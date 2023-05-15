Символическая сборная 27-го тура. Чалов, Митрюшкин и герои «Ахмата»

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вчера, 13:37

В составе настоящие футбольные бойцы.

Вратарь

Антон Митрюшкин («Химки») – сатисфакция тура

Ничья против «Спартака» не спасет «Химки», но удачный матч напомнит другим клубам о Митрюшкине. Карьера воспитанника «красно-белых» складывается не очень удачно. Даже против московского клуба ему не повезло, Соболеву дали нанести мощный удар. Но Антон сделал в том матче семь сэйвов, четыре из них были запоминающимися. У Селихова тоже два ярких спасения, оба вратаря здорово поработали в день ничьей.

Защитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Второй раз подряд босниец в сборной тура. На прошлой неделе на его счету был красивый гол, теперь его игра помогла руководству «Динамо» принять давно назревшее решение уволить Йокановича. У Дарко голевая передача, а еще Тодорович классно сдерживал попытки Скопинцева и Захаряна разогнать атаки левым флангом.

Евгений Морозов («Факел») – полезность тура

Морозов головой выбил мяч с линии ворот после мощного удара Гоцука. Евгений классно навешивал, пытаясь создать моменты для Гонгадзе. Но форвард не забил, а вот Морозов создал гол в ворота «Пари НН». Евгений заработал победный пенальти в поединке за «шесть очков». По итогам тура «Факел» обошел «Крылья Советов» в таблице. Важнейшая победа и крутая игра Морозова.

Сильвие Бегич («Урал»)

По уровню мастерства бывший защитник «Рубина» и «Крыльев Советов» выделяется из оборонцев «Урала». Ганчаренко не всегда может на него положиться, но когда Бегич в ударе, то помогает во всех фазах игры. Сильвие порадовал голевой передачей на Юшина, но также удачно перехватывал мячи и не дал развернуться опасным форвардам «Оренбурга».

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

Сыграл еще круче, чем Тодорович. Богосавац тоже отдал голевую передачу, но дополнительно создал еще один момент. И если его коллега Дарко работал позиционно, то Мирослав вступал в борьбу – шесть важных оборонительных действий не позволили игрокам «Динамо» успешно атаковать ворота Шелии правым флангом.

Полузащитники

Михайло Баньяц («Краснодар») – реванш недели

Баньяц помог забить Малкому, ведь неправильно сыграл в защите. Как и Клаудиньо в эпизоде с ударом самого Михайла. Но молодой серб не остановился после неудачи, пошел в атаку и огорчил Кержакова. У «Краснодара» перспективная команда. Баньяц один из тех, на чей прогресс рассчитывают.

Иван Обляков ( ЦСКА ) – стабильность весны

Проблемы со здоровьем не выбили надолго. Против «Торпедо» Иван сыграл агрессивно. Открылся на передачу Чалова и забил, участвовал в других атаках в дерби. На десерт Иван вынудил Самсонова заработать в концовке удаление. Ивану нравится играть справа со смещениями в центр на ударные позиции. Обляков сейчас один из лучших российских футболистов.

Нене Гбамбле («Ахмат»)

У «Ахмата» кадровые проблемы, но Ташуев сохраняет спокойствие. Его команда разгромила «Динамо», а одним из самых активных был именно Нене. Ивуариец занимал левый фланг, активно смещался в центр и даже искал моменты в чужой штрафной площади. Даса его держал, что не помешало невысокому игроку забить головой. Техничный атакующий хавбек перекрыл отсутствие Бериши в основе.

Нападающие

Никита Бурмистров («Сочи») – активность тура

Во встрече двух южных клубов «Ростов» сыграл не очень классно, и молодая линия обороны не является этому объяснением. А вот Никита завелся. На счету атакующего игрока семь ударов и три созданных момента. Никто не сыграл активнее, даже футболисты «Зенита» в праздничный день против «Краснодара». Победный гол «Сочи» забил человек, заменивший Никиту, но Бурмистров подготовил почву для поражения Карпина и «Ростова».

Мохамед Конате («Ахмат») – мощь тура

Второй раз подряд Конате в команде героев. Теперь у него нет дубля, как неделей ранее, но Мохамед был очень активным против «Динамо». Проблемы соперника в обороне упростили ему задачу, но у форварда шесть ударов и участие еще в трех атаках с выходом на ударную позицию. Физически крепкий нападающий тащит «Ахмат» вперед, поскольку постоянно давит на защитников и уверен в себе.

Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – дубль тура

В шикарной форме. К двум голам добавил умный результативный пас на Облякова. У Чалова теперь 17 мячей в чемпионате, высший показатель в карьере. Фёдор сочетает игру в оттяжке, так как на острие Заболотный, с заходами на ударные позиции. Не дал Бабурину шанса отразить пенальти, прочитал ошибку защитника. Фёдор в ударе, ждёт приглашений из топ-5.

Главный тренер

Сергей Ташуев («Ахмат»)

«Ахмат» на пятом месте в таблице. Обыграли третьего призера прошлого сезона «Динамо», оторвались от «Краснодара» на три очка. «Спартак» теоретически еще можно достать. Ташуев успокоил агрессивную команду, его опыт и хладнокровие помогают, невзирая на кадровые потери. «Ахмат» в полном порядке, что ощутили на себе футболисты «Динамо», которые не получали в этом сезоне защиту и помощь Йокановича.

Интрига тура. Борьба за выживание