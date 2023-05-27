«Верона» – «Эмполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Эмполи», который состоится 28 мая 2023 года
«Верона»
«Верона» не смогла набрать очков в последних двух турах и усложнила себе задачу по выживанию в Серии А. Коллектив занимает 18 место с 30 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл, поэтому победа в предстоящей встрече с немотивированным «Эмполи» может дать шанс покинуть зону вылета. Матч не имеет яркой вывески, но довольно интересен с турнирной точки зрения.
20 мая «Верона» проиграла на выезде «Аталанте» (1:3), а 14 числа на своем поле минимально уступила «Торино» (0:1).
«Эмполи»
В последних матчах «Эмполи» выглядит достаточно уверенно, а разгром деморализованного очередным штрафом «Ювентуса» требует особого внимания. Коллектив обеспечил себе место в Серии А и сейчас занимает 14 место с 42 баллами и просто доигрывает сезон. Тем не менее, коллектив ждет непростая игра, ведь «Вероне» следует идти вперед, чтобы набирать очки и спастись в самой концовке футбольного года.
22 мая «Эмполи» на своем поле не оставил шансов «Ювентусу» (4:1), а 15 числа на выезде поделил очки с «Сампдорией» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 1.65
- Ничья – 3.95
- Победит «Эмполи» – 5.3
Статистика
- «Верона» выиграла лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Эмполи» не может выиграть уже восемь матчей подряд на выезде
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Верона» победила «Эмполи» только в одной встрече из пяти последних
Прогноз
Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Хозяева обязаны побеждать и приложат максимум усилий для достижения цели с первых минут поединка. Прогнозируем успех «Вероны» в 1-2 мяча.