Претенденты на корону АПЛ ищут «ключевой элемент». У «Лестера», «Челси» и «Ливерпуля» он был

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Не говоря о «Манчестер Сити».

В ленте новостей мелькают отсылки к переговорам «Манчестер Юнайтед» с новым голкипером. «Арсенал» не поскупился, забирая Рамсдейла. Пытаются отучить Аарона от плохой привычки – по сумме сыгранных в АПЛ матчей у него не лучшая разница между реально пропущенными голами и xG самих моментов. В истории АПЛ есть чемпион, у которого похожая судьба, но все гранды понимают важность надёжной игры голкипера по пути к чемпионству. Изучим свежий опыт, чтобы понять роль вратарей.

Сезон 2015/16. Каспер Шмейхель («Лестер»)

Каспер не Петер для мировой футбольной истории, но сын пошёл в отца. Выдал в команде Раньери невероятно крутой сезон. Заиграла вся оборона, где ещё не было Магуайра, но статистика красноречивая. «Лестер» пропустил всего 36 мячей. Шмейхель взял 73.5 % ударов, это один из лучших показателей в его карьере. 100 сэйвов Каспера и его надёжная игра – одна из веских причин чемпионства. И 15 «сухарей» доказывают, что Шмейхель поработал на славу.

Сезон 2016/17. Тибо Куртуа («Челси»)

У «Челси» Конте была статистика середняка АПЛ . По многим показателям находились в районе десятого места, иногда чуть выше. Но в защите статистика намного лучше. Стабильных игроков основы Аспиликуэту и Кэхилла поддерживал крутой голкипер Куртуа. Для Тибо это был важный сезон. Именно пропустив всего 28 мячей в АПЛ за весь сезон, он заинтересовал «Реал», куда попал через один год. В «Челси» у него были сложные отрезки, особенно в ЛЧ . Но когда вратарь команды, которая хорошо закрывается, берёт 73.7 % ударов, собрав 16 «сухарей», то Льорис и «Тоттенхэм» остаются без титула, невзирая на чудесную игру Уго.

Сезоны 2017/18 и 2018/19. Эдерсон («Манчестер Сити»)

Гвардиола явно доминировал, «Манчестер Юнайтед» Моуриньо сильно отстал. Эдерсон не мог быть единственной ключевой причиной возвращения титула. Но именно появление голкипера, который чудесно играет ногами, добавило «горожанам» козырей. До Эдерсона испанский тренер проиграл два чемпионства подряд. Причём «Лестеру», который боролся за выживание до этого, и «Челси» — эти триумфаторы поднялись с десятого места. «Манчестер Сити» подскочил на первую строчку с четвёртой. Без Эдерсона великий Гвардиола дважды финишировал ниже «Тоттенхэма». Бразилец сразу убрал Браво в запас, заставил толпу орать «браво» в свой адрес. И это с учётом, что первый сезон был пристрелочным, у новичка средняя личная статистика. Но во втором сезоне, когда опередили «Ливерпуль» всего на один пункт, Эдерсон взял 76.5 % ударов и собрал 20 «сухарей».

Сезон 2019/20. Алиссон («Ливерпуль»)

Почему «красные», известные неудачники АПЛ без единого на тот момент титула, сначала подобрались вплотную к «горожанам», а потом оторвались от двукратных чемпионов на 18 очков? Одна из причин – появление в составе Алиссона. Вратарь из «Ромы» в первой же сезон выступил лучше всех вратарей АПЛ по проценту сэйвов и по количеству «сухарей». Ван Дейк тоже был важен, «Ливерпуль» пропустил лишь 33 мяча. Пусть «золотой» сезон Клоппа был удачным для вратарей АПЛ , хорошо работали стражи «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Лестера», Алиссон взял 72.5 % ударов. Травма основного голкипера отправила в основу Адриана, и разница очень большая – «сухари» мелькали в два раза реже, а процент сэйвов составлял всего 63, хотя в этом параметре разница на единицу уже большая.

Сезоны 2020/21, 2021/22,и 2022/23. Эдерсон («Манчестер Сити»)

В официальной статистике АПЛ есть категория «clean sheets». Можно перевести как «чистые листы», «чистые таблицы», но есть также шутливый подтекст, который так нравится британцам – «чистые простыни». Наверное, именно из-за двузначности термин прижился. Изначально после матчей заполняли бланки со статистикой. Если тот, где вписывали пропущенные мячи, оставался чистым, что в народе говорили, что у вратаря «чистые листы». Так и прижилось. В русском языке термин «сухари» тоже появился давно, но это не отсылка к сушеному кусочку хлеба. Фраза «сушить сухари» связана с тюрьмой, а не с матчем без пропущенных мячей. В газетах писали, что вратарь в хоккее или футболе вышел «сухим из воды», а позже выдумали термин «сухарь», который повсеместно применяется до сих пор. Эдерсон в тр`х чемпионских сезонах собирал 19, 20 и 11 «сухарей». Лишь самый новый сезон не был с акцентом на голкипере, скорее на организации всей защиты. Поэтому так часто в интервью игроков Артеты слышим отсылки к травме Салиба как причине потери титула. Но важность вратарей не обсуждается. Без Эдерсона его клуб мог выигрывать АПЛ реже, пусть даже на горизонте маячит новая звезда вратарского цеха из «Манчестер Сити».

Сезон 2023/24. Большая интрига

Через 29 дней стартует АПЛ . От Эдерсона, Алиссона, Рамсдейла, Кепы, если не найдут другого вратаря, и от Онаны, когда присоединиться к МЮ после ухода Де Хеа, прямо зависит успехи грандов. Чемпионство лишь одна из целей. Даже от того, насколько сильно проведёт первый сезон в Англии итальянец Викарио, зависит финансовый успех «шпор», клуба с немалыми долгами. Алиссон может вернуть «Ливерпуль» в Лигу чемпионов. Рамсдейлу нужно стремиться в основу сборной, играть сильнее, чем Пикфорд, который окажется в МЮ , только если «Интер» сорвёт сделку по Онане. Тен Хаг ждёт старого знакомого, ведь понимает, что статистика это лишь половина дела. У Де Хеа нередко были неплохие цифры, но нужен также характер. Шмейхель и Ван дер Сар – крепкого Эдвину здоровья после инсульта, вели за собой «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ и АПЛ , а Давид так не умел.