Бой за право помочь Дзюбе и наладка крыльев. «Локомотив» — одна из загадок будущего сезона

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вчера, 15:44

Будут драться за «серебро» или разочаруют?

Вырисовывается костяк основы

Лантратов победил Худякова и Гильерме. Будет основным голкипером в клубе, где три вратаря уровня РПЛ . Молодому Худякову надо подумать об игровой практике, как сделал Одоевский, отправившись в «Волгарь». Хотя Даниилу в идеале надо мечтать о клубе из РПЛ . Гильерме мечтает о месте в руководстве «Локомотива», или о переезде домой в Бразилию? Узнаем очень скоро, но вратарская позиция одна из самых простых для оценки.

На левом фланге важно удержать Тикнизяна. Но приезд Самошникова, который закрывает оба края поля, намекает на планы армянина. Если не окажется в Бундеслиге этим летом, то может доиграться до серьёзной лиги через год. Наличие Ильи, Наира и возвращение из успешной аренды в «Ростове» Сильянова позволяет Галактионвоу не переживать за фланги. А четвёртым будет Ненахов. Квартет кандидатов на две позиции это интересно.

В центре защиты тоже полно вариантов. Говорили о приезде опытного иностранца. После травмы Магкеева вряд ли будет российская связка Кузьмичёва и Погостнова. Зато может получиться дуэт легионеров, если у Фассона и Конти не найдут проблем со здоровьем. А вот Едвая не ждут, хотя у него завершилась аренда в «Аль-Айне». Если с хорватом получится расстаться за деньги, то найдут замену, а если нет – вспомнят универсала Митая.

В центре поля читается два полузащитника из тройки. Баринов и Карпукас будут играть в основе, если только Дмитрий не понадобится в центре защиты после новых травм. Пиняев и Глушенков останутся основными инсайдами, подставят плечо Дзюбе передачами. У Артёма прямого дублера нет, а слухи о Комличенко, честно говоря, удивляют. Какой смысл опытному Николаю возвращаться в Москву, повторяя свой опыт в «Динамо»? Хотя есть и менее предсказуемые позиции, чем центр атаки.

Интересен состав четвёрки в атаке

Хотя у Михаила Михайловича базовой схемой является «3-4-2-1», если судить по всей тренерской карьере, вряд ли Самошникова и Тикнизяна сделают чистыми латералями, убрав одного человека из центра поля. Тем более, представитель «Локомотива» развеял слухи об уходе Миранчука и Жемалетдинова. Оба могут сыграть ниже по схеме, чем Дзюба. Конечно, менеджер может темнить, тогда ветераны договариваются сейчас с ЦСКА , ведь Медина ушёл в «Спартак», а Карраскаль ищет новую команду.

А Галактионов ищет идеальную схему, и база — «4-2-3-1», поэтому нужна «десятка». Говорили о Бакаеве, который может врасти в скамейку «Зенита». Но Зелимхан легко предпочтёт деньги, как сделал в прошлом году, когда уходил из «Спартака». В таком случае «десяткой» может стать Глушенков, а схема больше напоминать «4-4-2», ведь у Максима, как и у новичка команды Сарвели, если опыт работы в паре нападающих. На флангах тоже хватает людей, невзирая на прощание с Керком и Камано.

Пиняев и Глушенков – очевидный выбор, но Миранчук, Сарвели и Изидор легко сыграют также на позициях инсайдов. Заметно желание Галактионова набрать людей с запасом, причём чтобы футболисты были разноплановыми. Глушенков, Изидор, Дзюба и Сарвели могут сыграть на острие, но каждый покажет иной футбол. В «Локомотиве» отрицают, что французский легионер команды хочет покинуть клуб. Возможно, серия удачных выходов на замену убедили Вильсона, что ему надо остаться ещё на год?

Также Галактионову в поисках ответов по Изидору может помочь отсутствие реальных предложений молодому футболисту. Теоретически «Локомотив» может играть с четвёркой атаки в составе Глушенкова, Пиняева, Дзюбы и Изидора, ведь все умеют меняться местами. Неплохой выбор, ведь каждый может взять игру на себя, а это всегда опасно в РПЛ , где защитные линии в прошлом сезоне тотально проигрывали нападению.



Важно выстроить мощные вертикали

Лантратов, ведущий центральный защитник, Карпукас, «десятка» и Дзюба – будущий хребет, от присутствия которого прямо зависит место в таблице. «Локомотив» всегда пытался высоко прессинговать, даже когда в команде появились футболисты клуба, который наоборот давил в прошлом сезоне ниже всех – «Крыльев Советов». Глушенков и Пиняев попали в ритм Галактионова, но у «Локомотива» весной были сложные матчи.

Также им помогло отсутствие давления. А как только Дзюбе приказали обыграть «Зенит», то куда-то пропала вся природная наглость. Также уступили «Акрону», неудача в Кубке указывает на сырой проект. Тогда как удачные действия Тикнизяна и Пиняева слева напоминают, что Глушенкову справа тоже нужен надёжный латераль за спиной. Также будут короткие вертикали. Например, Дзюба и человек на позиции «десятки».

Возможно, для этого Сарвели появился в компанию к Жемалетдинову, который тоже легко сыграет под нападающим. Дополнительно важно формировать связи на полуфлангах. Например, как «Локомотив» будет выходить в атаку? Фассон прекрасно выполняет длинные передачи вперёд. Погостнов и Кузьмичёв в этом плане намного слабее, как и Конти. Должны помогать Карпукас и Баринов, особенно если они поделят опорную зону пополам.

«Локомотив» тактически точно один из самых интересных проектов будущего сезона. Галактионов обыгрывал «Динамо», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов». Тренер весной мог тестировать различные подходы. Приходилось терпеть без мяча, было везение, хватало сэйвов Лантратова. Но после масштабных перемен для подъёма с восьмого места в район второго нужна другая по качеству и стабильности игра.