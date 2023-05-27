«Верона» – «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1685220516

вчера, 23:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Эмполи», который состоится 28 мая 2023 года

«Верона»

«Верона» не смогла набрать очков в последних двух турах и усложнила себе задачу по выживанию в Серии А. Коллектив занимает 18 место с 30 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл, поэтому победа в предстоящей встрече с немотивированным «Эмполи» может дать шанс покинуть зону вылета. Матч не имеет яркой вывески, но довольно интересен с турнирной точки зрения.

20 мая «Верона» проиграла на выезде «Аталанте» (1:3), а 14 числа на своем поле минимально уступила «Торино» (0:1).

«Эмполи»

В последних матчах «Эмполи» выглядит достаточно уверенно, а разгром деморализованного очередным штрафом «Ювентуса» требует особого внимания. Коллектив обеспечил себе место в Серии А и сейчас занимает 14 место с 42 баллами и просто доигрывает сезон. Тем не менее, коллектив ждет непростая игра, ведь «Вероне» следует идти вперед, чтобы набирать очки и спастись в самой концовке футбольного года.

22 мая «Эмполи» на своем поле не оставил шансов «Ювентусу» (4:1), а 15 числа на выезде поделил очки с «Сампдорией» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 1.65

Ничья – 3.95

Победит «Эмполи» – 5.3

Статистика

«Верона» выиграла лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Эмполи» не может выиграть уже восемь матчей подряд на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Верона» победила «Эмполи» только в одной встрече из пяти последних

Прогноз

Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Хозяева обязаны побеждать и приложат максимум усилий для достижения цели с первых минут поединка. Прогнозируем успех «Вероны» в 1-2 мяча.