Чемпионаты мира: гол левой, гол правой — и всё это за первые 240 секунд матча

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вчера, 22:20

2 июня 1986 г. в 12-00 по местному времени, в самое полуденное пекло, начался в далёком мексиканском городе Ирапуато матч ЧМ -86 между сборными СССР и Венгрии.

Смотрел я тот матч по телевидению, по первой программе, как и все советские граждане. Проверил в газетных архивах во сколько начинался репортаж — в 22-00 по Москве. Я был тогда студентом последнего курса, готовился к защите диплома, цветной телевизор в общаге был в комнате отдыха, так что просмотр был в большой компании.

И первые же минуты матча принесли немало радости и положительных эмоций всем болельщикам и болельщицам огромной страны.

Не прошло и пяти минут матча, а счёт уже был 2:0 в пользу сборной СССР . Тогда я не вёл никаких записей и футбольной статистикой не занимался. Но сегодня информации достаточно. И вот какое наблюдение я сделал, проанализировав все случаи на мировых чемпионатах, когда в первые 4-5 минут игры забивались 2 (или более) голов.

Про «или более» можно дальше и не вспоминать — не было таких случаев. А вот 2 гола в первые 240 секунд матча, то бишь за первые 4 минуты — это было, и не один раз.

Поехали.

Двое забили за пять минут, а потом они же забили и все пять голов

19 июня 1954 г. в Цюрихе на стадионе Хартрум во втором туре группового этапа встречались сборные Австрии и Чехословакии. Надо сказать, что за всю историю эти сборные до этого встречались в 21 матче с 1925 г., и ни разу никто не выигрывал из них крупно. Правда, в последний раз они играли в 1949 году.

На ЧМ -54 обе команды попали в одну группу. Тогда по регламенту команды проводили только по 2 матча в этих группах. И только в случае равенства очков при определении 2-го места — игрался дополнительный матч за выход в плей-офф.

В этой группе никаких дополнительных матчей не понадобилось. Австрия и Уругвай расправились с соперниками (Чехословакия и Шотландия) под ноль. Хотя Австрия в первом матче минимально одолела Шотландию. Но оба фаворита группы в сумме наколотили 15 голов двум аутсайдерам, не пропустив ни единого гола в свои.

Австрия очень активно начала матч против Чехословакии 19 июня. На 3-й минуте последовал пас практически из центрального круга в район штрафной площади сборной Чехословакии, по центру. В штрафную на метра полтора-два вбежал австриец Эрнст Стояспаль и, не давая мячу коснуться газона, с левой ноги переправил мяч не сильным ударом по дуге в ворота. У Стояспаля был №21 на спине, у вратаря Имриха Стахо был такой же номер.

Что касается написания фамилии австрийца на русском, то пишут и Штояспаль, и Стояшпаль. Между прочим, последний вариант произносит немецкий диктор в переводчике Google. Но англоязычные комментаторы и начало и продолжение этой фамилии произносят через «с». Есть варианты написания и без мягкого знака.

Нет сплошной видеозаписи матча, поэтому точного хронометража указать не могу. Но в отчётах фигурируют 3-я и 4-я минута.

На видео в очередной раз мяч направляется в адрес №21 Стояспаля, он входит в штрафную, продвигается, не доходя до угла вратарской площадки падает, кувырок, но мяч сохраняет, поворачивается спиной к воротам и пытается отдать мяч партнёрам. Но пас не проходит и от ноги защитника мяч летит в сектор закругления перед штрафной. И практически с границы этого сектора закругления (с 18 метров) мощный удар сходу правой ногой наносит набежавший Эрих Пробст №10. Счёт 2:0, на видео показывают часы над трибунами, минутная стрелка перешла от деления 4 к следующему на циферблате, но время на установку новой таблички со счётом было затрачено. Так что всё правильно — гол состоялся на 4-й минуте.

Австрия выиграла тот матч со счётом 5:0, прошла в плей-офф, где в 1/4 финала был самый результативный матч в истории чемпионатов мира. Хозяева швейцарцы забили 5, Австрия смогла «и более» — целых 7 голов. А вот в полуфинале было забито также изрядно — 7 мячей, но 6 из них побывали в воротах сборной Австрии, в финал прошли будущие триумфаторы турнира сборная Германии.

Зато в матче за 3-е место Австрия одолела своих одногруппников, сборную Уругвая, которые были на чемпионате в ранге действующих чемпионов мира. Единственный раз в своей истории сборная Австрии вошла в четвёрку сильнейших команд на турнирах Кубка мира, завоёванное 3-е место — наивысший их успех.

А в матче против Чехословакии все 5 мячей забивали только уже названные футболисты. Эрих Пробст после второго гола в ворота Стахо, недолго думая, оформил и хет-трик. Его голы зафиксированы на 4, 21 и 24 минутах, три гола подряд, в одном тайме — чистый классический хет-трик, натуральный.

А Эрнст Стояспаль забил пятый гол уже во втором тайме, на 65 минуте. К сожалению, видео с моментом этого второго гола Стояспаля нет, в отличие от всех голов Пробста в ворота Чехословакии. Есть только фрагмент уже после того гола. Забил Стояспаль и ещё один гол на турнире, в матче против Уругвая. Это был пенальти на 16 минуте, он открыл счёт в матче.

На фото момент матча Австрия — Чехословакия. GI в подписи утверждает, что в этом моменте Стояспаль (в белой футболке) как раз забивает пятый гол в матче. Но другие источники говорят о том, что это не момент гола, а заблокированный вратарём удар.

Эрих Пробст забил на ЧМ -54 6 голов, забивал в 4 играх подряд. Не смог он отличиться только в матче за 3-е место.

На фото Эрих Пробст:

Двое забили за пять минут, а пятеро забили пять

После ЧМ -54 прошло 32 года, за это время проведено 5 турниров Кубка мира. Сборная Бразилии успела стать 3-кратным чемпионом мира. Италия тоже стала 3-кратным обладателем почётного трофея. Появились новые чемпионы — Англия, Аргентина. Германия в 1974 снова стала чемпионом.

Но за это время ни в одном матче не было забито 2 гола в течение первых 4 или 5 минут.

Наступило 2 июня, 3-й день ЧМ -86. Кстати, хотел написать «игровой день», но поймал себя на мысли, что в зарубежной прессе и интернет-изданиях термин «игровой день» подразумевает нечто другое — они говорят об одном туре, сколько бы дней он ни длился. Так что я поостерегусь использовать такой оборот речи.

Матч СССР — Венгрия был в первом туре. Начало получилось ошеломительным.

Партнёры бросили по правому флангу в прорыв Николая Ларионова. От одного венгра он ускользнул, устоял на ногах. Второй всё-таки его сбил. Не очень далеко от углового флага это было. Быстро подтянулись наши игроки в штрафную площадь.

Василий Рац навесил на ближний угол вратарской, мяч от кого-то отскочил и Павел Яковенко №8 метров с 8 пробил низом левой ногой в ближний угол. Счёт открыт! Случилось это на исходе 2-й минуты матча.

Не прошло и 2 минут, как дальним сильным ударом с правой ноги Сергей Алейников вогнал мяч в левую от вратаря девятку. Так за 4 минуты наши футболисты забили два мяча в левый от вратаря угол — сначала низом, затем верхом.

В том матче советские футболисты также забили 5 мячей. Да, я помню, что счёт был 6:0. Но никакой ошибки нет. Просто один гол был зафиксирован как автогол, «виновник» венгр Ласло Дайка. Но в отличие от матча 1954 года в сборной СССР забивали 5 человек. А мог быть и седьмой гол, и шестой человек в списке забивших — но вышедший на замену Вадим Евтушенко не забил пенальти — пробил выше ворот.

Два «застрельщика» сборной СССР в том матче.

Павел Яковенко:

Сергей Алейников №20:

Кстати, я в связи с защитой диплома, а потом с отбытием на пляжи близ Пицунды, далеко не все матчи ЧМ -86 видел. Но финальный матч Аргентина — Германия смотрел по цветному телевизору в 50 метрах от кромки воды, воды Чёрного моря, в большущей компании студентов-аспирантов, на открытом воздухе. Незабываемые впечатления!

Прошло ещё почти три десятка лет, состоялось 6 турниров Кубка мира. За это время новые команды чемпионы мира появились (Франция, Испания). Бразилия и вовсе стала пентакампеоном. Подтянулась за ней и Италия. Аргентина догнала по количеству трофеев своих извечных соперников-соседей Уругвай. Но подобных скорострельных дебютов в матчах на мировых чемпионатах более не встречалось.

И вот пришёл 20-й турнир в 2014 году.

Двое уложились в пять минут дважды за матч

25 июня в третьем туре группового этапа сошлись Нигерия и Аргентина. Эта пара довольно часто за последнее время сходилась друг с другом на разных турнирах, то Олимпиады, то чемпионаты мира. Противостояние что надо!

Матч игрался в Порту-Алегри. Как водится в последнее время, свои два первых матча команды провели в разных городах с разъездами.

Матч начался без раскачки.

На 3-й минуте из центра поля Хавьер Маскерано бросает по левому флангу в прорыв Ди Марию. Тот входит с мячом в штрафную и с левой ноги метров с 7-8 бьёт низом в ближний угол.

Не пропустивший в первых двух матчах ни одного гола нигерийский вратарь Винсент Энияма и на сей раз вроде как подставил руку и смягчил удар. Но мяч всё равно полетел глубже и попал в штангу. От штанги круглый попадает в спину (голову) вратаря и вновь летит в ту же штангу, отскакивает по дуге через вратаря в поле, в район 11-метровой отметки, левее. А там уже набежал Месси и с левой ноги вколотил мяч под перекладину.

На стоп-кадре через мгновение Месси мощно вколотит мяч под перекладину:

Пока радовались, пока отдышались, нигерийцы уже организовали ответ и Муса тоже с левого фланга, но правой ногой в обвод вратаря кладёт мяч в сетку. Между голами прошло секунд 80. Не рекорд, конечно. Рекорд-то составляет 48 секунд, показан на ЧМ -78, но тогда мало времени уходило на радости и объятия.

Муса своим обводящим ударом закрутил мяч и в обход защитника Сабалеты, и вне досягаемости вратаря Сабельи:

Вновь не потребовалось и пяти минут, чтобы забить два гола в матче мундиаля. Но зато теперь отличились обе команды.

В команде Аргентины на турнире забивал пока только Месси, в третьем матче подряд, это его 3-й гол на турнире. Но Месси на этом не остановился. В компенсированное время первого тайма он мастерски исполнил штрафной, забив очередной гол на турнире. В первом тайме поиграли ещё минуту с небольшим — тут и обнимашки и всё такое, время-то идёт.

А вот через 1 минуту и 54 секунды после начала второго тайма всё тот же Муса мастерски сравнял счёт. Этакая перестрелка двух человек. На двоих они положили 4 гола. Ответ был в обоих случаях по времени быстрым, во втором случае пришлось, правда, сходить в раздевалку, но берём только время игры.

И в матче всё-таки было забито 5 голов! Забил аргентинец, но не Месси — Маркос Роха провёл победный гол.

Традиция забивать не менее 5 голов в подобных матчах сохранилась. И заметьте, что с каждым разом подобные сюжеты происходят в матчах всё дальше от начала турнира.

Если в 1954 это был второй тур, а в 1986 году первый, то в 2014 это уже третий тур, или как говорят «у них» — третий игровой день.

Пять голов всё-таки было!

Следующего события с искромётным и голевым началом долго ждать не пришлось. Уже на ЧМ -2018 в России в матче Хорватия — Дания было зафиксировано такое событие.

И что характерно — состоялось это в четвёртый игровой день, а по-простому — в 1/8 финала.

1 июля в Нижнем Новгороде в белом были датчане. Они и начали с центра и в первой же атаке сумели взять ворота Субашича. С правого фланга был аут, выбросил далеко, к 11-метровой точке, через пару лёгких касаний мяч оказался под левой ногой №13 датчан практически у левого угла вратарской площадки. Ударил щекой и совсем не сильно. Мяч полетел в цент ворот, вратарь выбросил наперерез удару левую ногу, но его корпус был на некоторой высоте от газона, и мяч должен был прокатиться под вратарём. Но Субашич успел опустить свою левую руку и мяч попадает в неё. А от руки уже в сторону штанги, а от штанги и в ворота. Прошло 57 секунд матча. Хотя ФИФА в своём отчёте о турнире указывает 55 секунд.

Но на стоп-кадре хорошо виден секундомер, а также мяч у левой стойки ворот, только-только пересёкший лицевую линию.

Ответный гол Хорватия забила через 2 с небольшим минуты. Мяч неожиданно отскочил к Марио Манджукичу, и он правильно им распорядился.

На стоп-кадре Манджукич лежит на линии вратарской площадки, практически в таком же месте, с которого забивал и датчанин №13 Матиас Йоргенсен на противоположной стороне поля. А мяч уже пересёк линию и приближается к сетке в глубине ворот.

Больше голов с игры футболисты не смогли забить, ни за 90 минут, ни за 120. Традиция с 5 голами в подобных матчах нарушилась? И да, и нет! Усилиями игроков обеих команд в серии послематчевых пенальти было забито ровно 5 голов.

Из 35 серий послематчевых пенальти на мундиалях только в 6 матчах оказалось в сумме 5 реализованных ударов, довольно редкое событие.

Если вы не обратили внимание, то подскажу — во всех 4 перечисленных матчах первый гол был забит левой ногой, а второй правой.

Будет ли продолжение в этой цепочке событийных дебютов на последующих мундиалях — предсказать невозможно, но, вероятно, будет. А вот сколько этого придётся ждать — да кто ж его знает…

Но коллекция неплохая. Да, в поле зрения были не только «правильные» голы, но и автоголы. Но подходящих случаев не подвернулось.