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Джикия получил травму в матче с «Оренбургом»

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ABir
ABir
вчера в 15:20
Возможно конечно и сказался фактор искусственного газона, но вся команда играла как-то очень не вдохновенно со множеством ошибок и неточностей. Ну а Георгию конечно скорейшего выздоровления и возвращения в строй
Zak11
Zak11
вчера в 15:02
Искусственный газон дал о себе знать конечно.
makkie
makkie
вчера в 15:01
Похоже, 3-4 месяца без Джикии будем играть.
Очень невовремя эта потеря случилась. Минус основной ЦЗ и капитан команды. И мимо сборной тоже пролетает.
Здоровья Георгию!
izrafel
izrafel
вчера в 14:57
Это конечно очень плохо...к искусственному газону трудно привыкнуть.... Здоровья!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:56
Похоже на заднюю поверхность бедра. Там модет быть и надрыв мышцы и разрыв. И то и другое плохо. Здоровья Джикии. Без него трудно будет Спартаку
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