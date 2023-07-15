Уверенность в «Зените» и сомнения в ЦСКА. Федотову нужен Суперкубок

1689371909

сегодня, 00:58

Семак может выиграть четвертый финал подряд.

О состоянии «Зенита»

- Чемпионы РПЛ выигрывали трофей в 15 случаях из 20. Лишь четырежды финал Суперкубка завершался победой обладателей Кубка, а десять раз они уступали. Но статистика лучше, чем у вице-чемпионов, когда были сезоны с «золотыми дублями» и финал без «Тосно». Но цифры и котировки на стороне «Зенита». Это фаворит финала.

- Семак потерял несколько игроков основы. Уехал Кузяев, будет играть в Лиге 1 за «Гавр». Вендел ищет новый клуб. Клаудиньо получил травму, но Сергей Богданович допускал его участие в финале. Остальные футболисты могут сыграть, не считая Марио Фернандеса, который завершает последние процедуры до объявления новичком «Зенита».

- Болельщики чемпионов переживают из-за состояния защиты. У Чалова и компании получались резкие выпады, а Ренан ошибался. Качество работы без мяча у петербуржцев весной значительно упало. Отчасти спишем на отсутствие мотивации в последних турах, но был вылет от «Динамо» в Кубке и неудачные матчи до защиты титула.

- Интересно оценить готовность Малкома, Кассьерры и третьего атакующего игрока. Нет гарантий, что «Зенит» легко сметет ЦСКА . Межсезонье было коротким, спасибо катарским шейхам, нормально отдохнуть футболисты не успели. Особенно если участвовали в матчах сборных. А тот же Малком может держать в уме отъезд, будет себя беречь.

- Ду Кейрос и Коваленко пополнили состав, а юный Педро не приехал, ведь ему нет восемнадцати лет. Гойло вернулся, но Кержаков пока сохраняет пост номер один. У Чистякова есть шанс стать напарником Ренана в финале Суперкубка, а в остальном все предсказуемо. Разве что Мантуан выйдет с первых минут, если Мостовой функционально хуже. «Зенит» сыграет «4-3-3», а может перейти на «4-2-3-1», такую схему тестировали на сборах.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-2-3-1): Кержаков – Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос – Кейрос, Барриос – Малком, Бакаев (Клаудиньо), Мантуан (Мостовой) – Кассьерра (Сергеев).

О состоянии ЦСКА

- Здесь веселее, ведь Медина ушел в «Спартак». Фернандеса ждали в ЦСКА , а он оказался в «Зените». Карраскаль не полетел на финал Суперкубка в Казань из-за травмы, но это не отменяет слухи о напряженных отношениях с Федотовым. Наставник ждёт новичков за неделю до начала чемпионата, а в финале будет рассчитывать на знакомые по прошлому сезону связки.

- ЦСКА могут покинуть Зайнутдинов, Чалов и Дивеев, но все эти футболисты спускались по трапу клубного самолета в Казани. Пока нет новичков, только выкупили у «Интернасьонала» контракт Мойсеса, который не хочет в Бразилию после обвинений в участии в договорных матчах. И одновременно ЦСКА потерял из основных игроков только Медину.

- Нет смысла менять тактику ЦСКА , сыграют в три центральных защитника. Мойзес будет левым центральным, Дивеев и Виллиан дополнят линию перед Акинфеевым. Справа Гайич, раз не приехал Фернандес, а слева Зайнутдинов, ему надо набирать форму накануне решения о переходе в клуб из еврокубков. В центре поля тоже скорее увидим ожидаемый дуэт Медины и Зделара, чем Мухина.

- В последнем контрольном матче ЦСКА дурачился. Против «Динамо» в Братском кубке создавали шоу для фанатов, наивно судить по тем играм о готовности команды Федотова. Никто, даже сам тренер, не понимает, готова ли его команда еще раз в этом году обыграть «Зенит». Прошлая победа была минимальной, сложной, но показательной являлась статистика ударов в створ ворот – 7:1 в пользу ЦСКА .

- Гайч, Агапов, Ермаков и Мухин надеются получить минуты в финале, но скорее ждем Облякова, Чалова и Заболотного. В ЦСКА не хватает сильного центрального форварда. После ухода Медины и Зайнутдинова надо подумать, кто сыграет слева? Если Мойсес, то в центре нужно наигрывать молодого Агапова. Вызовов много, они серьезные, но Федотов обожает все контролировать, наступает его время.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Роша, Дивеев, Мойзес (Агапов) – Гайич, Зделар, Мендес (Мухин), Зайнутдинов (Мойзес) – Обляков, Чалов – Заболотный.

О финалах и противостоянии

- У Семака 5 чемпионств, 1 Кубок и 3 Суперкубка в качестве тренера. Это девять трофеев, больше только у Газзаева, Романцева и Семина. Вот только Юрий Павлович за всю карьеру взял 12 кубков в России, а Семак работает главным тренером недолго.

- Федотов разблокировал трофеи для ЦСКА , выиграли Кубок спустя десять лет ожидания. Чемпионами не были семь сезонов. Зато в Суперкубке ЦСКА побеждал сравнительно недавно. В 2018 году закрыли «Тосно», поэтому в финале против «Локомотива» рубился вице-чемпион. ЦСКА выиграл в дополнительное время 0:1.

- «Зенит» уступил первый финал Семака 2:4 «Локомотиву», но дальше три победы. Мстили москвичам, и во втором случае разгромили соперника. Попытка Абаскаля тоже обернулась для «Спартака» погромом 4:0. Посмотрим, навяжет ли ЦСКА серьезную борьбу, чтобы впервые за три года «Зениту» пришлось вспотеть в финале Суперкубка.

- В Казани ждут группу «Ленинград», песню на стих Есенина от «Монгол Шуудан». Но важнее аншлаг, который на арене «Рубина» случится впервые с ЧМ -2018. Если соберут 42 000 зрителей, то командам грех играть спустя рукава. «Зенит» фаворит, побеждал чаще, но Федотов обыграл Семака, и это заявка на непростой финал.

Прогноз «Соккер.ру». Не удивимся победе «армейцев», ведь это первый матч нового сезона. Но консервативно поставим на успех «Зенита с разницей в один мяч. Функционально команды не готовы, у игроков мысли заняты трансферами, поэтому качество футбола – загадка. Одна из причин посмотреть финал, сравнив ожидания и реальность.