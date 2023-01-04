Они играли против Пеле на чемпионатах мира. Два фото с предысториями

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вчера, 14:59

Массу фотографий сейчас можно найти в интернете, посвящённых Пеле. Просматривая этот нескончаемый поток фото, я вдруг наткнулся на два снимка, которые раньше не видел (ну, или не обратил на них внимание).

Вот первое фото, которое меня привлекло чем-то:

Подписей под фото никаких не было, но по эмблеме петуха понятно, что это матч Бразилия — Франция.

На переднем плане (с закрытыми глазами) идёт с капитанской повязкой французский игрок. В лицо я его не узнал. За Пеле мне показалось знакомое лицо — уж очень похож человек на Жюста Фонтена. Неужели это полуфинал ЧМ -58?

Но нет! Во-первых, на заднем плане бразилец, а не француз. Во-вторых, капитанские повязки впервые в матчах чемпионатов мира появились лишь в 1966 г. на турнире в Англии (да и то были необязательны). Так что никак этот снимок не мог быть с полуфинала ЧМ -58.

Стал искать матчи Франции против Бразилии — да, была такая игра 28 апреля 1963 года на стадионе Коломб в пригороде Парижа.

А капитаном сборной Франции оказался 32-летний защитник Андре Лерон.

В сборной Франции он с октября 1957 года. Успел сыграть в трёх товарищеских матчах и в одном отборочном к ЧМ -58 — и попал в заявку на турнир.

На чемпионате мира в Швеции Лерон (27 лет) был в основе во всех 6 матчах. Следовательно, он играл и в полуфинале против сборной Бразилии. А значит — и против 17-летнего Пеле.

Против Франции в полуфинале ЧМ -58 Пеле проводил свой 8-й официальный матч в футболке национальной сборной. И забил свои 7-й, 8-й и 9-й голы в этих 8 матчах. Феномен.

Это был первый хет-трик будущего Короля футбола за свою национальную команду. Да и вообще первый его бомбардирский успех, когда им забито более 2 мячей в игре за Бразилию. Но за свой клуб Сантос к тому времени юный вундеркинд уже в 10 матчах изрядно потрудился — в 5 матчах оформлял покер, в ещё 5 по хет-трику. Так что опыт был. Теперь закрепил его в футболке сборной, да ещё и на чемпионате мира, в полуфинале.

А фото сделано в 1963 году, когда Бразилия уже дважды завладела Кубком Жюля Римэ.

Кстати, никто не называл Пеле в 60-е годы двукратным чемпионом мира. По правилам тех лет медаль чемпиона мира получали только те 11 футболистов, кто играл в финальном матче. Пеле же, как известно, на ЧМ -62 сыграл только в двух первых матчах, надорвал мышцу бедра во второй игре и в середине второго тайма покинул поле. Больше на том турнире он не сыграл ни минуты. Так что в те годы он не был двукратным чемпионом мира. Да и в 1970 г. он не мог быть единственным трёхкратным чемпионом мира, так как получил только вторую свою золотую медаль.

Это намного позже ФИФА изготовила и вручила или самим игрокам, или их семьям золотые медали всем тем, кто был в заявке сборной-победительницы каждого турнира.

В 1963 г. сборная Бразилии под руководством одного тренера Айморе Морейры существовала в нескольких вариантах.

С 3 по 31 марта Бразилия провела 7 матчей — один в Парагвае, товарищеский, а затем 6 игр на Копа Америки в высокогорной Боливии. Состав бразильцев был экспериментальный, может даже и не второй, а 3-й или 4-й.

Три матча Бразилия на турнире проиграла — 0:2, 0:3 и 4:5. Оказалась на 4-м месте как раз после Боливии (чемпиона), Парагвая и Аргентины, которым и проиграли.

13 и 16 апреля 1963 г. состоялись два матча за традиционный Кубок Рока против Аргентины, сначала в Сан-Паулу, потом в Рио. Вот в этих матчах Пеле играл, во второй игре он оформил хет-трик.

И сборная Бразилии улетела в Европу на целый месяц на товарищеские матчи.

С 21 апреля по 22 мая сборная Бразилии провела 12 матчей с Португалией (0:1), Бельгией (1:5), клубом Расинг Париж (0:2), Францией (3:2), Голландией (0:1), клубом ПСВ (1:0), Германией (2:1), Англией (1:1), Италией (0:3), Египтом (1:0), Израилем (5:0) и сборной Западного Берлина (3:0).

Матчи проходили через 2-3 дня, а иногда и через день, а в случае с ПСВ — так и вовсе на следующий день. Ротация состава, конечно, была, поездили немало.

Пеле сыграл только в 6 матчах. Забил он в том турне 4 гола — 1 гол в ворота Германии и оформил очередной свой хет-трик в ворота сборной Франции.

В составе французов были два игрока, которые противостояли Пеле 5 лет назад ещё на ЧМ -58 — это защитник Андре Лерон и форвард Марьян Виснески. Кстати, Виснески забил первый ответный гол за Францию в том товарищеском матче 28 апреля 1963 года. Но для 26-летнего Виснески его 33-й матч оказался и последним за Францию.

А капитан сборной Франции Андре Лерон проводил свой 31-й матч за трехцветных — но это был и его последний матч в футболке национальной команды, в 10 играх он был капитаном.

Ещё одна деталь того хет-трика Пеле на стадионе Коломб — два мяча с игры он забил левой ногой, и реализовал пенальти (с правой, конечно).

Не поленитесь, найдите видеоотчёт того матча — Пеле бил пенальти точно так, как и сегодня бьют многие, через паузу перед ударом.

На фото, с которого начали рассказ, кроме Пеле запечатлён бразилец Маркос из клуба Коринтианс (полное имя игрока Маркос Перейра Мартинс).

Есть и другой вариант фото 1963 года, где французский капитан с открытыми глазами и улыбается, несмотря на поражение:

Следующее фото без сомнения сделано на матче чемпионата мира, играли сборные Бразилии и Чехословакии в 1970 году:

Казалось бы — шикарный удар Пеле с левой ноги. Удар был, мяч до вратаря Иво Виктора долетел, но удар был не опасным, вратарь без труда поймал мяч.

На фото полузащитник сборной Чехословакии Андрей Квашняк пытался заблокировать удар Пеле.

Для 34-летнего Квашняка это был уже 3-й матч против Бразилии на мундиалях. Он единственный игрок сборной Чехословакии (и Чехии), кто сыграл на чемпионатах мира против одной и той же сборной более 2 раз.

На ЧМ -62 сборной Чехословакии пришлось дважды играть с бразильцами. Сначала в первом матче на групповом этапе — ничья 0:0. А затем эти же команды сошлись в финальном матче, где со счётом 3:1 победила Бразилия. В обоих тех матчах играл А. Квашняк.

На ЧМ -62 играл форвард сборной Чехословакии Йозеф Адамец, но в играх плей-офф он не принимал тогда участия.

Й. Адамец вышел в стартовом составе сборной Чехословакии через 8 лет на матч группового этапа против Бразилии на ЧМ -70. Весь матч отыграл и Пеле, забив гол на 59 минуте.

А вот Андрей Квашняк на ЧМ -70 против Бразилии появился на поле только после перерыва, выйдя на замену.

Момент на фото произошёл минуте на 6-7-й во втором тайме, Пеле бил примерно с линии закругления перед штрафной площадью, прямо напротив ворот.

Так и получилось, что на ЧМ -70 в одном матче встретились трое участников мундиаля 8-летней давности, их команды — Чехословакии и Бразилии — в третий раз играли между собой. Но ни один из 3 футболистов так и не сыграл во всех 3 этих матчах полностью. Пеле получил травму как раз в матче против Чехословакии в группе на ЧМ -62 и выбыл до конца турнира. Андрей Квашняк на ЧМ -70 играл с Бразилией только со второго тайма.

Для А. Квашняка матч против Бразилии на ЧМ -70 оказался предпоследним в карьере в форме сборной — он полностью отыграл ещё в третьем туре группового этапа против Румынии.

Следует отметить, что и Квашняк, и Адамец — единственные игроки в сборных Чехословакии и Чехии, которые сыграли на двух мундиалях через 8 лет. В список следовало бы включить и сборную Словакии — ведь оба игрока словацкого происхождения.

Никто из футболистов-участников мундиалей, о ком шёл рассказ, до наших дней не дожил.

Андрей Квашняк (Чехословакия) умер в возрасте 70 лет в апреле 2007 года.

Андре Лерон (Франция) ушёл в апреле 2018 г. в возрасте 87 лет.

Йозеф Адамец (Чехословакия) также умер в 2018 г., в декабре, в возрасте 76 лет.

Марьян Виснески (Франция) умер в марте 2022 года в возрасте 85 лет.

Эдсон Арантис ду Насименто (Бразилия) умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

Пеле — обессмертил своё имя, он вечен!