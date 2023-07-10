Англия может выиграть Евро-2024. Осталось вывести Саутгейта и оборону на пик формы

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вчера, 19:03

Идеальный момент для триумфа Кейна, Сака и Райса.

Англичане повторяют испанский путь

Испанцы давно крутые на юношеском уровне, выигрывали турниры в различных возрастных группах. Но постоянно проигрывала «Красная Фурия». Где-то не везло, как с промахом Рауля против Франции. Где-то топили арбитры, как в матче с Южной Кореей Хидддинка. До 2008 года испанцы были классическими неудачниками, как сейчас Англия. Их последней победой на тот момент был триумф ушедшего из жизни хавбека Луиса Суареса на Евро-1964. Он выиграл за два года до победы Чарльтонов на ЧМ -66.

Много лет поют про кубок «Он возвращается домой», а трофеев больше не стало. На домашнем Евро-96 победу делили немцы и чехи. Спустя много лет в лондонском финале Евро-2020 дошли до серии пенальти, где Саутгейт отправил бить молодых игроков. Нервы Доннаруммы оказался крепче. На чемпионате мира до этого был вылет от Хорватии, а в Катаре не справились с элитной командой Франции. Всего один раз были в четверке лучших сборных на мундиале в новом веке. Зато молодые учатся побеждать.

Траффорд отразил пенальти на 99-й минуте финала против Испании. Голкипер «Манчестер Сити» утром накануне матча заявил напарникам, что отразит пенальти. Эта уверенность отличает новые поколения от славных ребят, вроде Бекхэма, Лэмпарда и Джеррарда, которые на крупных турнирах дрожали и ссорились в решающий момент. Англия за десять лет выиграла 7 крупных турниров для молодых игроков. Пусть на Евро попадут единицы из тех составов, Испания тоже по крупинке собирала великий «золотой состав».

Гвардиола и Клопп помогли британцам

Швайнштайгер считает, что Бундеслига настолько воодушевилась подходом Гвардиолы, что клубы отказались от своей природы и давили на новый испанский стиль. В итоге потеряли футбольные ценности, не получив победную сборную нового образца. Возможно, Бастиан немного промахнулся. Тогда увидим отложенный эффект и появление новых немецких игроков невероятного класса. Но пока у Флика проблемы за год до домашнего турнира, а молодые немцы не вышли из группы Англии, Израиля и Чехии на Евро-2023.

Главный молодой талант Германии – Мусиала, мог выбрать взрослую сборную Англии. Но если немцам Гвардиола, быть может, немного навредил, то АПЛ иностранные тренеры сделали сильнее. Начиная от Раньери, который показал, как могут побеждать середняки, и заканчивая Клоппом, Артетой и Гвардиолой. Их влияние на развитие ключевых футболистов сборной Англии очевидно. Посмотрите на Грилиша – очень вырос у Гвардиолы. Триппьер, Шоу и Райс могут через год показать невероятный футбол на Евро-2024.

Главные конкуренты не в лучшей форме

В рейтинге ФИФА Англия четвертая, но из европейцев выше только Франция. В какой форме команда Дешама подойдет к Евро-2024? Будут записными фаворитами, если Мбаппе проведет крутой сезон, но у них свои минусы и конфликты внутри команды. Бельгия откатится, если Тедеско поссорится не только с Куртуа. Хорваты стареют. У них есть интересные молодые футболисты, но поражение от Испании в финале Лиги Наций может быть лебединой пенсией создателей больших сенсаций. Нидерланды, Италия и Португалия в очном матче могут уступить Англии.

Выделяется Испания, но там не такой сказочный состав, как раньше. А вот у англичан по несколько сильных игроков на каждой позиции. Пикфорд и Рамсдейл в воротах. Триппьер, Уокер и Александр-Арнольд справа в защите, хотя Трента можно увидеть с Райсом и Белингемом в центре поля. В атаке Кейн, но есть Рэшфорд. Сака провел несколько классных сезонов, правый вингер растет. Англичане могут переживать за форму напарника для Стоунза, но рядом может бегать не только Магуайр. Харри, возможно, уйдет в «Вест Хэм», успокоится и выдаст удачный Евро-24.

Путь к титулу может преградить тренер

У англичан солидный набор аргументов для победы на чемпионате Европы, но на пути две очевидные преграды. Первая – надо разминуться с французами, чтобы их выбил другой соперник, поскольку у Мбаппе хватит наглости для очередной победы над Англией. Вторая – Саутгейт. Да, британец идеально подходит команде. Это находка, учитывая дефицит сильных местных тренеров и проблемы опытных иностранцев, вроде Капелло, с адаптацией в первой сборной Англии. Но Саутгейт не становится после четвертого места на ЧМ и второй строчки на Евро великим тренером.

Добавьте также нагрузки, которые нередко добивают футболистов из АПЛ в решающий момент. Если у испанцев, португальцев, немцев и французов получалось сыграть на характере, как сделала Италия на Евро-2020, то англичане часто не дожимают в решающий момент. Вспомните четвертьфинал против Франции. Англия не была хуже, чем команда Дешама. По ударам вели, мячом владели больше, в пас играли лучше. Но французов выручил Жиру, а Кейн снова не спас. Но Англия могла пройти Марокко и сыграть в финале с Аргентиной иначе, как команда Мбаппе.

Французы были близки к победе после выхода один на один с Мартинесом. Кейн и компания знают этого голкипера лучше, чем Коло. Англичане намекают на большой успех первой сборной триумфами молодежных команд. Так искали уверенность в себе испанцы и немцы до побед на ЧМ . Важны успехи в Лиге чемпионов. В «Ливерпуле», «Челси» и «Манчестер Сити» есть парочка толковых англичан.

Молодежь тоже прекрасная. Всё готово, но Саутгейту надо отработать на турнире в Германии лучше, чем Флик, де ла Фуэнте, Манчини, Тедеско и Далич. В Гарете будут сомневаться до момента, пока не поднимет над головой ценный трофей. А пока даже репетицию в Лиге Наций не провели. Сначала вылетели от голландцев, а потом пропустили два финала подряд.