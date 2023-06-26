Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей

Отобрали лучшее из личной жизни футболистов за прошедшую неделю.
Футболист «Челси» Рахим Стерлинг, как оказалось, любитель бокса.
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отдыхает с женой и ест осьминога.
Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл женился.
Футболист «Интера» Хоакин Корреа наслаждается отдыхом на море со своей второй половинкой.
Игрок «Ромы» Леонардо Спинаццола женился ещё в 2020 году, но торжество пара решила провести этим летом.
Свадьбу сыграл и защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт.
На мероприятии присутствовал Эрлинг Холанд.
Милота дня. Эдин Джеко с ребенком на пути в Турцию. Получится ли у него в «Фенербахче»?
Лионелю Месси исполнилось 36 лет.
В РПЛ тоже сезон свадеб. Расписался форвард «Зенита» Матео Кассьерра.
А также хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Форвард «Спартака» Квинси Промес выложил фото с актером Стивеном Сигалом.
А форвард «Динамо» Федор Смолов стал крёстным отцом сына Павла Мамаева.
Малком наслаждается отцовством.
Всем хорошей недели, друзья! Лето почти в самом разгаре!