета сумел после серии трансферов перестроить «Арсенал». Никто не будет главным фаворитом АПЛ , пока в порядке «Манчестер Сити», но «красным дьяволам» важно не отстать. И ставка на Бензема логичнее, чем выбор в пользу непонятного пока Гакпо. Голландец хорош в ПСВ , но слух, что Коди заинтересовал «Реал», не кажется логичным. Неужели Гакпо настолько хорош как центрфорвард, что Перес считает его заменой Бензема? Больше похоже на происки агентов.

Бензема точно определится со своим будущим в январе

Так будет честно по отношению к «Реалу». Потеря Бензема не из-за травмы на время, а навсегда, требует реакции. Пересу нужно или простить Мбаппе, убеждая Килиана, что ему придумают схему, где будет на любимой позиции с оттяжкой на левый край — так сейчас Виниус, или искать дальше.

Удивляет, что Рэшфорд тоже якобы в списке целей «Реала», но это снова отголосок дефицита настоящих центральных форвардов. У Бензема контракт до лета 2023-го, с января он имеет прямо вести прямые переговоры с другими клубами. Это выгодно Кариму, ведь можно мотивировать Переса.

Если Кариму предлагают мешки денег в Париже и Манчестере, то придется не жадничать. Хотя вспомните историю Рамоса. Когда ветераны просят миллионы, то Перес не всегда соглашается. Особенно в мире, где не знаем имени главного тренера «Реала» в будущем сезоне. Анчелотти может уйти. Карло будет вести переговоры со сборной Бразилии. Годы берут свое, хочет больше времени уделять семье – считает, что задолжал, когда мотался по миру. Работа в сборной позволяет жить в Европе, где почти все игроки «селесао», наведываясь с женой на бразильские пляжи время от времени.

Анчелотти весной снова выиграл ЛЧ . Возможно, ему немножко поднадоела работа вечным чемпионом. И если «Реал» ищет нового тренера, то кто сказал, что Бензема в его стратегических планах? Проблема в возрасте игрока, в 35 лет на острие атаки играть непросто. Плюс Каземиро и Варан заманивают в Манчестер. Семь лет назад Перес едва не сделал глупость: МЮ предлагал включить Бензема в сделку по Де Хеа. Но знаменитая история с факсом сорвала переход. Пусть у Бензема нет «золота» ЧМ , зато есть «Золотой мяч» после победы в ЛЧ .

Или все слухи ради нового контракта с «Реалом»? Не удивимся и такой развязке. Еще на год, пока в Бразилии подрастет Эндрик, Карима логично оставить. Только если ему неинтересно быть новым Кантора в МЮ с гарантией игры в основе на пару лет и рекордной зарплатой.

Но сначала будет воскресный финал, в котором Дешаму важно не поломать коллектив в день возможного возвращения Бензема на поле. Бразилия как-то выиграла ЧМ для Пеле после того, как Король в начале турнира получил травму, но здесь все намного интереснее.

Жиру — крутой, но старенький, устал. Бензема старенький, но свежее. При этом Карим не сыгрался с командой в новом тактическом варианте сборной Франции. Зато напротив Аргентина – сборная, против которой важно иметь форварда с прессингом и последним пасом. Вот тут Дешаму не позавидуешь и позавидуешь одновременно. Роскошный выбор, но сложный психологический момент. Тренеру нужно добавить золота в рецепт, где и так одно любимое французами масло, а напротив кровожадные любители жарить мясо – аргентинцы.