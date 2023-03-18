Джикия получил травму в матче с «Оренбургом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму в поединке РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
В одном из эпизодов футболист дернул мышцу, после чего был заменен. Защитник отыграл в этом матче 76 минут.
Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил травму в поединке РПЛ против «Оренбурга» (0:2).
В одном из эпизодов футболист дернул мышцу, после чего был заменен. Защитник отыграл в этом матче 76 минут.
Очень невовремя эта потеря случилась. Минус основной ЦЗ и капитан команды. И мимо сборной тоже пролетает.
Здоровья Георгию!
Очень невовремя эта потеря случилась. Минус основной ЦЗ и капитан команды. И мимо сборной тоже пролетает.
Здоровья Георгию!