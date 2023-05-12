Приключения итальянцев в Европе. И «Вест Хэм»

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сегодня, 00:56

В Лиге Европы и Лиге Конференций полуфиналы получаются упорными.

Лига Европы

«Рома» (Италия) – «Байер» (Германия) – 1:0 (Бове 63)

Матч в Риме прошел под знаком ощущения, что впереди будет еще ответная игра. Жозе Моуриньо слишком опытный еврокубковый боец, чтобы раскрывать все карты в первом же матче двухраундового противостояния. Поэтому дебют тут даже остался за «Байером», но «Рома» неплохо все засушила и не позволила леверкузенцам расшатать игру, а потом и перехватила инициативу. «Рома» отработала максимально прагматично. Острее «Байер» не был, пусть и владел мячом под 60 процентов времени.

Второй тайм только увеличил процент владения мячом у «Байера». Но по истечении часа игры леверкузенцы оказались в положении отыгрывающегося. Свой редкий шанс римляне использовали. Простой розыгрыш с забросом на Абрахама, скидкой на Бове и ударом все того же Тэмми завершился добиванием Эдоардо. Выйдя вперед, «Рома» оказалась в излюбленной стихии Моуриньо и не отпустила своей победы. Хотя на последних минутах суматоха перед воротами едва не привела к проблемам. Патрисиу столкнулся с Ибаньесом, мяч отскочил к Фримпонгу, но его удар блокировал Кристанте.

В итоге больше 62 процентов времени мячом владели гости, добившиеся точности передач под 85 процентов. Но «Рома» чаще доводила свои атаки до ударов. У римлян всего 12 попыток, пять из которых были точными. У «Байера» — десять ударов и лишь два из них оказались точными. Понятно, что в гостях «Роме» придется несладко, и явного фаворита тут еще нет. «Байер» дома проиграл только один из семи последних матчей во всех турнирах, а «Рома» на выезде выиграла только одну встречу из десяти последних.

«Ювентус» — «Севилья» — 1:1 (Гатти 90+6 – Эн-Несири 26)

Главный боец Лиги Европы продолжает свой путь к финалу. Эту ничью на выезде «Севилья» может занести себе в актив, однако, исходя из сценария встречи, наверное, фанаты этой команды будут немного расстроены, потому что все шло к победе испанцев. До последнего момента.

Если матч в Риме был прагматичным и осторожным, то встреча в Турине пылала страстью с первых минут. В стартовой половине встречи «Севилья» могла решать все вопросы, потому что создала с наскока массу голевых моментов, но реализовала только один. Быстрая комбинация с передачей Окампоса завершилась голом Эн-Несири, который уже к исходу получаса встречи выглядел совершенно логичным. Настолько невзрачно смотрелись туринцы. Правда, вскоре «Севилья» потеряла одного из главных созидателей – травму получил Окампос. Это немного убавило пыл испанцев на второй тайм.

Первая же половина осталась целиком за гостями. Они нанесли 12 ударов по воротам «Ювентуса» за тайм. Пять из них пришлись в створ. Туринцы ответили лишь тремя неточными попытками. Так что они еще были счастливы, что отделались счетом 0:1 к перерыву. А вот на второй тайм уже не очень правильную тактику выбрали гости. Массимилиано Аллегри, понимая, что стартовый вариант вообще «не вывозит», достаточно быстро стал проводить замены, и они действительно бодрили «Ювентус».

А вот «Севилья» все сильнее и сильнее прижималась. Она пыталась наладить игру на контратаках, однако без Окампоса вылазки не удавались. Только во второй половине встречи «Ювентус» владел мячом 67 процентов времени. Уже туринцы нанесли восемь ударов, два из них пришлись в створ. А «Севилья» за всю вторую половину отметилась лишь одной неточной попыткой Хесуса Наваса.

Но это давление туринцев было куда менее острым, чем налеты «Севильи» в первом тайме. Тем не менее, на шестой добавленной минуте после розыгрыша углового и суматохи перед воротами Буну скидку Погба в ворота замкнул Гатти. Оба футболиста вышли на замену, кстати. Как и подававший с угла поля Кьеза. Можно сказать, что Аллегри угадал с заменами. Однако ничья по такому матчу выглядит для туринцев большой удачей. В Севилье они точно не будут фаворитами.

Лига Конференций

«Вест Хэм» (Англия) – АЗ (Нидерланды) – 2:1 (Бенрахма 67 (пен), Антонио 76 – Рейндерс 41)

Немного неожиданно развивался матч в Лондоне, где даже кризисный «Вест Хэм», который в чемпионате поправил в последнее время дела, выглядел явным фаворитом против АЗ , четвертой команды Нидерландов. Гости сразу стали лучше владеть мячом и распоряжаться им. Правда, острее оказывались ответные выпады «Вест Хэма». При 40 процентах владения мячом лондонцы пробили по воротам восемь раз с тремя попаданиями, а АЗ – пять раз, но с теми же тремя точными. И одна из точных попыток оказалась голевой. Так что к перерыву голландцы вели.

Занятно, что после перерыва владеть мячом больше лондонцы не стали, хотя счет вроде как обязывал. Но их игра изменилась и стала еще более острой. АЗ же сосредоточился на контроле мяча, которым пытался засушить игру, что напрашивалось при таком сценарии. Сделать это не получилось. В середине второго тайма Бенрахма реализовал пенальти, а менее чем через десять минут Антонио вывел «Вест Хэм» вперед. И это не казалось чем-то неожиданным. Лондонцы за вторую половину пробили по воротам 11 раз с тремя точными попытками, а у АЗ было лишь три удара, и те – неточные.

«Фиорентина» — «Базель» — 1:2 (Кабрал 25 – Диуф 71, Амдуни 90+3)

Если в Турине итальянская команда счастливо спаслась от поражения в компенсированное время, то во Флоренции другие итальянцы терпели неожиданный проигрыш. Хотя все начиналось для «Фиорентины» хорошо. Она в привычном стиле захватила контроль над игрой, взяла мяч, территорию, накатывала атаку за атакой и нанесла восемь ударов, два точных, один голевой – в исполнении Кабрала. «Базель» пытался контратаковать, но с тремя ударами угрозы почти не нес.