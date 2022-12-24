Турецкий повар оказался в центре скандала после финала ЧМ-2022. Инфантино не умеет выбирать друзей

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вчера, 17:58

Позволили мяснику хватать Месси и кубок мира.

Нусрет Гекче возмутил футбольный мир

У турецкого мясника не было права выхватывать из рук чемпионов мира их кубок. Не было права хватать Месси за плечо, заставляя сделать селфи со странным на вид ресторатором по прозвищу Солт Бэ. Да, когда на поле выбежала шеф-повар сборной Аргентины, то Антоние Фариас тоже пришлось догонять Месси.

Но весь мир увидел реакцию Лионеля – улыбался и обнимал повара, как родную сестру. В команде обожают Антонию, работает десять лет. А вот турецкий наглец – шапочный знакомый с дорогого курорта. Нурсет лез к разным чемпионам мира без разбора. Хватал руками чужие медали, брал их в рот. Мерзко кривлялся.

Был ли трезвым? Хотя и другие варианты нельзя исключать. И раньше подобное творил. Полез к заплаканному Салаху за фотографией после знаменитой травмы плеча в финале Лиги чемпионов. Впрочем, и без повара было проявление бескультурья. У Месси не спросили, хочет ли поднимать кубок мира с накидкой от шейха.

Теперь за платье предлагают безумные деньги. Этот подарок надо было представить в упаковке. Также было видно, что сделали одну одежку вместо двух, хотя Льорис и Месси совсем разного роста. Длинный халат смотрелся на аргентинце нелепо. Хорошо, хоть не упал в нем с кубком, было бы обидно за Лионеля.

Впрочем, неуважение, проявленное поваром, важнее некультурного поведения монарха с Лионелем, как с куклой, которой выбираешь наряд. Гекче напомнил о тотальном провале Инфантино в работе с инфлюэнсерами. Охрана должна была вывести повара за пределы поля в момент, когда его рука коснулась кубка мира.

Но в ФИФА не фанаты выполнения собственных законов и предписаний. Надеемся, футболисты устроят бойкот мяснику и его ресторанам. Сами виноваты, что его активно годами рекламировали. Вкусные стейки в любом дорогущем ресторане мира, а не только у одного мясника в Дубае.

В ФИФА не реагируют на свежие скандалы

Учитывая, что в ФИФА была история лояльности к нацистам и фашистам, не удивляют новые скандалы. Адекватные мировые знаменитости знают, а если нет – советники подсказывают, кто такой Инфантино. У ФИФА плохая репутация после судов и дрязг.

В ФИФА умеют закрыть глаза на дурное. Например, молчат после жестов Ловрена и Брозовича. Ди Канио в прошлом отстраняли и штрафовали за такое. Теперь делают вид, что хорваты не вскидывали вверх руки, прекрасно зная, как жест трактуется более 80 лет.

Организация, которая загнала кубок мира в Катар зимой – еще посмотрим, сколько будет травм футболистов весной, не вызывает доверия у всех, кто ценит репутацию. Отсутствие адекватной молниеносной реакции на мерзкое поведение турецкого повара показательно.

Инфантино – его приятель, реагирует с опозданием. Также глупо, что в ФИФА не отозвались после выходок Эмилиано Мартинеса. Дибо перешел все границы. В Аргентине никто не готов остудить пыл провокатора, но Инфантино мог сам позвонить вратарю, как и Ловрену.

Вот только у Джанни нет авторитета. Мартинес послал бы его вместо извинений перед Мбаппе и французским народом после всех представлений. По таким вроде бы мелочам оцениваем класс руководителя. Джанни бесполезен в спорных эпизодах.

Звёзды могли бы принести пользу футболу

Большой футбол – шоу-бизнес. Евро-2024 и ЧМ -2026 лишь укрепят его позиции. А в Катаре хватило кастрированного шоу, ведь пошумели только аргентинские, марокканские и бразильские фанаты. Многие не доехали, нужно было потратить 10-20 тысяч долларов на путешествие.

Это дорого даже для датчанина, не говоря о мексиканцах. Но хватило аргентинцев, зрители из футбольных стран поражены атмосферой, которой нет на бейсболе, баскетболе и теннисе. А в ФИФА отстают, не используют классику маркетинга – рекламу со звездами.

Даже Салт Бэ — это мем многолетней давности, это не Хаби Лейм, смотревший финал по телевизору. Давно не модно показывать жест с падающей солью. Ивана Кнолль, которую в ФИФА использовали как символ, что в Катаре якобы у женщин много прав, тоже так себе пиар.

Базовые сексуальные инстинкты, фигуристая модель с глубоким декольте. В ФИФА не работали с тик-токерами, актерами, певцами и подкастерами, хотя у тех огромная молодая аудитория. А потом заноют, что нужен ЧМ для клубов на 32 команды, чтобы заинтересовать юных фанатов?

Уже всё работает, только надо следить за своей репутацией. Если для дагестанца Хасбика в Аргентине собрали целый концерт до ЧМ -2022, тепло приветствовали и подарили футболки главных врагов – «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт», то Рейнольдса приняли бы не хуже.

Актера знают не только как Дэдпула, но и как главного героя множества фильмов. В том числе, семейных картин. Райан любит футбол, актер владеет валлийским «Рексхэмом», но с Инфантино на одной трибуне не сядет. Даже знаменитости из Азии не спешат дарить ФИФА социальный капитал.

Можно купить немую лояльность, но не уважение

На ЧМ было много легенд футбола. Но бывшие спортсмены, вроде Нурмагомедова и Джоковича, являлись лишь зрителями, а не работали на популяризацию футбола. Как и миллиардер Маск, который прилетел в Катар отчитываться перед кредиторами с Востока, у которых набрал денег.

Проколы ФИФА в пиаре чувствуются. Например, знаете официальный гимн ЧМ -2022? Вряд ли, хотя песню Шакиры к ЧМ -2010 точно слышали. А ведь гимн могли записать известные ребята. Бруно Марс мечтал стать футболистом, а его отец работает спортивным журналистом.

Бейонсе – подружка Бекхэма и парней из ПСЖ . Дуа Липа – фанатка «Ливерпуля», она отказалась лететь в Катар. Адель не спела гимн ЧМ , хотя любит «Тоттенхэм», реально разбирается в предмете. Как и актриса Кира Найтли, которая ночью смотрела игры «Вест Хэма», живя в США .

Эд Ширан помешан на футболе. Ходит на матчи «Ипсвича», стал одним из спонсоров родного клуба. Южный кореец из BTS Чон Чунгук и какой-то катарец спели безликий гимн ЧМ -2022, ведь более знаменитые артисты отказались связываться с ФИФА . Репутация имеет значение.

Турецкий повар подмочил свою, у него в комментариях огонь. Миллионы футбольных фанатов возмущены из-за его невоспитанности и наглости. Мартинес и Ловрен тоже не стали любимчиками футбольных людей со всего мира. А почему скандалы? Потому что нет «красных флагов».

VIP-гости должны бояться нарушать правила. А футболисты — знать, что сразу будут дисквалификации. Не фанаты «Зенита» и «Спартака» должны спорить о Ловрене, а Инфантино реагировать по букве закона. Но в ФИФА руководит дядя, гонявший на жеребьевках еврокубков шарики.