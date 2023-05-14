«Ювентус» – «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Кремонезе», который состоится 14 мая 2023 года
«Ювентус»
«Старая синьора» выбилась уже на второе место в чемпионате Италии и имеет большие шансы финишировать в топ-4 по итогам сезона. Сейчас в активе «Ювентуса» 66 баллов, и он опережает «Интер» по дополнительным показателям, а также имеет на одну сыгранную игру меньше. Также туринцев волнует и ответная встреча с «Севильей» в Лиге Европы, ведь в домашнем поединке они выглядели неубедительно.
11 мая «Ювентус» разошелся миром в первом полуфинале Лиги Европы с «Севильей» (1:1), а седьмого числа оказался сильнее «Аталанты» в чемпионате (2:0).
«Кремонезе»
У команды очень мало шансов спастись в Серии А на следующий футбольный год, однако они все еще остаются. Сейчас «Кремонезе» располагается на 19 месте с 24 баллами и отстает от «Вероны» на шесть пунктов, имея одну игру в запасе. Чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за выживание, гостям следует набирать очки в поединке с «Ювентусом», во что большинство болельщиков и экспертов верят с трудом.
6 мая «Кремонезе» на своем стадионе обыграл «Специю» (2:0), а третьего числа поделил очки с «Миланом» на выезде (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 1.4
- Ничья – 4.7
- Победит «Кремонезе» – 7.9
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «старой синьоры» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Кремонезе» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Кремонезе» при двух ничьих
- Пять из десяти последних выездных поединков «Кремонезе» завершились ничьими
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Гости будут отчаянно сопротивляться более квалифицированному сопернику и вряд ли позволят много забить нынешнему «Ювентусу».