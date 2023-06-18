Перес обезумел, подписывает 33-летнего форварда. «Реал» запутался в сложных комбинациях

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вчера, 12:55

Флорентино может переиграть сам себя.

Боятся допустить трансферную ошибку

Бензема для тактики «Реала» был слишком ценным. Уникальная роль, сложно повторить и ничего при этом не сломать. Анчелотти понимает что вряд ли продолжит работу в «Реале» через год. Прошлый сезон с поражениями от «Барселоны» и «Манчестер Сити» уже можно назвать переходным. Но дальше уйдут Кросс и Модрич, серьезный удар по структуре игры, как и прощение с Бензема.

У Карима не было нормального дублера со времен Игуаина. Бензема находил моменты, даже когда промахивался. Дошел до заслуженного «Золотого мяча». Но теперь нужен не резервист, а человек, который сменит Бензема в основе. Эндрик забивает в Бразилии, но слишком юный, законы запрещают перевезти ребенка в основу «Реала». А Кейн это проблема, ведь «шпоры» его не отпускают.

Вот Перес и придумал комбинацию. В Мбаппе летят стрелы критики после странных ответов на простые вопросы о будущем. Килиан заявил, что не объяснит, почему издевается над ПСЖ . Не хочет ни уходить сейчас, ни продлевать контракт. Разгадка может быть простой. Шейх из Катара готовится купить МЮ . Как только сделка выгорит, ПСЖ и спонсоры будут заталкивать Мбаппе в АПЛ .

Многие сомневаются, что у Ла Лиги светлое будущее. Учитывают скандалы с судьями, долги клубов и потерю бренда, который олицетворяли Месси и Роналду. А рядом с ними были другие легенды «Барселоны» и «Реала». Хитрый Мбаппе всё это понимает, взял паузу. В худшем случае его возненавидят фанаты ПСЖ . Зато Килиан увидит «Реал» сезона 2023/24. И если развалятся, то выберет АПЛ .

Из форвардов могут взять лишь Хоселу

Звучит как бред, но есть аргументы. Предположим, Холанд обещал «Мадриду» переговоры в 2024-м году. Нет сомнений, что Мбаппе может по решению катарских шейхов оказаться в их новой игрушке, в МЮ . За Кейна мертвой хваткой вцепился Леви. И в самом Мадриде сомневаются, что им нужен без пяти минут тридцатилетний нападающий. Раз так, то будут эксперименты. Даже запасные варианты, вроде Влаховича и Осимхена, одновременно ненадежные – эти парни не тащили в финалы ЛЧ , и дорогие.

Перес попросил Анчелотти прикинуть схему, где Виниуис, Родриго и Беллингем в тройке форвардов. Можно играть с Родриго на острие. Комбинировать модели, ведь «Реал» выступал «4-4-2» с «ромбом». На роль нового Зидана подходит Джуд, новый пятый номер. Англичанина не привяжут к центру поля, его можно представить на полуфланге. Понятно, что для успеха комбинации Винисиус должен в идеале работать на правом фланге, но если «Реал» охотится за Мбаппе, то бразильцу как раз нужна смена роли.

Того же Вальверде видели на разных позициях. Разрушал в середине поля, прятался между линиями, играл в атаке на правом фланге. Но для перестраховки пригодится Хоселу. Аренда 33-летнего путешественника из «Эспаньола» кажется логичным шагом. Бывший форвард «Реала» — чаще выходил в составе «Кастильи», может вернуться в знакомый клуб через 11 лет. Игрок в хорошей форме. Его впервые в жизни вызвали в сборную, которой сразу помогает. Кстати, Хоселу на три года моложе, чем Бензема.

Перес рискует остаться без нападения

Поставим себя на место Родриго. Его недооценивают в «Реале». Асенсио и Вальверде играли справа. Родриго затыкали дыры в центре атаки. Никаких гарантий для форварда нет. 22-летнему универсальному игроку надо держать в голове вариант, что Перес запланировал его трансфер. Мбаппе потребует дикие «подъемные», даже если придет свободным агентом. Также трансфер Килиана это тактический конфликт с Винисиусом.

Один из ключевых игроков «Реала» выступает на фланге француза. Помним, как Бэйла перевели на правый край, ведь слева был Роналду. Но повторение фокуса совсем не обязательно сработает. Мбаппе не играет справа. У Винисиуса тоже нет желания менять удобный фланг на новый и малознакомый. Также Килиан не идеальный центральный форвард. Тогда бы в сборной Франции не было Жиру, а играли впереди Гриманн и Мбаппе.

Поэтому по сумме всех данных можно сделать вывод, что Перес задумал трансферы, который может разрушить игру «Реала» в атаке. Что будет, если Вальверде, Родриго, Винисиус и Мбаппе перессорятся между собой? Всё это пойдет поверх еще одного стрессового фактора – смены наставника через год. Конечно, если Перес сохранит свою легендарную везучесть, то Беллингем, а Винисиус подружится с Мбаппе.

«Реал» поставил на кон свое величие

Если всё выгорит с Мбаппе, а Килиан заиграет феноменально, то будет «Реал» жить-поживать, добра наживать. Опередит «Барселону» в Ла Лиге, сделает больно не только «Ливерпулю» в ЛЧ . Вот только в реальной жизни для Бензема нет идеальной замены. Перес нервничает, отказывается от Кейна, не хочет платить за Мбаппе. Ситуация сложная, некоторые интересные кандидаты сами сомневаются.

Влахович рвется в «Реал», а может оказаться новым Йовичем. Кейну не хватает характера, чтобы стать новым Бензема. Для этого надо стукнуть кулаком по столу, договориться с Пересом и поставить «Тоттенхэм» перед фактом. Но Флорентино видит, что англичанин нерешительный. Зачем им «размазня»? Хоселу хотя бы боец, хотя и средний нападающий. Ждут Мбаппе, но рискуют его потерять, уступив могущественной АПЛ .

Ждут Холанда? Но Эрлинг может задержаться в Манчестере на много лет. И даже скандальный летний трансфер Килиана точно станет проблемой. Кроос прав, что дорогие сделки часто подводят. Безумно богатые шейхи спутали «Реалу» карты. Планировали на год отложить выборы тренера и форварда. Теперь надо спешить, рискуя величием, и это самая большая из возможных ставок.