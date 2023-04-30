«Ювентус» в чистилище. Аллегри часто уступает, но может выиграть еврокубок

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сегодня, 13:46

Будущее клуба зависит от решения суда.

Фанаты не понимают ходы Аллегри

Нужно поменять 90 % текста, чтобы литературно воспроизвести сообщения итальянских фанатов «Ювентуса», которые комментируют не только результаты, но и уровень футбола любимой команды. «Интер», «Наполи», «Сассуоло» и «Лацио» нанесли Аллегри четыре подряд поражения во внутренних итальянских турнирах. «Ювентус» вылетел из Кубка Италии. Только благодаря минимальной победе над «Спортингом» сохраняют надежду на трофей – успех в Лиге Европы.

В этом турнире фавориты помогли «бьянконери». «Барселона» вылетела от МЮ , а затем «дьяволы» с треском проиграли «Севилье». Но испанцы не подарок, как и участники второго полуфинала, Моуриньо и Хаби Алонсо. Их коллега Аллегри ведет себя странно. После матча с «Интером» выкрикнул в адрес представителей миланцев, что они «дерьмо» и финишируют шестыми. Может, у тренера и его бывшего босса Маротты такие шутки, но где уважение?

После в раздевалке продолжил унижать «Интер». Боннуччи и другие ветеранам не понравилось, что наставник, который явно проиграл Индзаги в ответном полуфинале, не признал силу миланцев из полуфинала ЛЧ . Пусть не смущает счет 0:1, Мхитарян и компания были грамотнее. Владение мячом ничего не дало «Ювентусу». У команды Аллегри шесть неудач в последних семи матчах, серию тяжело списать на случайность. Тем более, в составе есть люди, за которых не стыдно.

Снятие очков подстегнуло игроков

Можно оспаривать саму позицию клуба — «Ювентус» слишком явно включил режим «жертвы режима». Особенно если учесть, что являются создателями системы современного итальянского футбола, где самые богатые клубы лезли в работу чиновников как федерации, так и Серии А. Но сложно спорить с тем, что снятие 15 пунктов было жестким решением. Юристы «Ювентуса» активно оспаривают его в суде. Пока временно очки вернули, но лишь на время апелляции.

Будет повторное рассмотрение и новый вердикт. При этом Аньелли, Недведа и компанию не оправдали. Апелляции по поводу их отстранений от футбольной деятельности отклонены. Паратичи вернули часть прав, но ему по-прежнему нельзя заниматься футболом в Италии. «Ювентус» мчится в Лигу чемпионов, а через месяц можем узнать, что у них заберут не 15 пунктов, а двенадцать. Уникальный случай, когда результат узнают после финиша сезона.

Также не забываем, что Аньелли предал кума и друга Чеферина, наврав президенту УЕФА о Суперлиге. В Швейцарии рассматривают финансовые махинации боссов «Ювентуса». Могут лишить еврокубков, независимо от вердикта апелляционного суда Федерации футбола Италии. Но наказание на время сплотило, у «Ювентуса» была серия из 7 побед в 8 матчах чемпионата. А если сегодня обыграют «Болонью», то оторвутся от «Ромы» и «Милана» на пять пунктов.

Подыскивают нового тренера

Рабьо и Ди Мария могут выдать яркий матч, спасти «Ювентус». Француза можно смело назвать лучшим игроком сезона в команде, чей год выдался сложным и противоречивым. Но Ди Мария не знает, останется ли в Турине на новый сезон. А усилия Адриена могут быть направлены на то, чтобы получить заманчивое приглашение летом и отправиться в клуб, который точно сыграет в Лиге чемпионов. Щесны, Бонуччи, Куадрадо, Сандро, Данило, Де Шильо, Костич и Погба старше тридцати лет.

Команда из ветеранов приговорена к трансформации. Но Аллегри справляется с ней не лучшим образом. Проигрывает персонально хитрым соперникам. «Ювентус» не вышел из группы Лиги чемпионов, хотя ему светил путь «Бенфики». В одной части сетки Лиги чемпионов могли увидеть четыре итальянских клуба. Вместо этого видим позднюю победу «Наполи» над бывшим чемпионом. Третий год подряд в Серии А новый король, и это не команда Аллегри – фаворит до старта сезона.

У наставника сложный характер, что влияет на кризисных отрезках. Молодые игроки, вроде МакКенни, не прочь уйти, ведь уже уехал в аренду в АПЛ . Лишних футболистов хватает, Паредес как идеальный пример. Влахович ищет себе новый клуб. Заговорили о возвращении Мораты, а Милик может вернуться в «Марсель». «Олимпик» логично вспомнить, поскольку одну из самых диких команд сезона тренирует бывший помощник Пирло и игрок «бьянконери» Игор Тудор.

«Ювентус» заждался перестройки

Какой еще Тудор? Ответ прост. Конте и Зидан могут отказаться от работы в «Ювентусе». Оценят масштаб катастрофы. Никто не хочет возглавлять клуб, сидящий на пороховой бочке из судов, скандалов, без идеальной селекции, денег на трансферы, с долгами и характерными ветеранами, вроде Погба. И при этом «Ювентус» может выиграть Лигу Европы, если соберутся на парочку важных матчей. Но вряд ли команда и тренер Аллегри заслужили хотя бы такой скромный для масштабов клуба европейский успех.

Во-первых, даже уборщики «Ювентуса» шептались о проделках руководства, такие вещи нельзя утаить. То есть Аллегри все знал и работал на клуб, который обходил закон. Во-вторых, от «Ювентуса» осталась не худшая защита, но атаковать не умеют. Качество игры на уровне с «Аталантой», если суммировать показатели в Серии А. Стиль футбола не подходит фанатам, которые на взводе и злятся на всех вокруг. У «Ювентуса» нет высокого прессинга и темпа. Рваный, не зрелищный и нервозный футбол. Состав значительно слабее, чем был раньше.

Календарь у Аллегри неплохой, Лига Европа может поднять настроение, ведь «Севилья» не на пике формы, но достаточно получить после апелляции 10 пунктов штрафа в Серии А, чтобы с третьего места плюхнуться на восьмое. Клубу и команде нужны реформы под присмотром сильных менеджеров, а прийти в нынешний «Ювентус» такие люди могут строго из любви к клубу. Нужно искать патриота «бьянконери» с компетенцией и авторитетом, а круг таких специалистов всегда ограничен.