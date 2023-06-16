Снова в финале. Вторая попытка Испании

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сегодня, 00:43

Италию опять остановили в полуфинале.

Второй полуфинал Лиги Наций тоже был близок к дополнительному времени, как и противостояние между Нидерландами и Хорватией. Но в итальянско-испанской баталии перевес одной из сторон оказался гораздо более существенным. Его хватило, чтобы решить судьбу матча без получаса дополнительной возни.

Быстрый обмен

Начало встречи выдалось многообещающим. Потому что счет был открыт уже на третьей минуте. И тут нужно отдать должное не только настрою испанцев на высокий прессинг, но и способности опытных итальянцев привозить проблемы к своим воротам. Помутнение случилось у Доннаруммы и Бонуччи.

Вратарь решил, что под давлением выносить мяч просто вперед было бы слишком просто и не соответствовало бы его крутому статусу. Поэтому сыграл на ближнего через центр. Этим ближним в районе дуги штрафной оказался Бонуччи. Леонардо тоже простых решений не стал искать и попытался каким-то недофинтом убрать с пути летевшего на него Гави. Хавбек «Барселоны» все же мяч выбил у защитника, и тот отскочил к Пино, который технично пробил мимо Доннаруммы в угол ворот. Участникам представления со стороны Италии осталось лишь разводить руками.

Впрочем, не прошло и десяти минут, как неуместно развел руками Ле Норман уже в штрафной Унаи Симона. Ситуация получилась забавной и тоже имела первоисточником нестандартное решение игрока сборной Италии. Дзаньоло получил мяч слева в штрафной. Можно было ждать удара или прострела оттуда, но он что есть мочи пробил внешней стороной стопы. Да так неточно, что мяч полетел бы параллельно линии ворот.

Но, видимо, Ле Норман, сопровождавший Дзаньоло, тоже не ожидал такого нелогичного удара, взметнул вверх руки, и в выставленное предплечье мяч попал. Одиннадцатиметровый технично реализовал Иммобиле, вернув равенство на табло. Можно было ожидать продолжения разгула в первом тайме, однако команды ограничились до перерыва лишь парой по-настоящему острых контратак.

В одной из них Фраттези даже пробил Симона и успел немного порадоваться голу. Но судьи отменили его, поскольку во время заброса Давиде находился в офсайде. Опасный ответ от имени испанцев держал Мората, чей удар с дуги штрафной выглядел мощным, но Доннарумма с ним справился, а на подборе подстраховали защитники.

И в первом тайме особыми изысками команды зрителей не порадовали. Это была не та равная борьба, которую демонстрировали в прошлом полуфинале Хорватия и Нидерланды, но в разных манерах Италия и Испания нейтрализовали друг друга.

Везет тем, кто везет

Надо отдать должное обоим тренерам в плане смелости решений. Они уже в перерыве провели перестановки. Де ла Фуэнте посчитал, что Родриго с задачей не справился, и выпустил Асенсио. А у Манчини появились Дармиан и Димарко вместо Спинаццолы и Бонуччи. Последний явно был не в форме, а на фланге Спинаццолы себя вольготно ощущал даже ветеран Навас.

Очень скоро Манчини провел новые перестановки, выпустив Кьезу и Кристанте вместо Иммобиле и Жоржиньо. Тут уже дело в потерянной Италией инициативе. С начала второго тайма на поле господствовали испанцы уже безраздельно. Итальянской атаки не было видно, конструктивных решений и выходов подопечные Манчини не предлагали. Нельзя сказать, что и эти замены как-то существенно сыграли в пользу Италии. Выходившие на поле футболисты тоже растворялись в испанском давлении.

В этом плане дальнейшие ходы де ла Фуэнте оказывались эффективнее, поскольку он своими заменами поддерживал интенсивность прессинга. Каналес, Руис, Фати, а позднее и Хоселу, возможно, не совершали каких-то прорывов и переломов, но позволяли Испании продолжать напирать. В отчаянии цепляясь за среднюю линию, Манчини напоследок уже выпустил Верратти вместо Фраттези. Но это все не было продиктовано желанием действовать активно, а служило реакцией на провалы в зонах и испанские угрозы.

Тем не менее матч катился к ничьей в основное время. Это несмотря на совершенно убойные моменты, которые имела Испания в самом начале второго тайма и позднее, ближе к его концу. Конечно, Италия еще будет потом заявлять, что и у нее был стопроцентный шанс выйти вперед. Когда Фраттези в упор пробил в Симона. Это был один из редких провалов центра обороны Испании во втором тайме.

Но напористость Испании сказалась перед самым свистком. Хоселу, который вышел на 84-й минуте, уже на 88-й отпраздновал гол. Родри подкараулил отскок перед штрафной и что есть мочи пробил. Мяч срикошетил о двоих итальянцев и перед голкипером отскочил к Хоселу, который в упор затолкал его в ворота. И это все – без офсайда.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (7) – 8 (3)

В плане нацеленности на ворота Испания превосходила Италию всю игру. В первом тайме испанцы пробили девять раз против трех попыток у итальянцев. Во второй половине эта тенденция сохранилась. Причем удары испанцев оказывались достаточно точными. Больше всех старались Мората и Родри, у которых семь и четыре удара соответственно. Самым бьющим итальянцем оказался Фраттези с тремя попытками.

Владение мячом (точность передач): 63% (89%) — 37% (79%)

В других показателях тоже наблюдается перевес Испании. Она не изменила традиции в области контроля мяча. Итальянцы пытались иногда организовать прессинг, но владение мячом испанцами становилось только увереннее и увереннее. Особенно во втором тайме, когда Италия была заперта около своей штрафной и совершила считанное число вылазок. Структурно игра испанской команды гораздо более логично выстроена и гораздо более разумна. Какой-то идеи у команды Манчини не наблюдалось.

Испанцы вполне заслуженно идут в финал Лиги Наций. Причем во второй подряд. В 2021 году они в решающем матче уступили Франции. Теперь предстоит встреча с Хорватией. А Италия в том же 2021 году уже играла в матче за третье место. Тогда она одолела Бельгию. Теперь предстоит сразиться с Нидерландами.