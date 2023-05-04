Нет времени на раскачку. Как в Англии бьются рекорды по тренерским отставкам

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вчера, 23:40

Как раньше уже не будет.

14 увольнений – не предел

Ритм жизни стремительно ускоряется. Отражается это и на футболе. В частности, на отношении к результатам, к успехам и неудачам, на взаимодействии клубов и тренеров. 8 мая исполнится десять лет со дня объявления Алексом Фергюсоном, что он уходит с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». После 27 лет работы. Прошло десять лет, и теперь босса в АПЛ можно считать успешным, если он продержится 27 недель.

Паника сменила терпение в кабинетах руководителей. Все из-за страха перед финансовыми потерями, ведь расходы растут, рекорды трат бьются, ставки очень высоки. А вылет из элиты, непопадание в еврокубки – все это резко бьет по финансовым перспективам клуба. И в панике владельцы готовы платить неустойки, перетряхивать персонал, ставя во главе угла сиюминутный результат и идя на новые риски, пытаясь избежать существующих.

На неделе Хави Грасия был уволен из «Лидса» после 70 дней работы. Бывший тренер «Уотфорда» стал 14-м наставником в Премьер-Лиги, который потерял работу в этом сезоне. Рекордный показатель для одного чемпионата. Грэм Поттер («Челси», 206 дней) и Натан Джонс («Саутгемптон», 95 дней) тоже были наняты и уволены в текущем сезоне. А Кристиан Стеллини продержался 31 день в качестве временного тренера «Тоттенхэма» после увольнения Антонио Конте в марте.

Вот сейчас различные источники утверждают, что временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард гарантированно останется во главе команды до конца сезона, пока клуб ищет нового постоянного наставника. Но после шести поражений в шести матчах с момента возвращения на «Стэмфорд Бридж» нельзя исключать, что и 44-летний специалист окажется в ситуации, когда будет уволен из двух клубов по ходу одного сезона. Ведь ранее в январе его отправили в отставку из «Эвертона», где он провел менее года.

Отставка – не панацея

В прошлом месяце Sky Sports провел интересное исследование. Оно показало, что с первого сезона АПЛ в 1992/93 годах в 73 случаях клубы увольняли главных тренеров, находясь в зоне вылета. И только 31 клубу после этого удавалось сохранять прописку в элите, что составляет 42 процента от общего числа. Так что сама по себе смена главного тренера, которую часто воспринимают как банальную эмоциональную встряску, не имеющую даже ничего общего с тренерским талантом вновь назначенного специалиста, тоже не всегда гарантирует успех.

Работа тренера всегда была подвержена рискам. Долголетие Фергюсона в МЮ можно считать необычным. Но даже когда ему пришлось бороться за выживание после тяжелого начала работы, боссы дали сэру Алексу больше трех лет, чтобы он мог поменять команду, прежде чем сумел выиграть первый трофей – Кубок Англии в 1990 году. Сейчас такая терпеливость немыслима.

После серии из трех поражений подряд не так давно главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что его позиция в безопасности лишь благодаря предыдущим достижениям в клубе:

Я осознаю тот факт, что сижу здесь благодаря прошлому, а не тому, что мы показываем в этом сезоне. Если бы это был мой первый сезон, все сейчас было бы немного по-другому. У нас умные владельцы, которые понимают ситуацию, но обычно это ничего не значит.

Клопп подчеркивает два важнейших элемента для сохранения работы: успех и владельцы, которые знают, что делают. Клопп понимает, что победа – это наилучшая гарантия защиты от потери работы. Но он сейчас – исключение. Большинству тренеров отказывают во времени. Если они не дают мгновенного результата, их дни сочтены. Поттер, Джонс, Грасия – примеры этого. Хотя, возможно, в самом их подписании крылась ошибка.

Семь раз отмерь

Когда «Ливерпуль» нанимал Клоппа в октябре 2015 года, тогдашний спортивный директор клуба Майкл Эдвардс потратил несколько месяцев на всестороннее изучение бывшего тренера дортмундской «Боруссии». Чтобы оценить, подходит ли он «Ливерпулю» с точки зрения структурного плана, разработанного американскими владельцами клуба. «Манчестер Юнайтед» потребовалось пять месяцев, чтобы определить Эрика тен Хага в качестве постоянной замены Оле-Гуннара Сульшера в прошлом сезоне. А футбольный директор Джон Мерто проводил подробный анализ профиля экс-тренера «Аякса».

Те же Поттер, Джонс и Грасия казались были во многом случайными фигурами, чье назначение стало результатом импульсивного решения. Этим решениям не хватило глубины исследований. Есть, допустим, наглядный пример назначения Шона Дайча в «Эвертон». Только время покажет, насколько верным был шаг. Ведь клуб хотел видеть в качестве сменщика Лэмпарда Марсело Бьельсу. А получилось нанять Дайча. У Шона отличная репутация, но они совершенно разные с Бьельсой по футбольной философии.

И такое метание боссов клуба показывает, что ни о какой глубокой проработке вариантов речи не идет. Это попытка ткнуть пальцем в небо. И таких попыток становится все больше. Никто не утверждает, что глубокая проработка гарантирует безошибочность. Но ты воспринимаешь после взвешенного назначения текущий результат через призму предшествующего исследования. Это дает больше терпения и уверенности. Если решение было импульсивным, ты после первых же неудач думаешь, что ткнул мимо цели, и меняешь тренера по примерно такой же схеме, порождая замкнутый круг.

Круговорот «выживальщиков»

Интересно, что даже в таком суматошном подходе есть своя более-менее работающая схема. Ее применяют и в России, и в Англии. «Кристал Пэлас», например, нанял Роя Ходжсона для спасения от вылета. Он сделал это в марте, уволив Патрика Виейра. Ходжсон планировал завершить карьеру в прошлом году, но ранее он уже трудился в «Кристал Пэлас» четыре года. Поэтому клуб прекрасно понимал, кого нанимает, имел представление о методах работы специалиста.

«Лидс» сделал аналогичную ставку на Сэма Эллардайса, который ранее помогал тому же «Кристал Пэлас», «Сандерленду» и «Эвертону» избегать вылета в безвыходных ситуациях. Его последний опыт в «Вест Бромвиче» в 2021 году закончился-таки вылетом. Но у «Лидса» сейчас не то положение, чтобы рефлексировать по поводу каждого сценария, пережитого многоопытным Эллардайсом. До финиша сезона четыре тура. «Лидс» поднял ставки и бросил кости, решив, что лучший специалист по выживанию – выгоднее, чем Грасия, который проиграл семь из 12 матчей.

Очевидно одно: времена, когда таким менеджерам как Фергюсон давали время на преодоление стартовых неудач, давно прошли. Теперь все ждут результата сразу. И это вполне вписывается в общечеловеческое ускорение жизни. Мы стали жить быстрее. У этого есть и свои плюсы, и свои минусы. Ты расширяешь спектр, широту выбора, перебирая большее число вариантов, но из-за этой быстроты можешь легко пропустить нечто по-настоящему ценное, не дав ему времени впечатлить тебя.