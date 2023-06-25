Звёзды футбола – бездарные рэперы. Но Леау, Депая и Промеса это не останавливает

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25 июня 2023, 16:08

Миллионеры играют в музыку бедных.

Рэп за пределами США – жалкая пародия

Европейский рэп как русский шансон, который к оригиналу не имеет отношения. «Любит наш народ всякое…» «Шансон» был популярен в России, хотя далек от авторской песни, независимо от стиля. Вертинский, Галич и Высоцкий были поэтами. А вот с авторами «русского рока» уже сложнее. Ведь это тоже пародия. Для ребенка 90-х логично слушать Цоя и компанию.

Но звезды того жанра прятали за якобы бунтарством вторичность и плагиат. Русский рок это не революция сознания, а лишь ностальгия. Музыке сложно быть андеграундом, ведь деньги там, где публика. Но мелодия архаична, из народа. За всеми современными жанрами бедные районы Ливерпуля и деревни Ямайки, рок, панк и рэп вышел из нищеты и поисков себя.

Элвису, Тупаку, Леннону, Биги и Меркьюри нужно было свое время и место. А дальше идет скатывание жанров в попсу. Судьба андеграунда. Сейчас в мире добивают ногами рэп, хотя этот жанр имел смысл лишь как контркультура. В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке люди читали о серьезных проблемах с отсылками и подтекстами. В Детройте и Комптоне писали о своей боли.

В футболе очень много фанатов рэпа. И среди рэперов много поклонников футбола. Дрейк поставил миллион долларов на победителя ЧМ . Но теперь, когда поют о сексе, деньгах и дорогих авто, хип-хоп не жилец. Нужна культура в фундаменте музыки, чтобы звучало и имело смысл. Рэп теперь лишь дорогой цирк, что легко доказать с помощью известных футболистов.

Футболистов разводят музыканты и поэты

Звукорежиссеры и продюсеры обожают богатых простаков, которые хотят записать альбом. Это как книги известных людей, изданные на их же деньги. Поэты и музыканты разводят знаменитостей на альбомы. И наперед знают, что получится плохо. Леау выпустил альбом, но даже фиты не спасают, Рафа бездарный рэпер.

Причем это не индийские фильмы, где создатели понимают, что снимают бред, издеваются над собой и балаганным жанром. Промес, Лукаку, Депай и Леау читают со зверской серьезностью. И никто не умеет этого делать. Даже человек с замашками гангстера – Промес, не является сильным рэпером. Его «пение» создано звукорежиссером. У Квинси нет яркого флоу, манеры читать текст.

Депай тоже любит записывать треки. И их невозможно слушать. Ни у одного футбольного рэпера не нашлось таланта, чтобы написать глубокий текст. Это богатые дети, с которыми нянчатся. Сейчас адвокаты подчищают за Промесом. И продюсеры «песен» футболистов понимают, какой продукт получится, поэтому животики самолюбивым «музыкантам» щекочут боты с хвалебными комментариями.

Из известных футболистов хорош только Дэвис

Канадец сильнее как рэпер, чем остальные. Но у Альфонсо нет песен о личном опыте, не умеет писать тексты. Дэвис рос в лагере для беженцев, его родители убегали от гражданской войны, чей призрак всегда висит над нестабильными политическими системами. А над игроком висит слабый текст песни с его участием, поэтому предлагаем лишь часть, где читает Альфонсо:

У будущего новичка «Реала» высокий интеллект и есть чувство юмора. Поэтому вместе со слухом получаем приличного исполнителя. Флоу Дэвиса сложно назвать невероятным, но если бы не карьера футболиста, у него были шансы прославиться как артисту в Канаде. Вот только музыка это способ жизни. Надо быть погруженным в репетиции и концерты с головой.

Для футболиста музыка всегда лишь хобби или эксперимент. Учитываем это, но отмечаем, насколько часто звезды позорятся. Понятно, что в мире, где миллионы слушают русский рэп, который давно догнал по отсутствию качества русский шансон, найдутся фанаты «песен» Депая, Леау и Промеса. Но лучше всего опыт футболистов в рэпе описывает пример Холанда.

Подростком Эрлинг записывал музыку с друзьями. Читал смешным голоском, а тексты отвечали жизненному опыту ребенка. Сейчас те попытки стать рэпером можно воспринимать лишь как пародию и стеб, но Холанд хотя бы ироничный парень. Когда миллионеры Депай, Промес и Леау притворяются бандитами из Комптона, то получается нелепо.

Игроки – поклонники умирающего жанра музыки

Лукаку высмеивали за попытку копировать американский акцент и читать рэп, но у бельгийца хотя бы связь со США , у него оттуда девушка, и она из хип-хопа. Впрочем, за океаном этот жанр тоже умер. Легенды стали пародиями на самих себя. Снуп Догг это обыгрывает постоянно, самоирония помогает известному во всем мире фанату футбола.

А вот если ты миллиардер, вроде Канье Уэста, но пытаешься играть во врага системы, то заканчиваешь антисемитскими заявлениями, комплиментами нацистам и работой с психиатрами. Как футболисту важно уйти до слабых матчей, так певцам важно вовремя остановиться. А если говорим о спортсменах, то им лучше не читать рэп.

Хип-хоп игроков годится только для высмеивания профессионалами. Качественно зачитать текст на скорости невероятно сложно. Даже исполнители новых волн обманывают слушателей в студиях, ведь у них нет флоу, как у Nas, Slim Shady, GZA, Notorious B.I.G. и 2Pac. В футболе, кроме Дэвиса, читать умеет лишь парень в маске DIDE.

Скрывает личность, но вычислили по татуировке. Это воспитанник «Ливерпуля», игрок «Кардиффа» Шейи Оджо. Но даже его песня стала вирусной, ведь под маской ждали знаменитость, вроде Сака или Заха. Но когда грайм, гангста-рэп и хип-хоп читают парни с миллионами на счетах, это в 99.9 % случаев смотрится жалко.

Музыка от души и для души. Никто не запрещает футболистам петь. Но в рэпе они ужасные, жанр очень сложный. Лучше бы деньги, потраченные на клипы, тексты, биты и запись треков, отдали на благотворительность.