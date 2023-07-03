Вратарские горести грандов РПЛ. Конкуренты есть у всех, кроме Акинфеева

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вчера, 21:31

Голкиперам нужен реванш за прошлый сезон.

Арифметика доказывает – скатились

Вратари в прошлом чемпионате получили чуть больше двух тысяч ударов в створ на всех. Отразили полторы тысячи попыток, а именно 70.8 %. Вроде бы неплохо, но за сезон до этого метких ударов было на сотню меньше, сэйвов примерно столько, как весной, а вот доля отраженных ударов была выше, 73.4 %. В этом параметре каждый процент важен, так что почти на три это много. Прошлый сезон не принадлежал игрокам обороны. Вратари в РПЛ традиционно выше классом, чем защитники, но даже талантливые, вроде Сафонова, допускали очень грубые ошибки.

И даже самые опытные мастера, вроде Кержакова и Шунина, не провели идеальный чемпионат в силу разных причин. Голкиперу «Зенита» повезло, что его очень редко тревожили, как и Акинфеева, но остальные работали часто и не всегда удачно. Голкиперам нужно взять реванш у самих себя в новом сезоне, если хотят увидеть шаг вперед для всей РПЛ . И что самое любопытные в этом разговоре – вряд ли стражи ворот готовы к невероятным подвигам, причем наперед можно аргументировать причины скепсиса.

Во-первых, из 38 голкиперов РПЛ прошлого сезона сразу 12 старше тридцати лет, в силу возраста уже не будет качественно скачка в игре. С возвращением Дюпина и трансфером Беленова ветеранов станет еще больше. Причем Песьяков, Акинфеев, Шелия, Шунин и Кержаков намного старше тридцати лет. Во-вторых, тренерские штабы заметили, что есть проблемы на последнем рубеже. Поэтому планируют устроить выборы первых номеров во многих командах, а внутренняя конкуренция вратарей не всегда на пользу команде.

Из грандов только у ЦСКА всё очевидно

Помазун продлил контракт с «армейцами» до 2028-го года и отправился еще на один сезон в аренду в «Урал». Это его четвертый подобный опыт подряд. Илья испугался уезжать в клуб из другой страны, останется в Екатеринбурге. Один из самых интересных голкиперов последних сезонов, но Акинфеев – глыба. Пока Игорь хочет играть в футбол, то автора «ноги Бога» никто трогать не будет. Особенно после очередной удачной серии пенальти в финале Кубка страны.

Но парадокс в том, что только у ЦСКА из грандов есть ярко выраженный первый номер. Идем по списку самых богатых клубов. У «Спартака» Селихов, но вряд ли Александра можно назвать голкипером, благодаря которому Абаскаль станет чемпионом. Внутренняя конкуренция с Максименко возможна, если младший из голкиперов не покинет команду летом, получив статус безнадежно запасного. Напряженность существует, два вратаря примерно одного уровня.

«Локомотив» нашел Лантратова, но при этом теряют Худякова. Агент юного футболиста надеется, что тот найдет новый клуб с игровой практикой. Гильерме готов посидеть на скамейке, но у Лантратова в «Химках» были разные периоды. Илью не взяли в «Зенит», но там теперь Кержаков, Одоевский, с которым продлили контракт, и Гойло. Хотят голкипера, который умеет играть ногами, но поскольку бразильцы в центре веселые, может дойти до игры вратаря руками.

Достаточно развалить оборону «Зенита», чтобы сезон заиграл новыми красками. Также играет красками желание «Динамо» показать достойный футбол с юными защитниками. И это невозможно, если Шунин или Лещук не покажут себя. Разумеется, во многих клубах есть первый номер и резервист. Но вспомните финал Кубка. Сафонов сидел на лавке, Агкацев играл в основе весь матч и серию пенальти. Даже для Матвея не было исключения, когда допустил парочку ошибок.

Главный минус – невозможность усиления

Вот где «Динамо» взять невероятного вратаря? Иностранные голкиперы высокого класса в РПЛ не поедут. И лимит надо учитывать. Получается, приходится вариться в собственном соку. Еще и нет подпитки матчами еврокубков, где вратарям, вроде Акинфеева и Сафонова, хватало работы. И это плохая история для голкиперов. Конечно, весной запомнились Лантратов и Шелия, были короткие истории успеха. Акинфеев неплохо провел весь сезон. Сафонов был хорош в первой половине до чемпионата мира и до серьезных разговоров о переезде в новый зарубежный клуб.

Голкиперы старались, но даже в «Сочи», где оборона начала часто ошибаться, ни один из вратарей – Заболотный, Джанаев и Адамов, не выручили тренеров. А Бабурин не спас от вылета «Торпедо». Егор остался в клубе из Москвы, и это ошибка, ведь минимум на сезон останется без РПЛ . Шунин в 36 лет может допустить ляпы в пользу Лещука, ведь у Личку свои представления о прекрасной игре голкиперов. После Гойло на повышение может пойти Ломаев из «Крыльев Советов», но пока в него не поверили, ведь это наследник Нойера. Иногда смелость действий в ущерб результату.

Из нестарых голкиперов, кроме Сафонова, приятно выделялся Помазун. Но Илья в 26 лет остался в составе середняка «Урала», ждет возвращения в ЦСКА после ухода Акинфеева на пенсию. Кстати, будущий сезон может стать последним в карьере не только для Игоря, но также для Шунина – контракт до следующего лета, Песьякова – аналогичная ситуация в «Ростове», и Кержакова. Михаил вообще может оказаться на скамейке. У возрастных голкиперов есть повод сыграть на пределе, скоро пенсия. А Сафонову, Худякову и Ломаеву нужен сильный сезон, чтобы заметили за рубежом.