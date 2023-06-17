«Бавария» и «Реал» борются за Коло Муани, победитель ЛЧ – в Саудовской Аравии. Новые трансферные слухи

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вчера, 10:27

Рынок на стадии прогрева.

Громкие трансферы любят тишину – но некоторые слухи все-таки просачиваются в медиа-поле – рассказываем о наиболее свежих инсайдах.

«Бавария» — в активном поиске форварда

Мюнхенцы давно определились, что исполнителя на острие атаки все же стоит подписать. На протяжении всего минувшего чемпионата у них не было чистого форварда – эта функция переходила от Чупо-Мотинга к Гнабри, от Гнабри к Мане, от Мане – к Мюллеру. Из всех только Эрик – профильный центрфорвард, но завершать моменты – не его профиль, а нужен именно такой.

Боссы немцев выделили на усиление этой позиции 100 миллионов евро и к открытию трансферного окна успели перебрать множество вариантов. Из наиболее интересных – переговоры с форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном. Контракт англичанина с лондонцами рассчитан до лета 2024 года, а новое соглашение до сих пор не подписано – это должно было снизить запросы «шпор». Однако те потребовали за страйкера 100 млн евро – и баварцев такая сумма не устроила.

Был вариант с Виктором Осимхеном, лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша Серии А и чемпиона Италии в составе «Наполи». Только вот контракт нигерийца с командой истекает в далеком 2025 году, что вкупе с ярким сезоном позволяет неаполитанцам диктовать условия – они просят за игрока минимум 150 млн евро.

Нерасторопность может привести к печальным последствиям. Также «Бавария» претендовала на Рандаля Коло-Муани, который провел ярчайший дебютный сезон в Бундеслиге за «Айнтрахт» (15 голов, 14 ассистов). На француза нацелился «Реал». Мадридцы готовы бороться за форварда с мюнхенцами, ПСЖ , «Челси» и МЮ – к тому же позиция нападающего у них пустует.

Саудовская Аравия переманивает топ-игроков

Арабские страны стали на удивление активны в переговорах с топ-игроками после того как Роналду оказался в «Аль-Насре». В эту лигу уже отправились форвард «Реала» и действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема, полузащитник «Челси» Нголо Канте (оба – в «Аль-Иттихад»), саудовские клубы также пытались заполучить Месси, контактировали с Неймаром, Серхио Бускетсом.

А теперь появились слухи, что ряды команды из Саудовской Аравии может пополнить победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Сити» — вингер Рияд Марез. Алжирец провел топ-сезон, оставался в обойме Пепа Гвардиолы, несмотря на высокую конкуренцию. За 30 матчей в минувшем сезоне АПЛ футболист отметился 5 голами и 10 ассистами. И аккурат перед финальным поединком в ЛЧ появился инсайд, что в Англию к Рияду летал президент аравийского «Аль-Ахли» Валид Муаат. Позднее сообщалось, что коллектив, пробравшийся в высший дивизион по итогам сезона, готов предложить вингеру контракт с годовым окладом в 50 млн евро.

И возможность осуществления сделки все же есть. Марез недоволен, что получает мало игровой практики в составе «горожан» — это и может подтолкнуть его обратиться к варианту с «Аль-Ахли».

Опорник «Брайтона» определился с новым клубом

Мойсес Кайседо за минувший сезон успел стать системообразующим опорником «Брайтона» — команды, которая впервые в своей истории финишировала в зоне еврокубков. Изначально было понятно, что удержать 21-летнего эквадорца – задача не из области реального. Зимой за него боролись «Арсенал» и «Челси» — сумма отступных доходила до 70 миллионов евро.

Несмотря на то, что в список претендентов на талантливого полузащитника весной добавились «Ливерпуль» и МЮ , «аристократы» с «канонирами» по-прежнему оставались в игре – и сейчас «синие» вырвались вперед.

По последним данным, Мойсес выбрал именно «Челси». Боссы клуба приступили к согласованию условий контракта с эквадорцем. Переговоры по деталям трансфера с «чайками» также продолжаются – сообщалось, что сумма компенсации за опорника котируется в районе 120 миллионов фунтов. «Аристократам» придется раскошелиться, хотя новым владельцам клуба к этому не привыкать.

Выбор Тюрама

Французский форвард в выгодном положении. Завершившийся сезон стал лучшим в его профессиональной карьере – 13 голов и 6 ассистов за 30 матчей Бундеслиги в составе «Боруссии» Менхенгладбах. Маркус не стал продлевать соглашение с коллективом и этим летом выходит на рынок свободных агентов.

При этом спрос на талантливого завершителя немалый. Еще в декабре говорили об интересе со стороны «Интера», так же игрока у себя хотели видеть МЮ , «Челси», «Барса». Уже летом в переговоры с Маркусом вступил «Милан». «Россонери» сделали Маркуса приоритетной целью на это трансферное окно – в случае, если сделку получится оформить, команда в следующем сезоне будет выстраиваться вокруг него и Рафаэла Леау. К слову, команда не является фаворитом в борьбе за француза – также в списке претендентов есть «Пари Сен-Жермен». А предложить Тюраму контракт с зарплатой на сумму в 6 млн евро в год миланцы не готовы.