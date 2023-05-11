«Зенит» — не «Бавария» из РПЛ. Немецкий гегемон в центре успешной системы

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вчера, 21:36

А вокруг клуба Семака нет цветущего поля футбола.

Сами поклонники петербуржцев часто пишут, что хотят увидеть лучшее сопротивление «Спартака», ЦСКА и остальных, интригу до конца сезона. А бывший генеральный директор «Зенита» Черкасов добавил своих размышлений:

Пока мы не вернемся в еврокубки, невозможно проверить, насколько хорошо работает подход Семака. Последний опыт выступлений был печальным, даже при Сергее Богдановиче. Выиграть чемпионат, имея более качественный состав, длинную скамейку и безразмерный мешок для премиальных, можно пять, шесть, десять раз. В условиях изоляции это все не очень показательно.

Это не обесценивание большого успеха, ведь Черкасов хвалит команду и Семака. Но рано сравнивать «Зенит» с «Баварией». В Бундеслиге почти всё устроено иначе. Петербуржцам полезно прислушаться к бывшему директору. Есть моменты, что мешают стать народными любимцами, а ведь это логичный шаг к величию после пяти титулов подряд.

Семак не спешит быть искренним

Что в голове у Сергея Богдановича? Сложно сказать. Редко говорит, что думает, а не что от него хотят услышать. Такой тип человека. Приспосабливался, чтобы часто побеждать. Но даже фанаты «Зенита» порой чувствуют неискренность, злятся. Не нравится тренеру Дзюба? Стоило это озвучить. Не унижаться попыткой пожать руку, чтобы Артём отказался. Боится Семак уехать тренировать в мощную лигу? Пусть скажет. Нельзя доказать тренерский талант в лиге, где одна команда сильно опережает все остальные. Семак точно добротный наставник. Его вклад в чемпионства глупо отрицать. Но разве не созданы условия, в которых справятся многие другие? Фактор неизбежности успеха «Зенита» влияет, когда доходит до оценок тренера. Нравится, что наставник в вечном поиске, но многие фанаты искренне пишут, что с «Зенитом» первым стал бы даже Талалаев. Это неправда, но обратное Семак не докажет, пока конкуренты так часто огорчают.

Клубу вредит могущество фанатов

Тот случай, когда властью наделили, не спрашивая, в интересах ли это футбола в Санкт-Петербурге и в стране. Местное «Динамо» уничтожили. Вывезли в Сочи. Никто не подумал, что можно создать на базе соседей сильную команду, чтобы не было девиза «один город – одна команда». Стройка стадиона «Зенита», который клубу достался в аренду за один рубль в год на 49 сезонов, тоже поставила пятно, без которого клуб мог обойтись. «Зениту» иногда приписывают грехи, которые к ним изначально не относятся. Государственное финансирование футбола всюду. Судейство было ужасным, когда дрались Газзаев и Семин, до «Зенита». Но понимание, что у главных фанатов клуба есть власть, явно не увеличивает армию поклонников. Собственные ультрас против существующей футбольной системы, а их «Зенит» как символ конформизма.

Верификация класса лишь в Европе

Откуда знать, что «Зенит» прибавили или сбавил без Азмуна, Дзюбы, Ракицкого и Ловрена, если команды нет в Лиге чемпионов? Семак точно не подготовил Дугласа, Барриоса и Малкома так, чтобы их с руками оторвали фаворита этого турнира. Еврокубки для верификации силы. Мощь «Барселоны», которая мало пропускает в Ла Лиге и заберет титул у «Реала», перепроверяли в группе ЛЧ и в плей-офф ЛЕ . Экзамен Хави не сдал. А «Зенит» не допустили. Без еврокубков быстренько вылетели от «Динамо» в Кубке России, досрочно завоевать чемпионство. Скучно, как ни крути. Дело не в том, что выиграл «Зенит». Тот же вывод, если бы в таких условиях оказался любой другой – «Спартак», ЦСКА или «Ростов». Нужны еврокубки, чтобы проверить силу Семака и Малкома. А их нет. И в Азию идти опасно. Вдруг парни с ближнего и с дальнего востока сильнее, чем клубам РПЛ кажется?

Не всем нравится Рио-де-Жанейро

Дзюба четко сформулировал одну из пролетарских претензий к «Зениту». Команда из Санкт-Петербурга или из Рио-де-Жанейро? Многие болели за Аршавина и Кержакова, а к легионерам душа не лежит, хотя они сильные. Где воспитанники «Зенита», если в академию клуба вложили много миллиардов рублей? Понятно, что в футболе высоких достижений легионеры будут костяком команды. За всеми чемпионства ЦСКА , «Локомотива» и «Спартака» стоят иностранцы. Но нужен баланс, а Семак ставит на третий план интересы российских игроков. С Мостовым тренер ссорился. Чистякова бросил под поезд незаслуженной критики. Бакаева непонятно зачем пригласил. Кузяева не ценил. Курс выбран, метод работает, чемпионство отпразднуют, когда босс «Зенита» посетит матч-концерт против «Краснодара». Но вместе с пятью титулами фаворит не обретает статус российской «Баварии».

Немецкий футбол это живая система

В Германии вокруг гегемона из Мюнхена целая экосистема из других клубов без огромных долгов и с частным финансированием. Сборная Германии была чемпионом мира с Мюллером, Нойером и футболистами других клубов. Гордились не только успехами Левандовски. «Бавария» побеждала в Лиге чемпионов. А «Зенит» в ближайшие годы там не сыграет. И даже если вернется, скорее, чтобы подарить аргументы критикам, нежели ради полуфинала. Никто не требовал побеждать тех, кто намного богаче. Но у «Зенита» был такой бюджет, что стоило каждый год ходить в плей-офф ЛЧ . Не получалось. Сейчас в российском футболе золотые времена у одного Семака, а закрытость вредить любой динамичной системе. Причем заметно, что тренер это понимает. Семак затаил дыхание от тревоги, ведь если синхронно уйдут Малком, Клаудиньо и Вендел, то у «Зенита» могут начаться проблемы с кислородом.