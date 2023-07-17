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Кержакова ждёт жаркое лето. У «Зенита» остался один надёжный защитник

сегодня, 12:58
Михаил Кержаков

Но Сантос не сможет сыграть за всех.

«Зенит» «отскочил» против ЦСКА

В серии пенальти футболисты Семака исполняли удары лучше, чем их коллеги из ЦСКА. У Акинфеева, хотя он эксперт по сериям пенальти, не пошла игра. Не угадывал как Кержаков. Михаил наоборот считал себя «проклятым». На заре карьеры после успешно отраженных в РПЛ пенальти пошел смотреть на фамилию рекордсмена, тогда там был армянин Березовский. Кержаков прикидывал, когда станет лучшим в этой категории.

Но дальше с пенальти Михаилу не везло до матча в Казани, где вратарь отразил два выстрела в серии и четыре удара по ходу игры. А вот Акинфеев ни разу не вступил в игру до пенальти. «Зениту» повезло, что не пропустили. Когда счет по ударам 4:15, то у ЦСКА и Федотова есть право кивать на реализацию. Аршавин научил, что ваши ожидания это ваши проблемы, но «армейцы» ждали гола в ворота «Зенита», напрягли чужую защиту.

Везучесть команды Семака однозначно является одной из веских причин побед в РПЛ на дистанции. Но в кубковых поединках петербуржцы не раз чудили, хотя чаще в более сложном турнире – Кубке страны, а не в Суперкубке. Причин для тревог достаточно, ведь Родригао пропустит летний отрезок в РПЛ, вернется не раньше сентября, причем понадобится время для набора оптимальной формы.

Караваев очень плохо обороняется

Факт подписания Марио Фернандеса – упрек Караваеву. Вячеслав не провел прошлый сезон так здорово, как тренерам «Зенита» хотелось бы. Также важно отметить, что латераль традиционно уступает Сантосу почти по всем параметрам, если сравнивать статистику крайних защитников чемпионов. Поговаривали о переходе на три центральных оборонца, ведь Фернандес и Дуглас могут играть выше, оба умеют навешивать мяч в штрафную площадь. Семак оценивает все варианты, ведь видит проблемы.

Малком никогда не умел играть без мяча идеально, хотя подучился. Но если уйдет, а Мостовому и Мантуану придется работать без мяча, то «Зенит» может проседать на флангах. Караваев и Сантос допускали позиционные ошибки. Чемпионы контролировали матчи, в которых Ловрен и Родригао круто выходили в атаку и высоко держали линию обороны. Но теперь длинный пас не вариант, ведь вместо Азмуна и Дзюбы на острие Кассьерра, а если поднять линию защиты, то откроют зоны за спиной у Ренана.

Соперники сыграют вторым номером

Федотов работал без мяча, как и «Динамо» в день кубковой победы над «Зенитом». Во втором тайме «бело-голубые» включились, как включался «Ахмат», когда переиграл петербуржцев. ЦСКА тоже создавал моменты, не передерживая мяч. Любой заброс вперед может привести к моменту у ворот Кержакова. Опытные центральные защитники умели спокойно перехватить мяч, а Ренан допускает ошибки. Когда располагается слишком высоко, то не хватает хладнокровности. Хочет сыграть на технику и допускает неправильные решения. А если садится глубже, как бывало в Казани, то оставляет время для удара.

«Паненкой» в серии пенальти бразилец напомнил о техничности и потенциале, но это сырой футболист в силу возраста. Ренан был главным диспетчером «Зенита» в Суперкубке, но поскольку дальше по схеме не хватало Вендела, то остались без ударов в створ и с минимумом реально опасных подходов. И это еще учтите, что ЦСКА тоже не всегда надежен у своих ворот. В опорной зоне у «армейцев» Мендес и Зделар, далекие от чемпионских стандартов. Но Алип и Чистяков тоже не равнозначная замена Ловрену. Мухин и Гайич заблокировали подключения Дугласа в атаку и сразу начались проблемы у Клаудиньо.

Успех «Зенита» зависит от Барриоса

Пока будет адаптироваться Фернандес, который всегда хуже работал без мяча, чем в атаке, пока соперники будут дергать Чистякова и Ренана, прекрасно понимая, что это не оптимальный дуэт в защите, то многое зависит от Барриоса. В Казани у него была буйная радость после решающего удара Ренана, ведь понимал – на его совести ошибки, которые привели к ударам по воротам Кержакова. Еще с весны заметно, что колумбиец не в лучшей форме. Возможно, сказывается расслабленность, титулы в РПЛ даются слишком легко.

Не исключено, что после Вендела и Малкома другие футболисты «Зенита» примут решение об отъезде. Клаудиньо и Барриос легко смогут найти себе новую команду, а Ренан надеется, что это первый полноценный, но последний сезон в «Зените». Юному защитнику хочется в Лигу чемпионов. И в сборную звали, то есть ставки очень высокие. В непростых обстоятельствах, когда Барриосу не помогает привычно грамотный с мячом Вендел, а Родригао не страхует Ренана, титулованный «Зенит» переживет сложные минуты.

Итог зависит от реализации соперников

«Зенит» в Казани нервничал. Забавно также, что главная надежда обороны это ветеран Кержаков, которого страхует Гойло без опыта чемпионской борьбы. Знаменитая удачливость выручит? Но посмотрите на календарь, на который жаловался Семак. Скоро матчи против «Ахмата», «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов». Через пять недель поединок против «Спартака» в Москве. Нет времени на раскачку, кто-то обязательно пожнет плоды работы ЦСКА, который подергал чемпиона, но не забил победный мяч.

Чемпионам стоило загодя отпустить Алипа и найти серьезного центрального защитника. Но в «Зените» могут стать заложниками собственного мифа, что всегда всё под контролем. Вот только у Барриоса нет дублера на случай форс-мажора. Родригао не эталон защитника экстра-класса. Фернандесу много лет, даже если вес в норме. А Кержаков еще старше, но Сафонов отказался его заменить. Надеются, что проскочат, но теперь все зависит от реализации соперников. У ворот «Зенита» будет больше моментов, чем год назад.

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FenixSL
FenixSL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:30
восхваляют потому что газ деньги дает)
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 13:41
Главное,надо Миллеру изменить регламент чемпионата-отменить нулевые ничейные результаты,и вместо них бить пенальти до выявления победителей.Тогда всегда "Зенит" будет на очко больше соперника получать,даже без единого удара в створ ворот за 100 минут матча.Проверено.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 9pqs2dkaj8kj (раскрыть)
сегодня в 13:30
На уровне молодежки других клубов. Они на лавке .да при таких деньгах уже забыли как играть в футбол. Например Адамов приходил в зенит игроком сборной РФ. Кто сейчас об этом помнит? Он и сам уже не помнит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ aq5ae8264fs4 (раскрыть)
сегодня в 13:28
А ты не знал, что деньги в футбол не играют.? Спартак в этом году докажет это!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:27
Если опустить многословие во славу Зенита, то нужно остановиться на восхвалении Ренана. Совершенно заурядный. распиаренный защитник. как минимум два-три его сверстника Сазонов из Динамо, армянин из Краснодара и Щетинин из Ростова на голову сильнее. Ренан играет примерно на уровне 18 летнего Лукина из ЦСКА. Мне непонятно зачем безосновательно восхвалять игроков Зенита.? Мы ведь тоже футбол смотрим и маленько в нем разбираемся. Это так пожелание на будущее.
aq5ae8264fs4
aq5ae8264fs4
сегодня в 13:25
Если Зенит не станет чемпионом, то такие финансы и вложения на ветер!!!! В это даже никто поверить не может
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:25
Не настолько сильно нападение соперников Зенита, чтобы бояться...
9pqs2dkaj8kj
9pqs2dkaj8kj
сегодня в 13:24
Ну уж у Зенита то найдутся защитники на три состава
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:19
При чём тут Дуглас? У Зенита три состава футболистов, бразильца увели у коней... один защитник...???
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