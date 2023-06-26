Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей

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вчера, 09:32

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Отобрали лучшее из личной жизни футболистов за прошедшую неделю.

Футболист «Челси» Рахим Стерлинг, как оказалось, любитель бокса.

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отдыхает с женой и ест осьминога.

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл женился.

Футболист «Интера» Хоакин Корреа наслаждается отдыхом на море со своей второй половинкой.

Игрок «Ромы» Леонардо Спинаццола женился ещё в 2020 году, но торжество пара решила провести этим летом.

Свадьбу сыграл и защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт.

На мероприятии присутствовал Эрлинг Холанд.

Милота дня. Эдин Джеко с ребенком на пути в Турцию. Получится ли у него в «Фенербахче»?

Лионелю Месси исполнилось 36 лет.

В РПЛ тоже сезон свадеб. Расписался форвард «Зенита» Матео Кассьерра.

А также хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Форвард «Спартака» Квинси Промес выложил фото с актером Стивеном Сигалом.

А форвард «Динамо» Федор Смолов стал крёстным отцом сына Павла Мамаева.

Малком наслаждается отцовством.

Всем хорошей недели, друзья! Лето почти в самом разгаре!