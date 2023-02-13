Салах вряд ли захочет вспоминать об этом сезоне. Но его уровень игры не упал

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сегодня, 11:29

Текущий сезон можно назвать переходным. Всё дело в системе.

Возможных причин множество – одна накладывается на другую

Последние пять лет египтянин символизировал все хорошее в «Ливерпуле», но текущий сезон он точно не сможет занести в свой актив. За всю карьеру он выиграл три «Золотых бутсы», только Тьерри Анри смог завоевать эту награду больше раз, чем Салах. Однако в этой кампании результаты Мохамеда далеки от впечатляющих на фоне ухода его главного партнера по нападению — Садио Мане. И травм Роберто Фирмино, Диогу Жоты и Луиса Диаса. Об этом говорил и Юрген Клопп:

Вы учитесь новым вещам: где находится партнер по команде, куда передать мяч не глядя. Это не круто, но мы не можем ждать, что просто вернемся к нашей лучшей форме, выиграем 5:0 и перейдем к следующей игре. Мы должны много работать.

На форму Салаха повлияли переменчивость и посредственность вокруг него, которые сделали его частично изолированным, из-за чего шансов себя проявить стало меньше. По крайней мере, у многих есть надежда, что в этом году «Ливерпуль» придет в себя, а вместе с ним и Мохамед.

Партнеры Мо по правому флангу — Джордан Хендерсон, Харви Эллиот и Трент Александр-Арнольд критикуются в этом сезоне не без причины. Изоляция египтянина имеет связь именно с уже ставшей легендарной тройкой на фланге команды. Однако среди болельщиков клуба устойчиво мнение о том, что Салах стал хуже играть как раз после подписания нового личного контракта, по которому он стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории «Ливерпуля». Некоторые и вовсе считают, что пик Мохамеда позади, его стоит продать ближайшим летом.

Средний возраст тройки полузащиты, которая зачастую выходила в основе «Ливерпуля» — 30,6 лет. Кроме мадридского трио, состоящего из Крооса, Модрича и Каземиро, сложно вспомнить другой пример, когда столь возрастная полузащита выдерживала бы несколько интенсивных сезонов подряд. В прошлой кампании мерсисайдцы провели наибольшее количество матчей. Кроме того, старше стала и привычная тройка нападения «Ливерпуля». Ей тоже за 30.

С возрастом упала и значимость Бобби Фирмино. Осенью 2020-го был куплен Диогу Жота из «Вулверхэмптона», а с января 2022 года на позиции центрального форварда начали использовать еще и Садио Мане. Перед текущим сезоном «красные» приобрели за рекордную для себя сумму Дарвина Нуньеса, что окончательно дало понять, что новый «Ливерпуль» будет играть без ложной девятки.

Почти все статистические показатели Салаха стали хуже

В 2023 году «Ливерпуль» отчаянно нуждается в голах. После наступления нового года команда Клоппа забила всего 1 мяч в Премьер-Лиге, а их главный голеадор не делает свою работу. С одной стороны, он явно не добирает свое, забив на 3,32 гола меньше, чем должен был согласно модели xG. В то же время, в прошлом сезоне он забивал или отдавал голевую передачу в 69% матчей, в которых принимал участие, а в этом сезоне эта цифра упала до 42%.

В последних трех играх АПЛ Салах пробил лишь по одному разу – за это время «Ливерпуль» смог набрать всего одно очко. В последних двух из них Дарвин не вышел в основе. Это не может быть случайностью. Когда уругваец отсутствует на поле, от Салаха, как и от всей команды, не исходит столько опасности, сколько мы уже привыкли видеть от Нуньеса. Нападающий привносит хаос в оборону соперника, что позволяет создавать моменты как для себя, так и для партнеров. И в большинстве случаев для Мохамеда.

Дарвина часто критикуют за отсутствие реализации. Однако Салах не сильно хуже. Он находится в топ-3 Премьер-Лиги по упущенным моментам (12). Больше него набрали только Эрлинг Холанд (14) и сам Нуньес (16). Мо и Дарвин на двоих не реализовали 28 опасных моментов, забив при этом лишь 12 мячей. Аномальные цифры. В сезоне 2020/21, когда Салах был в одном забитом мяче от очередной награды лучшего бомбардира Премьер-Лиги, его показатель npxG/90 (ожидаемое количество голов без учета пенальти) равнялся 0,43, а xA/90 (ожидаемые голевые передачи) — 0,18. В текущем сезоне цифры даже лучше: 0,46 npxG/90 и 0,19 xA/90. То есть выходит, что при схожих показателях ожидаемой угрозы Мо забивает значительно меньше, чем делал это в сезоне 2020/21.

Роль Салаха снизилась не только в ожидаемых ударах и ассистах. Мо стал куда реже встречаться с мячом – в атакующей трети он касался его 33,6 раза за 90 минут в прошлом сезоне, а в текущем он делает это 25,6 раз, из них в штрафной – 9,58 против 7,33, соответственно. Но при этом изменения коснулись и оборонительной отработки Мохамеда. Он стал чаще принимать мяч на своей трети поля – 1,76 в прошлом сезоне превратились в 2,3 в этом.

Салаху необходимо адаптироваться к новым реалиям

Трудности с его формой можно проследить примерно в это же время в прошлом году, когда он вернулся побежденным финалистом Кубка африканских наций. Однако вряд ли есть в его команде хоть один человек, который считает, что Салах успокоился и перестал иметь амбиции.

В текущем сезоне он забил 17 мячей в 29 матчах во всех турнирах. Это неплохой показатель для игрока, который находится в кризисном клубе. Есть разница между тем, что показывает Холанд, но в данном случае вести сравнения будет не самым правильным выбором. Даже Харри Кейн не получает похвалы, хотя если бы норвежца не было в Премьер-Лиге, английский нападающий был бы с лихвой ею одарен.

Салах в этом сезоне обогнал легендарную семерку «Ливерпуля» сэра Кенни Далглиша по количеству забитых мячей, забив 173 гола. До Робби Фаулера осталось 10, а до Стивена Джеррарда – 13.

Кроме того, Салах является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов текущего розыгрыша. Возвращающиеся Фирмино, Жота и через пару недель Диас должны помочь Мо разорвать на себе оковы и вернуть былую форму.