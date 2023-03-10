Тяжёлая проверка для Бердыева, потенциальный разгром «Химок». Открываем 19-й тур РПЛ

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сегодня, 15:53

В прошлые выходные команды дали пищу для размышлений.

«Сочи» – «Оренбург»

- Наиболее яркое проявление противостояния всеотражающего щита и бронебойного снаряда. Сочинцы уверенно стартовали во второй части чемпионата под руководством Курбана Бердыева и разобрали грозного соперника – ЦСКА Федотова. Проявляется и другая особенность тренера – под его руководством раскрываются игроки, которые в других командах не дают результата. На этот раз такая роль досталась Луке Джорджевичу – дубль в ворота «армейцев».

- Для «Оренбурга» начинается тяжелая пора – команда хороша на своем поле, но большинство игр весенней части пройдут для южноуральцев в гостях. На это наслаивается организованность «Сочи» в защите – подопечным Марцела Лички будет крайне тяжело.

«Торпедо» – «Урал»

- Ничьей в первом туре весны против «Краснодара» от «Торпедо» не ожидал никто – «автозаводцы» первыми повели в счете, так еще и забили очень быстро, а потом отправили в ворота Сафонова еще и второй мяч. Аномалия для команды-автобуса.

- Ну не может команда, которая традиционно располагается в середине таблицы, так надолго растягивать удачную серию! В последний раз уральцы проигрывали в официальном матче в сентябре. С тех пор коллектив одержал 9 побед и 5 раз сыграл вничью. Причем неделей ранее выдал громкие 2:2 со «Спартаком», а до этого выбил «Ростов» в нижнюю сетку Кубка. Екатеринбуржцы не перестают удивлять.

«Спартак» – «Факел»

- Москвичи, должно быть, очень злятся за потерянные очки с «Уралом». Тем более из-за отмененного гола в концовке встречи. На матч 19-го тура «красно-белые» выйдут крайне мотивированными – нельзя отпускать «Зенит» в еще больший отрыв.

- Шанс выбраться из зоны стыков упущен – чтобы оказаться на 11-12-х местах, нужно играть лучше своих конкурентов, а воронежцы в очном поединке с «Химками» опять набрали лишь 1 очко. При этом в ближайших турах играть придется не только со «Спартаком», но также с «Сочи» и ЦСКА .

«Ахмат» – «Локомотив»

- Дома «Ахмат» представляет грозную силу – с ней даже «Зенит» совладать оказался не в состоянии, что уж говорить о «Локомотиве». К тому же грозненцы подтвердили тенденцию – уверенно переиграли крайне атакующий «Оренбург» (3:1).

- Дзюба ответил на накопившуюся критику хет-триком, так еще и в ворота «Ростова», чем принес «красно-зеленым» победу. Такой реакции Артёма на негатив уже никто не удивляется – это мы видели на протяжении всей его карьеры. Правда, на этот раз повторить перформанс будет тяжело – все же «Ахмат» играет дома и нацеливается на первую пятерку (по 29 очков с ЦСКА ).

«Краснодар» – «Динамо»

- Спрогнозировать победителя этого поединка крайне сложно. Никто не ожидал, что «Краснодар» не сможет обыграть «Торпедо». Но «быки» были под тяжелыми нагрузками на сборах – да и неудача с «автозаводцами» подтолкнет их выложить все во втором домашнем матче весны.

- «Динамо» провело 3 матча с «Крыльями Советов» (2 – в Кубке) – и одержать победу смогло лишь в последнем, домашнем. Сейчас предстоит ехать в гости. Четкого представления о форме москвичей мы пока не получили – и есть опасения, что без усиления в зимнее окно они откатятся подальше от первой тройки.

«Зенит» – «Химки»

- Крайне гладко петербуржцы вкатываются во вторую часть чемпионата – первые 2 матча проходят с командами явно ниже классом. Нижегородцев «сине-бело-голубые» переиграли без труда – 3:0.

- На очереди – «Химки». Подмосковный коллектив значительно обновился минувшей зимой, причем отпустил своих ключевых футболистов – Лантратова, Глушакова, Кухарчука и многих других. С «Факелом» подопечные Спартака Гогниева сумели сыграть вничью, но вот против чемпиона страны ловить явно нечего. Главная интрига – сколько мячей забьет «Зенит».

ЦСКА – «Крылья Советов»

- Не так «армейцы» хотели возобновить сезон – после уверенной победы над «Краснодаром» дома в гостях «красно-синие» южанам уступили. Последующий поединок «Сочи» для москвичей был сложен тем, что неизвестно, насколько Бердыев привил свои принципы новым подопечным. Как оказалось, достаточно, чтобы переиграть ЦСКА . От борьбы за топ-3 футболисты Владимира Федотова все дальше и дальше.

- У «Крыльев» растягивается серия матчей с московскими командами. Сначала были 3 встречи с «Динамо» — победа, ничья и поражение. Теперь ЦСКА – сперва команды встретятся в 19-м туре Премьер-Лиги, а затем сойдутся в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Самарцам стоит уже приниматься набирать очки, потому что зона стыков все ближе – а одним симпатичным футболом и разговорами о нереализованных моментах к топ-10 не приблизиться.

«Ростов» – «Пари НН»

- Ростовчанам не повезло попасть на «Локомотив» с Дзюбой. О напряженных отношениях между Артёмом и Валерием Карпиным, наставником южан, все знают. Пусть оба этот факт и опровергают, недосказанность ощущается – иначе бы 34-летний форвард не стал говорить, что главный тренер «Ростова» и сборной России созвал журналистов, чтобы рассказать об эгоистичности игрока. В итоге дома «Ростов» получил 3 мяча от новобранца «железнодорожников» и потерпел поражение.