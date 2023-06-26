Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорФутбольная мода

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей

вчера, 09:32
Игроки проводят лето
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий

Отобрали лучшее из личной жизни футболистов за прошедшую неделю.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Футболист «Челси» Рахим Стерлинг, как оказалось, любитель бокса.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отдыхает с женой и ест осьминога.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл женился.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Футболист «Интера» Хоакин Корреа наслаждается отдыхом на море со своей второй половинкой.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Игрок «Ромы» Леонардо Спинаццола женился ещё в 2020 году, но торжество пара решила провести этим летом.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Свадьбу сыграл и защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей На мероприятии присутствовал Эрлинг Холанд.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Милота дня. Эдин Джеко с ребенком на пути в Турцию. Получится ли у него в «Фенербахче»?

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Лионелю Месси исполнилось 36 лет.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей В РПЛ тоже сезон свадеб. Расписался форвард «Зенита» Матео Кассьерра.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей А также хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Форвард «Спартака» Квинси Промес выложил фото с актером Стивеном Сигалом.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей А форвард «Динамо» Федор Смолов стал крёстным отцом сына Павла Мамаева.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей

Малком наслаждается отцовством.

Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, Смолов покрестил сына Мамаева. Лучшее из соцсетей Всем хорошей недели, друзья! Лето почти в самом разгаре!

Новичок «Зенита» Ду Кейрос сменил имидж
Сегодня, 14:14 Видео
Официально«Манчестер Юнайтед» показал новую домашнюю форму на сезон 2023/24
Сегодня, 12:44 Фото
ОфициальноДиас взял в «Ливерпуле» номер Милнера
Вчера, 14:41
В интернете появились фотографии третьей формы «Ливерпуля» на сезон 2023/24
25 июня Фото
Винисиус Жуниор сменил имидж
25 июня Фото
Звёзды футбола – бездарные рэперы. Но Леау, Депая и Промеса это не останавливает
25 июняВадим Багров в блоге Модный разговорКомментарии5
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:59
Почему в глазах Сперцяна боль? Его насильно женили?)
7t7qz6hnn3ae
7t7qz6hnn3ae
вчера в 11:32
Почему не Кокорин крестил сына Мамаева!?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 11:31
Смолов крестный папа стал!!! Похвально
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:15
Аарон Рамсдейл по привычке поймал мячик ! Даже два...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 