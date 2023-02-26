Сборные России и Ирака сыграют 27 марта

Контрольный матч между сборными России и Ирака состоится 27 марта.
Сообщается, что встреча пройдет в Сочи. Изначально Ирак приглашал россиян на поединок, посвященный открытию нового стадиона в Багдаде.
23 марта Россия встретится с командой Ирана.
Контрольный матч между сборными России и Ирака состоится 27 марта.
Сообщается, что встреча пройдет в Сочи. Изначально Ирак приглашал россиян на поединок, посвященный открытию нового стадиона в Багдаде.
23 марта Россия встретится с командой Ирана.
А вообще не очень понятно, почему соперников ищут в средней Азии и на Ближнем Востоке. Как бы есть Южная Америка и Африка,
А вообще не очень понятно, почему соперников ищут в средней Азии и на Ближнем Востоке. Как бы есть Южная Америка и Африка,