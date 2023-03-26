Россиянин рядом с Пеле, Руни и Бэйлом. Самые юные снайперы мира сборных

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вчера, 23:38

Мировому рекордсмену было 14 лет и 93 дня.

Первому подобному рекорду 141 год

Пиняев побил рекорд, который держался более двадцати лет. А впервые о юных снайперах в мире футбольных сборных в британских газетах заговорили в 1882-м. Для понимания, Артуру Конан Дойлу тогда было 23 года. Он только получил диплом доктора медицины.

Футбол набирал популярность. Неудивительно, что молодежь к нему тянулась. 25 февраля 1882 года – сто сорок один год назад, Самуэль Джонсон забил единственный мяч ирландцев в матче против Уэльса. Это всего второй поединок в истории Ирландии, уступили 1:7. Но в 15 лет и 154 дня автор гола поставил два рекорда.

До сих пор Джонсон остается самым молодым дебютантом ирландцев. Самуэль, уроженец Белфаста, провел за сборную всего пять матчей, зато за почти полтора века лишь четверо побили его рекорд. Троим было по 15 лет, а первый забил в 2000 году в 14 лет и 93 дня. Это футболист из Мьянмы по имени Аун Кьяв Тун.

Пеле не стал рекордсменом Америки

Британские шахтеры, инженеры и моряки разнесли футбол по миру. Мяч попал за океан, где в 1897 году родился будущий нападающий сборной Уругвая Хосе Перес. Именно этому форварду принадлежит рекорд Южной Америки. В июле 1913 года в поединке против Аргентины его сборная выиграла 5:4, а один из мячей был на счету Хосе. Перес забил в 15 лет и 225 дней, побив рекорд своего коллеги Хосе Браки.

Разумеется, в крошечных сборных Центральной и Северной Америки можно найти снайперов чуть моложе. Например, попал в историю парень из Синт-Мартена, причем в 2018 году. Впрочем, ни уругвайцы, ни 16-летние форварды скромных сборных не могут тягаться с главным юным снайпером Северной и Южной Америки. Эдсон Арантес ду Насименту 45-й в списке самых юных, но во многих других смыслах самый первый.

Невероятный Пеле впервые забил за сборную в возрасте 16 лет и 259 дней. Проиграл Аргентине, но через год взял Кубок мира в Швеции. Забить в составе серьезной сборной в шестнадцать лет трудно, поэтому список шестнадцатилетних снайперов очень короткий.

Сияли Ван Химст, Любански и Бэйл

Рекорд континентальной Европы принадлежит Йозефу Хорвату по прозвищу Фламо. Уроженец Будапешта играл за сборную Венгрии в начале прошлого века. Дебютировал в пятнадцать с половиной лет, а впервые отличился в 16 лет и 12 дней в матче против команды Богемии, была и такая. В 2011 году его рекорд мог побить Антони Эрнандес из сборной Гибралтара, но не хватило нескольких недель. После малоизвестных игроков идет брат Оливье Тилля – Венсан, и легенды футбола.

Поляк Влодзимеж Любански забил 48 мячей за Польшу, этот его рекорд побил только Левандовски. Но Влодзек остался самым юным снайпером, ведь забил в 16 лет и 188 дней. Был чуть моложе, чем Пеле. Великий атакующий полузащитник «Андерлехта» Поль Ван Химст впервые забил, когда был старше, чем бразилец в день дебютного мяча, но для Бельгии его результат второй в истории. В 17 лет забивать на подобном уровне в Европе мало кому удавалось, Лукаку не взял эту вершину.

Зато турок Шахин и валлиец Бэйл отличались в семнадцать лет. В мире чуть больше сотни подобных примеров. Причем значительная часть людей в списке из Африки. Это значит, что им может быть как 17 лет, так и сорок, ведь у них много историй, когда у «шестнадцатилетнего» футболиста десятилетний ребенок.

Пиняев оказался рядом с Гави и Руни

Можете проверить друзей этим вопросом. Кто самый юный снайпер в истории сборной Аргентины? Многие назовут Марадону или Месси, но ошибутся. Быстрее всех в 18 лет, 2 месяца и 18 дней отличился Диего Симеоне. Марадона и Месси забивали тоже в восемнадцать лет, но были старше. У немцев рекорд всех времен в 21-м веке пробовал побить Мусиала, но ему немножко не хватило.

За Германию раньше всех в 17 лет, 7 месяцев и 28 дней отличился некий Мариус Хиллер еще в 1910-м. Джамал забил в 18 лет, перебил рекорд своего века, установленный Гётце. У анличан похожая история. Оуэн забил в 18 лет, убрав рекорд 1938 года Томми Лоутона из «Эвертона». А затем появился Руни, который отличился в 17 лет, 10 месяцев и 13 дней против сборной Македонии.

У испанцев бьет рекорды новое поколение. С 1925 года не было никого более юного с голом, чем Хуан Эрразкин. А затем два семнадцатилетних парня забивали за «Красную Фурию». Сначала рекорд обновил Фати, а спустя два года его побил 17-летний Гави, причем разница в их возрасте на момент достижения составила всего шесть дней. Рекорд Италии тоже побит недавно.

У Скуадры Кин не превзошел рекордсмена Бруно Николе, но появился Гнонто, забил в 18 лет и 7 месяцев, проскочил Риверу и Меаццу. Вырастет в легенду? Гарантий нет. Не всегда самый юный снайпер строит долгую и успешную карьеру. Например, Роналду десятый среди юных нападающих Португалии, но именно Криштиану стал мировым рекордсменом по голам за сборные.

Пожелаем Пиняеву повторять за Роналду. Теперь у Сычёва есть компания. А вот рекорды Франции и Нидерландов устояли. Мбаппе и Камавинга, Клюйверт и Бабел не покорили исторические вершины. А Пиняев не побил рекорд Стрельцова, который забил в 17 лет и 11 месяцев за советскую команду. Также Сергей ниже тезки Родионова, если добавлять рейтинг всех времен.

Но Пиняев в тройке самых юных российских снайперов в истории международного футбола. Сергей был лучшим в непростом матче против Ирака. Пиняев впервые отличился за свою сборную в более юном возрасте, чем Месси и Марадона за Аргентину.