Головин в футбольной тюрьме. Больше нет смысла играть за «Монако»

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вчера, 19:27

Монегаски развалились в решающий момент сезона.

Не хотят в Лигу чемпионов

Если бы весна прошла иначе, оценки могли измениться в пользу «Монако». Например, второе место, победа в Кубке Франции, полуфинал Лиги Европы – аргументы за продолжение игры Головина в этом клубе. Но сегодня они дома разгромлены двенадцатой командой Лиги 1, чей сезон завершен. Россиянину нужна была победа, чтобы цепляться за третью строчку и путевку в Лигу чемпионов. Вместо успеха второе поражение монегасков подряд. В прошлом туре уступили 0:3 прямому конкуренту «Лансу». Разве можно так выступать на решающем отрезке сезона? Ничья против «Нанта» украла два очка. Вместо 69 пунктов и шанса на чистое второе место – прямую путевку в Лигу чемпионов, коллектив Головина выходит в Лигу Европы, потому что у «Ланса» характера больше. Невзирая на поражение от ПСЖ , эта скромная команда будет преследовать «Марсель» и воевать за путевку в группу Лиги чемпионов, на которую рассчитывали в «Монако».

Клуб потерял управление

Рыболовлев передал акции клуба дочери Екатерине. Командой давненько управляет не Вадим Васильев, а Пол Митчелл. Молодой англичанин работает не первый год, но пока видим лишь как меняются наставники и не получается реализовать потенциал вечно талантливого состава. Российский миллиардер не будет сейчас вкладывать в клуб французской лиги огромные деньги. А тренер Филипп Клеман, которого хвалим за стабилизацию результатов в середине сезона, проваливается весной. Бельгиец получил неплохой состав. Наставник точно знал, что если тренируешь «Монако», то будешь терять талантливых игроков из года в год. Но исходных данных хватало, ведь вспомните победу над ПСЖ . Князю Альберту стоило искать нового спонсора для клуба, а теперь наступил странный период.

Провалились в еврокубках

Прошли «Байер» — выходите на Черчесова, а дальше на слабого бельгийского соперника. «Монако» потерял историческую возможность сыграть против «Ромы» в полуфинале Лиги Европы. Это глупость, поскольку каждый год убеждаемся, что за монегасков играют с мыслями об отъезде в составы грандов, как сделал Мбаппе и многие другие звезды. «Монако» выиграл в гостях у леверкузенцев — вырвали успех на последних секундах. Но дома уступили, дошли до пенальти, где удар в перекладину соединился с крутыми выстрелами футболистов немецкой команды. Это провал, поскольку «Байер» и потенциальные соперники не сильнее, чем «Монако». У коллектива Хаби Алонсо и Азмуна хватало в этом сезоне приключений и минусов. «Монако» мог и должен был оказаться на месте «Байера» в полуфинале вместе с Головиным.

Остались без нового трофея

Вспомнилось, как французы испугались играть в футбол в год начала мировой пандемии. Вот этот страх как отличительная черта «Монако», пускай они и гости в чемпионате Франции. Нужно менять обстоятельства, если можешь, и приспосабливаться, если нет других вариантов. На пандемию в футболе повлиять нельзя, как и на травмы. Но можно поставить футбол, который сохранит для сильной команды шанс на трофеи в конце сезона. «Монако» упустил шанс выиграть Кубок Франции в год, когда титул достался «Тулузе». Причем вылетели от «Родеза» в серии пенальти в начале года, которых будущий чемпион разнес 6:1. Также, помимо поражений в кубках, была Лига 1. Там точно могли выступить успешнее, наступая на пятки ПСЖ , который допустил 8 осечек в 32 турах. Кстати, Кубок Франции «Монако» не выигрывал с 1991 года – фанаты заждались хотя бы такого успеха. Чемпионство 2017-го помнят, но одним трофеем сыт не будешь.

Головин лучший в команде

Уже лучший футболист «Монако» в этом сезоне. А если учесть возраст Бен Йеддера, то лучший вообще. Выше Александр прыгнуть не может, разве что спустится ниже, что всегда возможно, когда выступаешь за такую нестабильную команду и теперь нестабильный клуб. В прошлом сезоне «Монако» занял третье место, но умудрился вылететь от ПСВ по пути в группу Лиги чемпионов. Сейчас и такого счастья не будет. Ни через победу в Лиге Европы, ни через чемпионат Франции в главный турнир Головин не попадет. При этом у него передачи, голы, известность в Лиге 1. Александр слишком хорош для «Монако», ему пора двигаться дальше. Другое дело, что характер не подходит для поиска вызовов, а условия в богатом княжестве роскошные. Но Головину должно быть стыдно, как и напарникам, после разгромов от «Ланса» и «Монпелье» с общим счетом 0:7. Хавбеку нужно идти или в АПЛ , где каждый матч как финал, независимо от имени клуба, или искать симпатию от сильных тренеров ведущих клубов других лиг.

Останется – испортит карьеру

Нет смысла играть в казино Монте-Карло. Если слишком долго сидеть около рулетки, то точно уступишь. У «Монако» не будет финала Лиги Европы, путевки в Лигу чемпионов. Клуб живет с продаж, а Головин – самый ценный игрок. Александр продлил контракт, подарит монегаскам деньги при уходе, но летом должен искать новую команду. В Серии А точно найдутся желающие, но на переезде в Англию тоже не стоит ставить крест. В конце мая исполнится двадцать семь лет, пора принимать взрослые решения. Конформизмом станет игра за «Монако», из которого постоянно бегут самые лучшие молодые футболисты – Тчуамени, Бадьяшиль, Тилеманс, Мбаппе, Лемар, Фабиньо и так далее. Головин с уважением относится к нынешнему клубу. Но прекрасно знает, что в «Монако» он попал, поскольку ЦСКА была важна сумма трансфера. Никто не думал об интересах самого хавбека.

Больше всех заплатил российский миллиардер. В каком-то смысле сделка в стиле Жиркова в «Челси», а не в «Баварии», которую выбрал сам Юрий. У Головина тоже были более заманчивые приглашения, чем от «Монако». Тогда молодой полузащитник боялся, что не справится с нагрузками в топ-5, но после успешных сезонов во Франции, где раздает много последних передач и попробовал себя в разных схемах, пора признать, что нестабильный «Монако» Головин точно перерос. Свою часть ответственности должен принимать – бывали случаи, когда Александр мог сыграть ярче, в том числе в решающих матчах сезона. Но один игрок не сделает погоды на таком уровне, если он не суперзвезда. Но Головин сильнейший российский футболист, поэтому важно, чтобы выступал за команду с характером. В идеале за тех, кто может воевать за трофеи.