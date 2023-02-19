«Специя» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» – «Ювентус», который состоится 19 февраля 2023 года
«Специя»
«Специя» смогла набрать в пяти последних турах лишь четыре балла, что является слабым результатом и не способствует повышению команды в турнирной таблице. Клуб занимает 17 место с 19 очками и только на два пункта опережает конкурента из зоны вылета. В поединке с «Ювентусом», у которого также дела идут не лучшим образом, хозяева постараются навязать борьбу и отобрать очки у легендарного клуба.
11 февраля «Специя» упустила победу в матче с «Эмполи» (2:2), а пятого числа на своем поле крупно проиграла «Наполи» (0:3).
«Ювентус»
«Ювентус» разочаровал болельщиков своей игрой в Лиге Европы, ведь это самый реальный шанс пробиться в Лигу Чемпионов через победу в нынешнем розыгрыше. Тем не менее, «старая синьора» еще имеет хорошие возможность выйти в следующую стадию. В чемпионате Италии команда занимает только 11 место с 29 баллами, а победа в предстоящей встрече должна добавить туринцам уверенности в собственных силах.
16 февраля «Ювентус» не смог переиграть «Нант» в Лиге Европы (1:1), а 12 числа на своем поле одолел «Фиорентину» в чемпионате (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Специя» – 5.8
- Ничья – 3.75
- Победит «Ювентус» – 1.65
Статистика
- «Специя» одержала только две победы из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ювентус» выиграл пять последних матчей со «Специей»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что матч будет идти в медленном темпе, а исход встречи решат 1-2 забитых мяча.