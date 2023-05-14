«Ювентус» – «Кремонезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Кремонезе», который состоится 14 мая 2023 года

«Ювентус»

«Старая синьора» выбилась уже на второе место в чемпионате Италии и имеет большие шансы финишировать в топ-4 по итогам сезона. Сейчас в активе «Ювентуса» 66 баллов, и он опережает «Интер» по дополнительным показателям, а также имеет на одну сыгранную игру меньше. Также туринцев волнует и ответная встреча с «Севильей» в Лиге Европы, ведь в домашнем поединке они выглядели неубедительно.

11 мая «Ювентус» разошелся миром в первом полуфинале Лиги Европы с «Севильей» (1:1), а седьмого числа оказался сильнее «Аталанты» в чемпионате (2:0).

«Кремонезе»

У команды очень мало шансов спастись в Серии А на следующий футбольный год, однако они все еще остаются. Сейчас «Кремонезе» располагается на 19 месте с 24 баллами и отстает от «Вероны» на шесть пунктов, имея одну игру в запасе. Чтобы рассчитывать на продолжение борьбы за выживание, гостям следует набирать очки в поединке с «Ювентусом», во что большинство болельщиков и экспертов верят с трудом.

6 мая «Кремонезе» на своем стадионе обыграл «Специю» (2:0), а третьего числа поделил очки с «Миланом» на выезде (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.4

Ничья – 4.7

Победит «Кремонезе» – 7.9

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «старой синьоры» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Кремонезе» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Ювентус» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Кремонезе» при двух ничьих

Пять из десяти последних выездных поединков «Кремонезе» завершились ничьими

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Гости будут отчаянно сопротивляться более квалифицированному сопернику и вряд ли позволят много забить нынешнему «Ювентусу».