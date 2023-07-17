Кержакова ждёт жаркое лето. У «Зенита» остался один надёжный защитник

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сегодня, 12:58

Но Сантос не сможет сыграть за всех.

«Зенит» «отскочил» против ЦСКА

В серии пенальти футболисты Семака исполняли удары лучше, чем их коллеги из ЦСКА . У Акинфеева, хотя он эксперт по сериям пенальти, не пошла игра. Не угадывал как Кержаков. Михаил наоборот считал себя «проклятым». На заре карьеры после успешно отраженных в РПЛ пенальти пошел смотреть на фамилию рекордсмена, тогда там был армянин Березовский. Кержаков прикидывал, когда станет лучшим в этой категории.

Но дальше с пенальти Михаилу не везло до матча в Казани, где вратарь отразил два выстрела в серии и четыре удара по ходу игры. А вот Акинфеев ни разу не вступил в игру до пенальти. «Зениту» повезло, что не пропустили. Когда счет по ударам 4:15, то у ЦСКА и Федотова есть право кивать на реализацию. Аршавин научил, что ваши ожидания это ваши проблемы, но «армейцы» ждали гола в ворота «Зенита», напрягли чужую защиту.

Везучесть команды Семака однозначно является одной из веских причин побед в РПЛ на дистанции. Но в кубковых поединках петербуржцы не раз чудили, хотя чаще в более сложном турнире – Кубке страны, а не в Суперкубке. Причин для тревог достаточно, ведь Родригао пропустит летний отрезок в РПЛ , вернется не раньше сентября, причем понадобится время для набора оптимальной формы.

Караваев очень плохо обороняется

Факт подписания Марио Фернандеса – упрек Караваеву. Вячеслав не провел прошлый сезон так здорово, как тренерам «Зенита» хотелось бы. Также важно отметить, что латераль традиционно уступает Сантосу почти по всем параметрам, если сравнивать статистику крайних защитников чемпионов. Поговаривали о переходе на три центральных оборонца, ведь Фернандес и Дуглас могут играть выше, оба умеют навешивать мяч в штрафную площадь. Семак оценивает все варианты, ведь видит проблемы.

Малком никогда не умел играть без мяча идеально, хотя подучился. Но если уйдет, а Мостовому и Мантуану придется работать без мяча, то «Зенит» может проседать на флангах. Караваев и Сантос допускали позиционные ошибки. Чемпионы контролировали матчи, в которых Ловрен и Родригао круто выходили в атаку и высоко держали линию обороны. Но теперь длинный пас не вариант, ведь вместо Азмуна и Дзюбы на острие Кассьерра, а если поднять линию защиты, то откроют зоны за спиной у Ренана.

Соперники сыграют вторым номером

Федотов работал без мяча, как и «Динамо» в день кубковой победы над «Зенитом». Во втором тайме «бело-голубые» включились, как включался «Ахмат», когда переиграл петербуржцев. ЦСКА тоже создавал моменты, не передерживая мяч. Любой заброс вперед может привести к моменту у ворот Кержакова. Опытные центральные защитники умели спокойно перехватить мяч, а Ренан допускает ошибки. Когда располагается слишком высоко, то не хватает хладнокровности. Хочет сыграть на технику и допускает неправильные решения. А если садится глубже, как бывало в Казани, то оставляет время для удара.

«Паненкой» в серии пенальти бразилец напомнил о техничности и потенциале, но это сырой футболист в силу возраста. Ренан был главным диспетчером «Зенита» в Суперкубке, но поскольку дальше по схеме не хватало Вендела, то остались без ударов в створ и с минимумом реально опасных подходов. И это еще учтите, что ЦСКА тоже не всегда надежен у своих ворот. В опорной зоне у «армейцев» Мендес и Зделар, далекие от чемпионских стандартов. Но Алип и Чистяков тоже не равнозначная замена Ловрену. Мухин и Гайич заблокировали подключения Дугласа в атаку и сразу начались проблемы у Клаудиньо.

Успех «Зенита» зависит от Барриоса

Пока будет адаптироваться Фернандес, который всегда хуже работал без мяча, чем в атаке, пока соперники будут дергать Чистякова и Ренана, прекрасно понимая, что это не оптимальный дуэт в защите, то многое зависит от Барриоса. В Казани у него была буйная радость после решающего удара Ренана, ведь понимал – на его совести ошибки, которые привели к ударам по воротам Кержакова. Еще с весны заметно, что колумбиец не в лучшей форме. Возможно, сказывается расслабленность, титулы в РПЛ даются слишком легко.

Не исключено, что после Вендела и Малкома другие футболисты «Зенита» примут решение об отъезде. Клаудиньо и Барриос легко смогут найти себе новую команду, а Ренан надеется, что это первый полноценный, но последний сезон в «Зените». Юному защитнику хочется в Лигу чемпионов. И в сборную звали, то есть ставки очень высокие. В непростых обстоятельствах, когда Барриосу не помогает привычно грамотный с мячом Вендел, а Родригао не страхует Ренана, титулованный «Зенит» переживет сложные минуты.

Итог зависит от реализации соперников

«Зенит» в Казани нервничал. Забавно также, что главная надежда обороны это ветеран Кержаков, которого страхует Гойло без опыта чемпионской борьбы. Знаменитая удачливость выручит? Но посмотрите на календарь, на который жаловался Семак. Скоро матчи против «Ахмата», «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов». Через пять недель поединок против «Спартака» в Москве. Нет времени на раскачку, кто-то обязательно пожнет плоды работы ЦСКА , который подергал чемпиона, но не забил победный мяч.

Чемпионам стоило загодя отпустить Алипа и найти серьезного центрального защитника. Но в «Зените» могут стать заложниками собственного мифа, что всегда всё под контролем. Вот только у Барриоса нет дублера на случай форс-мажора. Родригао не эталон защитника экстра-класса. Фернандесу много лет, даже если вес в норме. А Кержаков еще старше, но Сафонов отказался его заменить. Надеются, что проскочат, но теперь все зависит от реализации соперников. У ворот «Зенита» будет больше моментов, чем год назад.