«Специя» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» – «Ювентус», который состоится 19 февраля 2023 года

«Специя»

«Специя» смогла набрать в пяти последних турах лишь четыре балла, что является слабым результатом и не способствует повышению команды в турнирной таблице. Клуб занимает 17 место с 19 очками и только на два пункта опережает конкурента из зоны вылета. В поединке с «Ювентусом», у которого также дела идут не лучшим образом, хозяева постараются навязать борьбу и отобрать очки у легендарного клуба.

11 февраля «Специя» упустила победу в матче с «Эмполи» (2:2), а пятого числа на своем поле крупно проиграла «Наполи» (0:3).

«Ювентус»

«Ювентус» разочаровал болельщиков своей игрой в Лиге Европы, ведь это самый реальный шанс пробиться в Лигу Чемпионов через победу в нынешнем розыгрыше. Тем не менее, «старая синьора» еще имеет хорошие возможность выйти в следующую стадию. В чемпионате Италии команда занимает только 11 место с 29 баллами, а победа в предстоящей встрече должна добавить туринцам уверенности в собственных силах.

16 февраля «Ювентус» не смог переиграть «Нант» в Лиге Европы (1:1), а 12 числа на своем поле одолел «Фиорентину» в чемпионате (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 5.8

Ничья – 3.75

Победит «Ювентус» – 1.65

Статистика

«Специя» одержала только две победы из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Ювентуса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл пять последних матчей со «Специей»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что матч будет идти в медленном темпе, а исход встречи решат 1-2 забитых мяча.