Многие насмехаются над миланцами в полуфинале ЛЧ. Но футбол это спорт, а не видеоигра

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вчера, 09:56

Оппонируем саркастичным острякам.

«Милан» и «Интер» всегда о результате

Выскочками называют аристократов. Пишут: «Меня не удивили». Земля крутится не для того, чтобы вас впечатлять. Особенно забавно, когда подобное говорят москвичи, ведь клубы столицы не завсегдатаи полуфиналов еврокубков, чтобы учить других жизни. Итальянцы в футболе всегда играли на результат.

Поэтому непонятно, почему в разных странах издеваются над «Миланом» и «Интером». «Клубы уровня Лиги Конференции». «Не заслужили, повезло со жребием». Причем это даже не аналог воя о выходе крутой Хорватии в финал ЧМ . Или после победы Греции на Евро, где Рехагель убрал с пути Недведа и Фигу.

Многие словно вчера узнали, что для взрослых мужчин футбол – работа. Иногда выполняют её лучше, иногда хуже. А претензии к миланцам сродни тем, что были к Португалии на Евро-2016, или к Франции на ЧМ -18. Команду Дешама обвиняли в «рациональном футболе». Впрочем, как и сборную Испании в ЮАР .

Но Роналду, Пепе, Гризманна, Мбаппе, Иньесту и Касильяса спасали армии фанатов. У «Милана» и «Интера» «средние составы»? Ага, только критики видят слабые места, больше никто так не умеет. Так почему Хави вылетел в группе со «средним» «Интером»? Деньги якобы должны всегда выигрывать в футболе.

«Реал» и «Манчестер Сити» — примеры этому, но миланцы сами у истоков системы. Молодой бразилец Роналдо переехал из Барселоны в Милан, не в «Челси». А Берлускони катал легенд «Милана» на вертолете до того, как Абрамович купил первую яхту, чтобы позже приглашать на ее борт Моуриньо и Терри.

Не стоит унижать великие клубы, которые снова сыграли в плей-офф ЛЧ , только потому, что Серию А не скупили американцы с шейхами, как случилось с АПЛ . Авторы саркастичных оценок неправы во всем. А по делу выступил на тему результатов в спорте баскетболист – грек Яннис Адетокумбо.

В жизни на один успех десяток неудач

«Милуоки», за который играет Яннис, сенсационно вылетел в плей-офф НБА . Спортивная неудача, поскольку в серии разгромно уступили слабенькой команде из Майами. Но вот ответ Янниса на вопрос, считает ли он такое выступление провалом, содержит парочку мудрых мыслей:

Боже мой. Ты задал мне этот же вопрос о провале год назад, Эрик. Вот скажи: тебя каждый год на работе повышают в должности? Нет. То есть весь год твоей работы можно считать неудачей? Нет, конечно же. Каждый год, что ты работаешь, ты двигаешься к чему-то, к какой-то цели. К тому, чтобы заслужить повышение. К тому, чтобы обеспечить свою семью, купить себе дом, позаботиться о родителях. Это все не провал, а шаги к успеху. Майкл Джордан за 15 сезонов был чемпионом в шести. Получается, остальные девять были провальными?

Сразу отметим, что грек манипулирует. Неправильно сравнивать представителя уникальной профессии, для которой надо родиться быстрым и выше двух метров, с профессией, где совсем другие правила и возможности. Но футбольный чемпион Анчелотти не зря согласился с Яннисом, который выиграл для «Милуоки» первый за полвека титул два года назад.

Не сравниваем мужиков с зарплатами в десятки миллионов долларов и парней из офисов. Учитываем, что фаворит всегда неправ, если вылетел от заведомо более слабого соперника. Но грек не жаловался, а скорее констатировал, что проигрывал даже Майкл Джордан. Путь к вершине не является провалом автоматически, как не является грехом метод.

У Пиоли и Индзаги нет возможностей «Баварии», «Барселоны» и ПСЖ . У них нормальный крепкий футбол. «Милан» без Леау развалился, «Интеру» повезло, но ошибки часть жизни. «Барселона» отдавала верные путевки дальше в ЛЧ годами, но ее не перестали после этого любить. Да и частые победы «Реала» не красят ЛЧ . Хорошо, что миланцы в полуфинале.

Спорт это не футбольный менеджер

«Ливерпуль» с трудом переиграл «Тоттенхэм» в финале. «Манчестер Сити» проиграл «Челси», хотя сильнее. Лишь в футбольном менеджере победить намного проще, если у твоих игроков выше рейтинг. В жизни «Лилль» был выше ПСЖ с Меньяном. А теперь Мик пропустил дважды от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов.

Это жизнь. Индзаги слышал за спиной шушуканье о замене на Конте, но он в шаге от финала. Футбол прекрасен тем, что ваши знания не гарантируют верное предсказание. Невозможно обыграть теорию вероятностей, когда столько переменных. Можно лишь угадать, а потом гордиться этим, но это снова теория вероятностей.

Прогнозирует такое количество людей, что один безумец поставил на полуфинал «Милана» и «Интера». Вместе с тем не отрицаем наличие в футболе класса. Магическое понятие, не имеющее границ и четкой формулировки, но интуитивно понятное. Например, Кевин Де Брюйне выше классом, чем Стивен Джеррард.

Но Лигу чемпионов в Стамбуле выигрывал пока только Стивен. За класс не дают трофеи. Мбаппе и Месси сидели вчера у телевизоров, а Мхитарян и Джеко забивали в полуфинале ЛЧ . За этот шанс для каждого надо любить футбол. Один на миллион, ведь в центре внимания были и останутся матчи самых сильных клубов.

Дайте Давиду шанс побить Голиафа

Тем более, победа Давида в Лиге чемпионов случается очень редко. И «Милан» зря разносят. Вчера «Интеру» мог проиграть любой клуб, от «Баварии» до «Барселоны». Не верите? Спросите у «Вильярреала» и МЮ . Футбол не пьеса по сценарию, чтобы только самые дорогие составы клубов в лучшей форме встречались в финале.

Справедливо, когда трофей у самого крутого участника. Но жребий для того и существует, чтобы шанс появился у каждого. «Барселона» могла быть на месте «Интера», пройти их путь в плей-офф. Многие ждали Кварацхелию в полуфинале. Но раз солидный шаг в финал сделал Индзаги, то он герой весны. Стоит признать и похвалить.

«Нерадзурри» — красавцы, а интригу не хороните. Как раз несовершенство соперников при наличии характера позволяет верить в камбэк. ЛЧ была бы скучной, если на старте плей-офф можно было назвать финалистов. Зачем винить заслуженных победителей? В мире одержимости зрелищем скорее вините «Бенфику» и «Наполи».

Две более зрелищные команды, чем миланские, вылетели, а могли вчера выдать триллер 4:3 на стадионе имени Марадоны. Можете спокойно желать успеха строго «Реалу» или «Манчестер Сити» в финале, особенно если есть детские травмы «автобусом» Моуриньо в «Интере». Но к Индзаги и Пиоли какие вопросы?

Если хочется слепого веселья, то берите в руки джойстик. А футбол это спорт и профессия, где отбор из сотен миллионов детей. Кому-то полуфинал не понравился, но 34-летний Генрих и 37-летний Эдин шли к нему всю жизнь. Для «Интера» случился особенный вечер, не стоит их опыт обесценивать.