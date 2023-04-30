От уныния к взрыву. Встреча Карпина со «Спартаком», и опять скандал

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сегодня, 00:55

Страстные отношения продолжаются.

Проблема ожиданий

В обычных условиях этот матч вызвал бы еще больший ажиотаж. Ведь сейчас фактически в чемпионате России имеет значение только чемпионский титул и борьба за выживание. Вряд ли кто-то запомнит команду, которая заняла второе, третье место. В привычных условиях эти позиции означали бы многое – распределение мест в еврокубках и денег, соответственно.

Но и в современных обстоятельствах разница в одно очко между «Ростовом» и «Спартаком» обещала горячее противостояние. Сюда можно добавить еще постоянный накаленный информационный фон вокруг «Спартака», вокруг «Ростова» и Валерия Карпина, в частности. В общем, ждали бомбы. Получалось же поначалу нечто унылое.

Попытка усыпить

Первый тайм слился в единое нечто, в котором не было места для опасных моментов, зато полно – для борьбы, стыков, столкновений, не добавлявших зрелищности и динамики. Самым запоминающимся эпизодом, пожалуй, стала ужасная травма Кирилла Щетинина. Игрок «Ростова» столкнулся с одноклубником Виктором Мелехиным в центре поля.

Удар был настолько сильным и травмирующим, что Щетинин поначалу потерялся, потом у него пошла кровь изо рта. Разумеется, его заменили. А со стадиона полузащитника увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга, ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника, повреждение зубов. Сам игрок жаловался на головокружение, тошноту, головную боль.

С игровой же точки зрения первый тайм выдался таким, что о нем лучше забыть. Команды поровну владели мячом. Ростовчане при этом нанесли пять ударов, четыре из которых исполнил Миронов. А у «Спартака» было всего четыре попытки, две из них – у Соболева. По разу обе команды попали в створ ворот. А точность передач у них колебалась в районе 80 процентов.

Старт раскачки

Нечто по-настоящему интересное и острое на поле стало происходить примерно с середины второго тайма. Но уже с его начала стало вырисовываться территориальное преимущество «Спартака». За отрезок до середины тайма красно-белые нанесли пять ударов против всего одного у «Ростова». Зато каким был этот один удар: Миронов организовал самую опасную попытку первых 70 игры. Не повезло с точностью.

Обоих тренеров не устраивал «мирный» исход встречи, поэтому они достаточно активно, исходя из имеющихся ресурсов, проводили перестановки и замены. Хотя «Спартаку», видимо, тоже пришлось делать вынужденную в перерыве. Ушел Джикия, и вместо него появился Маслов. С одной стороны, замены сбивали с ритма игру, которая и так серьезно разрывалась, а с другой, давали возможность переломить течение матча, который плыл к нулевой ничьей.

Вспышка

И одна из замен сработала. Причем у Валерия Карпина. Появившийся на 76-й минуте Александр Селява уже четыре минуты спустя отмечал забитый гол. Причем свой первый гол за «Ростов». Ему удался красивый удар с левой после скидки Николая Комличенко. У Абаскаля было мало времени на реагирование. Он бросил в бой Бальде и Николсона. Причем замененный Промес явно выказывал недовольство таким решением тренера.

Финальные минуты прошли весело. «Спартак» бросился в штурм и создал серию опасных моментов, которые не доходили до голевых. Пока угловой на последних секундах с уже пришедшим в чужую штрафную голкипером «Спартака» не стал результативным. После удара Соболева Голенков мог спасти, но от его головы мяч все же влетел в сетку ворот.

За последние десять минут матча, то есть после пропущенного мяча, «Спартак» нанес по воротам «Ростова» восемь ударов. Почти столько же, сколько обе команды нанесли за весь первый тайм суммарно. При этом только три попытки были точными. А владение мячом превысило 67 процентов на этом отрезке.

Скандал

Но даже не это чудесное спасение стало главным поводом для обсуждений после игры. Сама по себе ничья не давала достаточного эмоционального фона, чтобы сильно влиять на умы поклонников футбола. В конце концов команды остались при своих. Но вот отдельные ситуации на поле, конечно, взбудоражили публику. В десять минут вместилось больше содержательных событий, чем в предыдущие 80 с лишним.

На финальных минутах все были на взводе. «Спартак» — заряжен на спасение, «Ростов» — на спасение от атак «Спартака». Любое решение судей в таких условиях воспринималось остро. И так получилось, что решения эти на финише игры следовали в пользу красно-белых.

Когда Селява столкнулся с Мартинсом, а судья посчитал это фолом, ростовчане взбесились особенно яростно. Миронов даже желтую карточку получил за споры с судьей. Потом настало время желтой для Карпина, который тоже начал разговаривать страстно с арбитрами. Даже не столько по поводу фола Селявы, сколько насчет оценки соседних эпизодов, в которых после столкновений со спартаковцами падали его подопечные, а судья это все игнорировал.

Когда же был забит гол «Спартака», Карпина снова прорвало. Уже после финального свистка он не радовался рекорду «Ростова», а накричал на судей, за что увидел перед собой красную карточку. Надо заметить, что страсти не улеглись, и когда все разошлись со стадиона.

«Ростов», например, опубликовал видео с намеками на несправедливое судейство и с эпизодами, в которых падали игроки Карпина, а судья это пропускал. Сам тренер ростовчан срывался на журналистах, которые поинтересовались, о чем он беседовал на повышенных тонах с арбитром. А бывший владелец «Спартака» Леонид Федун не упустил возможность сделать саркастический выстрел в сторону Карпина:

Валера очень эмоциональный человек. Его радуют только те пенальти, которые бьет «Ростов», остальное считает неправильным. Но это нормально. Принципиальный ли для Карпина матч против «Спартака»? Абсолютно. Для него это два самых важных матча в сезоне. Для него важно дважды за сезон обыграть «Спартак». Для всех бывший «спартаковцев» кровь из носу хочется обыграть «Спартак».

Казалось бы, что случилась обычная ничья, а игра по содержанию была крайне далека от идеала. Но оптимальный рецепт «горячего» сработал: «Спартак», Карпин, судьи. В этом сезоне, лишенном для российских клубов еврокубков, приходится особенно тщательно потреблять внутренний продукт, скажем так. И градус страстей высок почти после каждой игры – не говоря уже о турах.