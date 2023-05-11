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Многие насмехаются над миланцами в полуфинале ЛЧ. Но футбол это спорт, а не видеоигра

вчера, 09:56
Лига чемпионов

Оппонируем саркастичным острякам.

«Милан» и «Интер» всегда о результате

Выскочками называют аристократов. Пишут: «Меня не удивили». Земля крутится не для того, чтобы вас впечатлять. Особенно забавно, когда подобное говорят москвичи, ведь клубы столицы не завсегдатаи полуфиналов еврокубков, чтобы учить других жизни. Итальянцы в футболе всегда играли на результат.

Поэтому непонятно, почему в разных странах издеваются над «Миланом» и «Интером». «Клубы уровня Лиги Конференции». «Не заслужили, повезло со жребием». Причем это даже не аналог воя о выходе крутой Хорватии в финал ЧМ. Или после победы Греции на Евро, где Рехагель убрал с пути Недведа и Фигу.

Многие словно вчера узнали, что для взрослых мужчин футбол – работа. Иногда выполняют её лучше, иногда хуже. А претензии к миланцам сродни тем, что были к Португалии на Евро-2016, или к Франции на ЧМ-18. Команду Дешама обвиняли в «рациональном футболе». Впрочем, как и сборную Испании в ЮАР.

Но Роналду, Пепе, Гризманна, Мбаппе, Иньесту и Касильяса спасали армии фанатов. У «Милана» и «Интера» «средние составы»? Ага, только критики видят слабые места, больше никто так не умеет. Так почему Хави вылетел в группе со «средним» «Интером»? Деньги якобы должны всегда выигрывать в футболе.

«Реал» и «Манчестер Сити» — примеры этому, но миланцы сами у истоков системы. Молодой бразилец Роналдо переехал из Барселоны в Милан, не в «Челси». А Берлускони катал легенд «Милана» на вертолете до того, как Абрамович купил первую яхту, чтобы позже приглашать на ее борт Моуриньо и Терри.

Не стоит унижать великие клубы, которые снова сыграли в плей-офф ЛЧ, только потому, что Серию А не скупили американцы с шейхами, как случилось с АПЛ. Авторы саркастичных оценок неправы во всем. А по делу выступил на тему результатов в спорте баскетболист – грек Яннис Адетокумбо.

В жизни на один успех десяток неудач

«Милуоки», за который играет Яннис, сенсационно вылетел в плей-офф НБА. Спортивная неудача, поскольку в серии разгромно уступили слабенькой команде из Майами. Но вот ответ Янниса на вопрос, считает ли он такое выступление провалом, содержит парочку мудрых мыслей:

Боже мой. Ты задал мне этот же вопрос о провале год назад, Эрик. Вот скажи: тебя каждый год на работе повышают в должности? Нет. То есть весь год твоей работы можно считать неудачей? Нет, конечно же. Каждый год, что ты работаешь, ты двигаешься к чему-то, к какой-то цели.

К тому, чтобы заслужить повышение. К тому, чтобы обеспечить свою семью, купить себе дом, позаботиться о родителях. Это все не провал, а шаги к успеху. Майкл Джордан за 15 сезонов был чемпионом в шести. Получается, остальные девять были провальными?

Сразу отметим, что грек манипулирует. Неправильно сравнивать представителя уникальной профессии, для которой надо родиться быстрым и выше двух метров, с профессией, где совсем другие правила и возможности. Но футбольный чемпион Анчелотти не зря согласился с Яннисом, который выиграл для «Милуоки» первый за полвека титул два года назад.

Не сравниваем мужиков с зарплатами в десятки миллионов долларов и парней из офисов. Учитываем, что фаворит всегда неправ, если вылетел от заведомо более слабого соперника. Но грек не жаловался, а скорее констатировал, что проигрывал даже Майкл Джордан. Путь к вершине не является провалом автоматически, как не является грехом метод.

У Пиоли и Индзаги нет возможностей «Баварии», «Барселоны» и ПСЖ. У них нормальный крепкий футбол. «Милан» без Леау развалился, «Интеру» повезло, но ошибки часть жизни. «Барселона» отдавала верные путевки дальше в ЛЧ годами, но ее не перестали после этого любить. Да и частые победы «Реала» не красят ЛЧ. Хорошо, что миланцы в полуфинале.

Спорт это не футбольный менеджер

«Ливерпуль» с трудом переиграл «Тоттенхэм» в финале. «Манчестер Сити» проиграл «Челси», хотя сильнее. Лишь в футбольном менеджере победить намного проще, если у твоих игроков выше рейтинг. В жизни «Лилль» был выше ПСЖ с Меньяном. А теперь Мик пропустил дважды от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

Это жизнь. Индзаги слышал за спиной шушуканье о замене на Конте, но он в шаге от финала. Футбол прекрасен тем, что ваши знания не гарантируют верное предсказание. Невозможно обыграть теорию вероятностей, когда столько переменных. Можно лишь угадать, а потом гордиться этим, но это снова теория вероятностей.

Прогнозирует такое количество людей, что один безумец поставил на полуфинал «Милана» и «Интера». Вместе с тем не отрицаем наличие в футболе класса. Магическое понятие, не имеющее границ и четкой формулировки, но интуитивно понятное. Например, Кевин Де Брюйне выше классом, чем Стивен Джеррард.

Но Лигу чемпионов в Стамбуле выигрывал пока только Стивен. За класс не дают трофеи. Мбаппе и Месси сидели вчера у телевизоров, а Мхитарян и Джеко забивали в полуфинале ЛЧ. За этот шанс для каждого надо любить футбол. Один на миллион, ведь в центре внимания были и останутся матчи самых сильных клубов.

Дайте Давиду шанс побить Голиафа

Тем более, победа Давида в Лиге чемпионов случается очень редко. И «Милан» зря разносят. Вчера «Интеру» мог проиграть любой клуб, от «Баварии» до «Барселоны». Не верите? Спросите у «Вильярреала» и МЮ. Футбол не пьеса по сценарию, чтобы только самые дорогие составы клубов в лучшей форме встречались в финале.

Справедливо, когда трофей у самого крутого участника. Но жребий для того и существует, чтобы шанс появился у каждого. «Барселона» могла быть на месте «Интера», пройти их путь в плей-офф. Многие ждали Кварацхелию в полуфинале. Но раз солидный шаг в финал сделал Индзаги, то он герой весны. Стоит признать и похвалить.

«Нерадзурри» — красавцы, а интригу не хороните. Как раз несовершенство соперников при наличии характера позволяет верить в камбэк. ЛЧ была бы скучной, если на старте плей-офф можно было назвать финалистов. Зачем винить заслуженных победителей? В мире одержимости зрелищем скорее вините «Бенфику» и «Наполи».

Две более зрелищные команды, чем миланские, вылетели, а могли вчера выдать триллер 4:3 на стадионе имени Марадоны. Можете спокойно желать успеха строго «Реалу» или «Манчестер Сити» в финале, особенно если есть детские травмы «автобусом» Моуриньо в «Интере». Но к Индзаги и Пиоли какие вопросы?

Если хочется слепого веселья, то берите в руки джойстик. А футбол это спорт и профессия, где отбор из сотен миллионов детей. Кому-то полуфинал не понравился, но 34-летний Генрих и 37-летний Эдин шли к нему всю жизнь. Для «Интера» случился особенный вечер, не стоит их опыт обесценивать.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 12:31
По игре даже Сити не смог в Мадриде, еле отскочили с подарка Камингвы
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 12:30
По игре в обороне и по сумасшедшей реализации, но не по игре Тухеля, её не было и не могло быть.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:27
Все команды на пути к лч тот челси прошел по игре. Вот челси ди матео да - и барса, и бавария были острее
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 12:26
Ни в коем случае,по физике, только по физике, кторой Тухель прикрутил самоотверженность и везение. Игру в первый сезон, особенно в полсезона, особенно в первый месяц не ставят.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:22
Челси тухеля в первый сезон по игре прошел в финал, если что.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:58
Все правильно в статье. Автор прав несмотря на разные и в тоже время похожие проблемы - на такой стадии слабых команд быть не может.
DXTK
DXTK
вчера в 12:04
Милан и Интер в ЛЧ это гордость Италии, только они в 21 веке брали ушастого, а уж над кем там смеются то это над Ювентусом с их 5 подряд проигрышами в финале.

Я думаю в ЛЧ особенно в плейофф слабых команд не бывает, и Интер и Милан заслужили играть на такой стадии. это именитые клубы европы.

Наверно Интер на 95 % находится уже в финале, что нельзя сказать об другой паре, где есть Реал и МС. Пускай в финал выйдет МС и мне кажется матч с Интером будет интересен, потому что если Реал пройдет в финал, то титул будет за ними, и это не интересно, уже знаешь кто победит.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:49
Разве раньше по другому было?
Челси с Ди Маттео и Тухелем тоже не должно было быть даже в полуфиналах, как и Тотенхема и матрасников.
Это кубковый турнир и весной в нём творятся чудеса, зависящие в основном от формы команды на конкретный момент времени.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:14
У меня пятиминутка ненависти после прочтения таких статей бывает. Мысль автора скачет, как мяч по картофельному полю какого-нибудь "Газовика-Урюпинск", невозможно даже мысленно дискутировать с автором, который просто набрасывает на вентилятор всё, что под руку подворачивается.

Причём порой он сам себе противоречит, например, одновременно у него "Не всё решают деньги" и "Частые победы «Реала» не красят ЛЧ." При этом "Реал" все последние годы находится на 6-7 месте по трансфермаркту и с одним составом и ветеранами обыгрывает клубы, которые тратят максимум денег, выбрасывают по 600 миллионов за сезон, как некоторые. То есть в принципе не всё решают деньги, но, с другой стороны, надоело, что не всё решают, так, что ли?))

Я уж не говорю про то, что "Милан" и "Интер" действительно не в лучшей форме и ну реально они не клубы уровня плей-офф ЛЧ.
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 10:29
за чем натягиват сову на Глобус? Интор и Милон дествийтельно два клуба уровня Лиги Конфедераций. при нормальном жеребии ни кто из них не вышол бы даже в 1-4 финала
hvh8ma9wrq3e
hvh8ma9wrq3e ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:20
Полный бред - невозможность отменить ставку. Нечаянно нажал не ту клавишу - кирдык. Сохраняешь лидерство в группе на финише кучей мелких ставочек, пошёл чайку попить, приходишь - у кого-нибудь зашла шальная ставка и твоя система стала абсолютно неактуальной - извини тоже кирдык. Ахинея конечно редкостная
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:19
Проблемы появлялись и много раньше, и нередко. Вопрос закрыт.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 10:12
Столько лет небыло ни каких проблем, а теперь вдруг появилась техническая проблема. Самим не смешно ???
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:09
Это было нужно по важным причинам связанным с технической стороной работы данной опции.
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