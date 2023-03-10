Вялый «Краснодар» против «Динамо» без основного защитника. Они отвыкли выдавать яркие матчи

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сегодня, 22:04

Хотя бы будет боевая ничья.

Полезно узнать о «Краснодаре»

- Матч против «Динамо» в эти выходные для южан станет уже третьим (если говорить об официальных) под руководством нового главного тренера Владимира Ивича. Сербский специалист возглавил коллектив в начале января – он провел с командой 2 сбора, в которых дал довольно высокую нагрузку. Так что на текущем этапе «быки» еще не вышли на проектную мощность.

- Начали с двухматчевого противостояния с ЦСКА в Пути РПЛ Кубка России. «Армейцы» в первой встрече не испытали проблем и добыли уверенную победу – 3:0. Второй поединок завершился в пользу «Краснодара» (1:0), хотя минимальная победа – скорее утешение.

- Первый тур в весенней части чемпионата тоже не вселил уверенности – «быки» пропустили от «Торпедо» уже на 9-й минуте, а во втором тайме не смогли удержать преимущество и сыграли вничью.

- И все равно в оценке результатов стоит учитывать, что Ивич только приступил к выстраиванию новой системы игры и пока знакомится с функционалом имеющихся исполнителей. В центре поля оптимальные сочетания, вероятно, уже найдены – Сперцян и Борхес регулярно появляются в старте, в опорной зоне сербский тренер выбирает между Ленини и Баньяцем. То же касается центра и флангов обороны – сочетания в этих зонах практически не меняются. Основная работа ведется с группой атаки, где у Ивича есть неплохой подбор игроков.

- На правый фланг он регулярно ставит Дэвида Мосеса Кобнана, а Алексея Ионова опробовал слева – на этой же позиции в дальнейшем сыграли Олакунле Олусегун и Ильзат Ахметов (а ведь есть еще Батчи). Последний, по всей видимости, теперь регулярно будет использоваться в качестве вингера – на этой позиции его видел Сторожук, здесь же использует и новый наставник. Хотя наверняка по мере прохождения чемпионата Ионов вернется на правую бровку – атакующих скиллов у него больше, чем у нигерийца-новичка.

- Стоит учитывать, что в ближайшей перспективе подопечные Владимира Ивича еще сыграют в Кубке – после поражения от ЦСКА они вылетели в нижнюю сетку и теперь встретятся с «Ахматом» 15 марта. Стоит ожидать ротации состава.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков – Сперцян, Борхес, Черников – Ахметов, Кордоба, Ионов

Полезно узнать о «Динамо»

- Оценивать перспективы «Динамо» во второй части сезона сложно прежде всего потому, что зимой команда никак не усилилась, хотя слабые звенья коллектива остались на месте, пусть их и удавалось маскировать, – есть ощутимые проблемы в опорной зоне и центре обороны. В полузащите раскрывается Александр Кутицкий, ему помогает Даниил Фомин. Еще есть Матиас Норманн – довольно сильный легионер, который зарекомендовал себя в «Ростове». Но дело в том, что норвежец продолжает сидеть на скамейке потому, что так и не вписался в игровую систему Йокановича, а значит, в случае замены не добавит команде надежности. Что касается обороны, тут тоже номинально все в порядке – стандартный набор из четырех игроков. Вопрос к их качеству. Роберто Фернандес, Николас Маричал и Саба Сазонов на равных борются за попадание в старт. А вот Милан Майсторович конкурировать с ними пока не может – на взрослом уровне серб не выступал, это приобретение на перспективу.

- Чтобы понимать сложность ситуации, стоит посмотреть на текущее положение дел. Маричал в матче с «Крыльями» повредил голеностоп и пропустит 3 предстоящих встречи – на этот период «бело-голубые» остаются лишь с Сазоновым и Фернандесом, заменять которых в случае чего придется как раз Майсторовичу. При особой необходимости – Кутицкому. Тогда возникнет сразу две проблемы. В качестве центрального защитника Александр допускает больше ошибок – и это будет дополняться провисшей опорной зоной с не набравшим форму Матиасом Норманном.

- Опасения вызывают и первые матчи «Динамо» после паузы. Москвичи вылетели в нижнюю сетку от «Крыльев Советов» — проиграли в гостях и не смогли отомстить дома. Одержать победу удалось с третьей попытки – и повезло, что она пришлась на матч чемпионата, турнирное положение команды не стало хуже.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-3-3): Шунин – Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса – Захарян, Кутицкий, Фомин – Нгамале, Тюкавин, Макаров

Полезно узнать о противостоянии

- Самая крупная победа одной из этих команд в очном матче произошла в сентябре 2015-го – тогда «быки» забили 4 безответных мяча в ворота «бело-голубых». Тогда на поле феерил Павел Мамаев – он отметился дублем и двумя ассистами.

- С обоими коллективами связан футболист, который на данный момент играет за «Динамо» — речь о Федоре Смолове. Оба клуба занимают важное место в становлении 33-летнего нападающего. Он является воспитанником столичного коллектива, а в составе южан закрепился в качестве одной из главных звезд России.

- В последние 2 года матчи «Динамо» и «Краснодара» не получаются результативными. После фееричных 3:2 в пользу «бело-голубых» в марте 2021-го команды сыграли трижды – добыли по одной минимальной победе (1:0) и скатали нулевую ничью.

Прогноз Soccer.ru: вряд ли на этот раз что-то изменится. Фаворита встречи выявить не получается, но это потому, что и те, и другие не в лучшей форме. Стоит ожидать очередной ничьей, будет одно утешение – она получится результативной.