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Сборные России и Ирака сыграют 27 марта

26 февраля 2023, 23:26

Контрольный матч между сборными России и Ирака состоится 27 марта.

Сообщается, что встреча пройдет в Сочи. Изначально Ирак приглашал россиян на поединок, посвященный открытию нового стадиона в Багдаде.

23 марта Россия встретится с командой Ирана.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
27 февраля в 11:40
Лишь бы наши футболисты набрали форму к этому матчу. Очень переживаю за это. Опозорят страну...
sir_Alex
sir_Alex
27 февраля в 08:03
Команды одного уровня, матч должен быть интересным.
112910415
112910415
27 февраля в 05:16
пусть Валера поработает
ab22eus6xy8w
ab22eus6xy8w
27 февраля в 04:37
Опять наши ничейку сгоняют
ОПС
ОПС
27 февраля в 03:19
Игры есть и это очень хорошо. Проверка футболистов необходима, да и нам интересно посмотреть, что и как у нас в сборной.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ABir (раскрыть)
27 февраля в 01:37
Враг моего врага, мой друг. Друг моего врага, мой враг. Все проще.
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1 ответ ABir (раскрыть)
27 февраля в 01:08
ABir все верно сказал, респект Азиатам которые есть мужество
протон
протон
27 февраля в 00:13
Сборная Ирака, кстати, в целом неплохая команда. Это не топ своего региона, но неплохой середняк. Тех же иранцев дома обыгрывали 2-1.
А вообще не очень понятно, почему соперников ищут в средней Азии и на Ближнем Востоке. Как бы есть Южная Америка и Африка,
ABir
ABir
26 февраля в 23:48
Вот и правильно, играть надо с теми , кто хочет и не боится санкций, и дружить надо с теми, кто хочет.
Гость
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